Chacra y Campo

Carne premium al mundo: Argentina cumplió el 100% de la Cuota Hilton y exportó por más de USD 400 millones

El país completó el cupo de cortes de alta calidad destinado a Europa y ya puso en marcha la distribución del nuevo ciclo comercial 2026/2027

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Cortes vacunos de carne vacuna correspondientes a la Cuota Hilton
Argentina cumplió con el 100% de la Cuota Hilton 2025/26 y ya se oficializó la distribución del cupo arancelario correspondiente al ciclo 2026/2027 (SAGyP)

Argentina logró cumplir prácticamente la totalidad de la Cuota Hilton correspondiente al ciclo 2025/2026, uno de los contingentes de exportación de carne vacuna de mayor valor a nivel mundial. Según informó la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, las exportaciones certificadas alcanzaron las 29.388,86 toneladas sobre un total habilitado de 29.389 toneladas con destino a la Unión Europea, lo que representa una ejecución del 100%.

Si se suman los envíos destinados al Reino Unido, tras la división del cupo generada por el Brexit, Argentina completó 29.499 toneladas de las 29.500 asignadas originalmente. El desempeño permitió consolidar la presencia de la carne argentina en los mercados más exigentes, especialmente en el segmento de cortes premium.

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En términos económicos, las exportaciones dentro de este contingente representaron alrededor de USD 406 millones en valor FOB, un incremento del 16% respecto del ciclo anterior. Además, desde abril los precios promedio alcanzaron los USD 20.000 por tonelada para los cortes denominados rump & loin, entre los que se encuentran el lomo, bife angosto, cuadril y sus derivados.

Carne vacuna, bandera argentina, carne en tenedor
La Cuota Hilton es un contingente arancelario otorgado por la Unión Europea para carne vacuna sin hueso de alta calidad, con una preferencia arancelaria del 20% (Revista Chacra)

De cara al nuevo período comercial, mediante la Resolución N° 105/2026 publicada en el Boletín Oficial, se oficializó la distribución del cupo arancelario correspondiente al ciclo 2026/2027, en el que fueron beneficiadas 81 empresas, entre frigoríficos y grupos de productores exportadores, con la incorporación de 15 nuevos participantes.

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Según los datos oficiales, Argentina ya ejecutó el 7% de la nueva cuota a través del mecanismo de adelantos de cupo, con valores promedio que se mantienen cercanos a los USD 19.000 por tonelada. Los principales destinos para estos cortes de alto valor continúan siendo Alemania y Países Bajos, seguidos por Italia, España, Grecia y Portugal.

La Cuota Hilton es un contingente arancelario otorgado por la Unión Europea para carne vacuna sin hueso de alta calidad, con una preferencia arancelaria del 20%. Argentina posee la mayor participación dentro del esquema global, con el 44% del total asignado, reafirmando su liderazgo como proveedor internacional de carnes premium.

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