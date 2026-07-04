Subastarán dos terrenos de más de 900 metros cuadrados en CABA: en qué barrios están y cómo participar

Las pujas se desarrollarán íntegramente a través del sistema digital del Banco Ciudad, que permite ofertar desde cualquier punto del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Banco Ciudad puso en marcha dos nuevas subastas públicas de terrenos ubicados en la Ciudad de Buenos Aires, que se desarrollarán a través de la plataforma digital de la entidad. Se trata de dos lotes de dimensiones considerables, emplazados en zonas con distinto perfil urbano, que quedan a disposición de inversores, desarrolladores y otros actores del mercado inmobiliario interesados en incorporar tierra urbana en la Ciudad.

Uno de los terrenos está ubicado en Villa Ortúzar, sobre el corredor Donado-Holmberg, mientras que el otro se encuentra en Villa Soldati, sobre la calle Troxler. Ambos lotes están libres de mejoras y cuentan con superficies superiores a los 900 metros cuadrados, lo que los posiciona como opciones de relevancia dentro de la oferta de tierra disponible en la Ciudad.

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Las dos operaciones se realizarán bajo la modalidad de subasta online que utiliza el Banco Ciudad, un sistema que permite la participación de interesados desde cualquier punto del país a través de dispositivos con conexión a internet. La plataforma dispone de un catálogo digital con información detallada, imágenes y condiciones específicas de cada lote, disponible en el sitio subastas.bancociudad.com.ar.

El terreno de Villa Ortúzar

El primer inmueble está ubicado en Donado 1785, esquina La Pampa, en el barrio de Villa Ortúzar, y tiene una superficie total de 969,03 metros cuadrados. Se trata de un lote en esquina, sin construcciones, cuyo polígono está delimitado por un frente al noroeste sobre la calle La Pampa de 40,31 metros, una ochava al oeste de 6,07 metros, un frente al sudoeste sobre la calle Donado de 17,58 metros, un lateral al sudeste de 44,64 metros lindante con la parcela 006c y un lateral al noreste de 21,73 metros lindante con la parcela 005. Su nomenclatura catastral corresponde a la Circunscripción 15, Sección 49, Manzana 65, Parcela 6b.

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El predio se ubica dentro del área conocida como barrio parque Donado-Holmberg.

El predio se encuentra dentro del área conocida como barrio parque Donado Holmberg, que se extiende a lo largo de 13 manzanas delimitadas por las calles Donado, Holmberg, avenida Congreso y Carbajal. Esta zona formaba parte de la traza de la ex AU3 y en los últimos años fue objeto de un proceso de reconversión urbana y social. De hecho, la subasta de este lote se inscribe dentro de una serie de ventas de terrenos correspondientes a esa ex traza, en un área que muestra un desarrollo inmobiliario creciente.

En materia de zonificación, la parcela está afectada al Área UP y U38, correspondiente al Barrio Parque Donado-Holmberg, con carácter de urbanización especial. Esta categoría corresponde a un área de desarrollo urbanístico integral, con usos residenciales, educativos, culturales, deportivos, de esparcimiento y espacio verde de uso público. Además, sobre el frente de la calle Donado, la parcela está afectada a la conformación de espacios verdes de esparcimiento público, libre y gratuito. Las condiciones sobre el área edificable y la altura máxima permitida están establecidas en el Código Urbanístico y sus anexos.

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El remate de este lote, realizado por cuenta y orden de la Dirección General de Administración de Bienes del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se llevará a cabo el 31 de julio a las 11 horas, con un precio base de USD 808.972. Para participar se requiere un depósito de USD 24.269. Las visitas al inmueble deben coordinarse previamente a través del correo consultassubastas@buenosaires.gob.ar, hasta dos días hábiles antes de la subasta, ya que las diligencias necesarias para conocer el predio y sus características quedan a cargo de los interesados.

El lote de Villa Soldati

El segundo terreno está ubicado en Troxler 3245, en el barrio de Villa Soldati, y sale a remate por cuenta y orden del Fideicomiso Corporación Buenos Aires Sur S.A.U. Se trata de un lote regular, dentro de una manzana típica, con 30 metros de frente por 60 metros de fondo, lo que da como resultado una superficie total de 1.784 metros cuadrados. Su relieve es plano y su orientación es sudeste-noroeste. Su nomenclatura catastral corresponde a la Circunscripción 01, Sección 052, Manzana 103, Parcela 013.

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El lote está rodeado de galpones y depósitos y cuenta con todos los servicios urbanos de infraestructura.

El predio cuenta con una construcción considerada “despreciable” a los efectos de la valuación. Al frente presenta un cercado con portón de chapa y un sector de muro donde se ubica el pilar del servicio eléctrico, mientras que hacia el interior el terreno se mantiene natural y libre de mejoras. El lote dispone de todos los servicios urbanos de infraestructura, y sus predios colindantes están ocupados por galpones y depósitos.

El remate de este inmueble se realizará el 11 de agosto a las 12 horas, con un precio base de USD 379.381 y un depósito en garantía de USD 37.938. Las visitas deben coordinarse a través del correo fcid@cbas.gob.ar también hasta dos días hábiles antes de la fecha fijada para la subasta.

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Cómo participar

Para tomar parte de cualquiera de las dos subastas, los interesados deben registrarse previamente como usuarios en la plataforma subastas.bancociudad.com.ar, utilizando las mismas credenciales que en el sistema de Autogestión del banco. Una vez registrados, deben ingresar a la subasta de su interés y leer las condiciones de venta correspondientes. La inscripción debe realizarse hasta 48 horas hábiles antes del inicio del remate.

El paso siguiente consiste en transferir el monto de caución que habilita a ofertar, cuyo valor varía según las condiciones específicas de cada subasta y equivale a un porcentaje del precio base del inmueble. Ese depósito se devuelve en su totalidad si el interesado no llega a ofertar o si su oferta no resulta ganadora. Tras la acreditación de la transferencia, el usuario recibe un correo electrónico de habilitación que le permite participar activamente de la puja. Quien resulte adjudicatario podrá solicitar la tenencia del inmueble y cancelar anticipadamente el saldo del precio una vez firmado el boleto de compraventa.

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