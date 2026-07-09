Economía

Un gigante de Wall Street condicionó el éxito del programa financiero al desempeño electoral de Milei

JP Morgan valoró el plan para 2026, pero planteó desafíos de cara al próximo año

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JP Morgan ve riesgos en un escenario electoral polarizado. REUTERS/Eduardo Munoz//File Photo
JP Morgan ve riesgos en un escenario electoral polarizado. REUTERS/Eduardo Munoz//File Photo

El banco JP Morgan dio su visión sobre el programa financiero presentado por el equipo económico y sostuvo que algunos puntos pueden verse sometidos a “estrés” si se da un escenario de escasa ventaja electoral para el Gobierno.

Vale recordar que las necesidades para lo que resta de 2026 llegan a USD 19.200 millones, mientras que las fuentes de financiamiento obtenidas suman USD 22.900 millones. Con aproximadamente la mitad del año ya transcurrida, el excedente alcanzaría los 3.700 millones de dólares.

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“Los supuestos para el resto de 2026 lucen factibles y, en términos generales, alineados con nuestro escenario base”, consideró JP Morgan en su último reporte a clientes.

El Tesoro proyecta compras de dólares al BCRA por USD 6.700 millones durante 2026 (ya ejecutadas en lo que va del año), la obtención de USD 4.000 millones en préstamos garantizados por organismos multilaterales y canalizados a través de bancos internacionales, la renovación total de los vencimientos de capital con organismos financieros internacionales y el ingreso de USD 800 millones por privatizaciones.

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“Los supuestos para el resto de 2026 lucen factibles y, en términos generales, alineados con nuestro escenario base”, consideró JP Morgan. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo
“Los supuestos para el resto de 2026 lucen factibles y, en términos generales, alineados con nuestro escenario base”, consideró JP Morgan. REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

En el frente de mercado, el programa también contempla la emisión adicional de USD 2.000 millones en bonos Bonar denominados en dólares bajo ley local (AO29), además de los USD 4.000 millones ya obtenidos mediante las emisiones de los AO27 y AO28.

JP Morgan resaltó: “El excedente proyectado de USD 3.700 millones en 2026 proporciona un colchón frente a las importantes necesidades de financiamiento estimadas para 2027, por USD 24.900 millones".

Ahora bien, durante el próximo año el Tesoro deberá afrontar vencimientos de capital por USD 15.700 millones, de los cuales USD 8.500 millones corresponden a deuda con el mercado, a lo que se suman pagos de intereses por USD 9.200 millones.

Del lado del financiamiento, el programa presentado por el ministro de Economía, Luis Caputo, incluye:

  1. USD 5.000 millones en emisiones de Bonar, lo que implica una renovación del 100% de las amortizaciones de capital de esos bonos
  2. USD 4.200 millones de financiamiento multilateral (excluido el FMI), lo que supone refinanciar la totalidad del capital y cerca del 70% de los intereses
  3. USD 1.500 millones adicionales provenientes de privatizaciones.
  4. USD 2.000 millones de “otras” fuentes de financiamiento, identificadas durante la conferencia de prensa como préstamos bilaterales

En ese marco, JP Morgan indicó: “Consideramos que estos supuestos son consistentes con un escenario en el que el presidente Milei mantiene una sólida ventaja competitiva sobre el candidato opositor a lo largo del ciclo electoral”.

“En un escenario electoral más polarizado, sometemos a estrés los principales supuestos del programa, reduciendo la emisión de Bonar a USD 2.500 millones, las privatizaciones a USD 1.000 millones y el financiamiento de organismos multilaterales (excluido el FMI) a USD 3.500 millones", precisó el banco de inversión.

JP Morgan: “En un escenario electoral más polarizado, sometemos a estrés los principales supuestos del programa". REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo
JP Morgan: “En un escenario electoral más polarizado, sometemos a estrés los principales supuestos del programa". REUTERS/Eduardo Munoz/File Photo

De este modo, y sin otras alternativas de financiamiento, la brecha restante probablemente debería cubrirse mediante mayores compras de dólares del Tesoro al BCRA, que ascenderían a USD 10.700 millones, frente a los USD 4.900 millones contemplados en el escenario base del Gobierno.

En este punto, la entidad hizo dos consideraciones. Por un lado, aclaró que su escenario de estrés no contempla la eventual materialización de pasivos contingentes, como una sentencia definitiva sobre el cupón atado al PBI denominado en euros, cuyo monto asciende a aproximadamente EUR 1.300 millones más intereses.

Por otro lado, señaló que, si bien no forman parte de las necesidades de financiamiento del Tesoro, el BCRA deberá hacer frente en 2027 a vencimientos de deuda correspondientes a los bonos Bopreal por hasta USD 5.300 millones, pagos que probablemente deberán ser atendidos con reservas internacionales.

“Esto refuerza la importancia de seguir ampliando el conjunto de herramientas de financiamiento —tal como las autoridades vienen haciendo de manera proactiva— y, al mismo tiempo, mantener un ritmo sostenido de acumulación de reservas para ayudar a mitigar la volatilidad propia de un año electoral", afirmó el gigante de Wall Street.

“En términos generales, 2026 ofrece cierto margen de maniobra y los avances macroeconómicos han sido significativos, aunque aún queda trabajo por hacer para fortalecer la antifragilidad de la economía de cara a 2027″, concluyó.

Si bien el plan es valorado en la City porteña, existen dudas sobre la capacidad del mercado local para absorber las emisiones previstas, especialmente los USD 5.000 millones en bonos locales en 2027. Expertos señalan que la demanda dependerá del clima político y económico, considerando un escenario electoral incierto y crecimiento de la compra de dólar ahorro.

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