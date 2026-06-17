Cerraron más de 26.000 empresas en todo el país desde la asunción de Milei: cuáles son los sectores más afectados

Sólo durante marzo cerraron más de 2.000 firmas en todo el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La marcha de la actividad económica sigue marcada por señales dispares entre distintos sectores y regiones del país. Mientras algunas ramas productivas muestran signos de recuperación o atraviesan procesos de expansión, otras continúan enfrentando dificultades para sostener sus niveles de actividad. Este escenario también se refleja en la cantidad de empresas que operan en el país.

De acuerdo con el Monitor mensual de empresas de Fundar, desde noviembre de 2023 -el mes previo a la asunción de Javier Milei- hasta marzo de 2026, se perdieron 26.448 empresas en todo el país, lo que representa una baja del 5,2% sobre el total. El informe señala que se trata de “la peor caída en los primeros 28 meses de un gobierno”, al comparar la serie con la de administraciones anteriores.

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El relevamiento también señala que sólo en marzo se registraron 2.011 empresas menos que en febrero, lo que representa una baja del 0,41% mensual. Según el documento, ya se acumulan 18 meses consecutivos de caída mensual en este indicador. Por otro lado, en la comparación interanual, la pérdida asciende a 14.203 empresas respecto de marzo de 2025, una baja del 2,8%, con la que se acumulan 25 caídas interanuales consecutivas.

Una serie con pocos antecedentes

El Monitor de Fundar reconstruye la serie histórica de la cantidad de empresas registradas en el país desde 1996, en base a datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Según ese registro, en noviembre de 2023 había 512.357 empresas activas, mientras que en marzo de 2026 el número bajó a 485.909, un nivel similar al de septiembre de 2021, cuando se habían contabilizado 486.782. El máximo de la serie se dio en febrero de 2012, con 540.282 empresas, y en diciembre de 2017 el registro marcaba 532.183.

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El informe compara además la evolución del universo empresario en los primeros meses de cada gestión, tomando como base 100 al mes previo a cada asunción presidencial. En esa comparación, que incluye los dos mandatos de Cristina Kirchner, el de Mauricio Macri y el de Alberto Fernández, la actual administración muestra la trayectoria más negativa de las cinco series relevadas.

Las provincias más afectadas y la única excepción

La caída de empresas no se distribuyó de manera uniforme entre las distintas provincias. Según el informe, 23 de las 24 jurisdicciones del país muestran una baja en la cantidad de empresas desde la asunción del gobierno actual. La Rioja encabeza ese ranking con una reducción del 17,46%, seguida por Catamarca, con el 12,71%, y Chaco, con el 11,55%. También se ubican entre las más afectadas Tierra del Fuego, con el 11,54%, Misiones, con el 11,20%, y Corrientes, con el 10,86 por ciento.

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Neuquén es la única provincia que muestra una variación positiva en ese período, del 1,99 por ciento. En la comparación mensual, el panorama también es mayoritariamente negativo: 21 de las 24 provincias registraron una caída entre febrero y marzo, y solo tres mostraron un incremento. Formosa fue la que más creció en términos porcentuales en ese lapso (0,18%), seguida por Catamarca (0,10%) y Jujuy (0,07%).

Es importante aclarar que las variaciones porcentuales muestran la realidad particular de cada provincia, pero eso no implica que las más comprometidas en el ranking sean las que más unidades productivas perdieron. Por una cuestión lógica, son los grande aglomerados urbanos, como CABA, Buenos Aires y Santa Fe los que mayor cantidad de firmas perdieron.

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La construcción perdió a casi el 10% de sus empresas desde la llegada del Gobierno. (Europa Press)

Qué pasa con los distintos sectores económicos

El informe también desagrega el comportamiento por rama de actividad, sobre un total de 18 sectores, sin contabilizar organizaciones extraterritoriales ni administración pública. En la comparación mensual, 11 de esos 18 sectores muestran una caída, mientras que en la comparación interanual la cifra sube a 13. Desde noviembre de 2023 también son 13 los sectores que acumulan una baja en la cantidad de empresas.

Transporte y almacenamiento es el sector más afectado en ese período, con una caída del 16,39%, seguido por el sector inmobiliario, con el 12,79%, y la construcción, con el 9,50 por ciento. En el otro extremo, servicios administrativos creció un 8,89% desde la asunción del actual gobierno y fue, además, el que más subió en términos porcentuales durante el último mes relevado. Asociaciones y servicios personales también mostró una variación positiva acumulada, del 4,44 por ciento. El sector inmobiliario, en tanto, fue el más afectado durante marzo en la comparación estrictamente mensual.

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Casos concretos durante el último mes

El relevamiento de Fundar incluye, además, un repaso de los principales movimientos empresariales registrados en marzo. Entre los cierres, el informe menciona la suspensión por tiempo indeterminado de una planta de Granja Tres Arroyos en Entre Ríos, con 950 empleos en riesgo, y el cierre de la planta de Adient en Pueblo Esther, que dejó de fabricar asientos para autos en el país y pasó a importarlos desde Brasil. También se registró el cierre de la planta de Leval S.A. en San Nicolás, con 52 despidos, y de la fábrica textil de Mazalosa, en el Parque Industrial de La Rioja, que producía indumentaria para las marcas Portsaid, Desiderata y System.

En el mismo período, el informe también da cuenta de anuncios de inversión. Chevron presentó un plan por 13.800 millones de dólares para desarrollar el área El Trapial, en Vaca Muerta; el Gobierno oficializó el ingreso al régimen RIGI de un proyecto minero en Mendoza por 891 millones de dólares para la producción de cobre, con más de 6.300 puestos laborales previstos; y Mercado Libre anunció una inversión de 3.400 millones de dólares para 2026, un 30% superior a la del año anterior.

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