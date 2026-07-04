Semana financiera: con el riesgo ya cerca de 400 puntos, el Banco Central desaceleró la compra de reservas

El Dow Jones de Wall Street tuvo un cierre récord sobre 52.000 puntos.

Novedades puntuales impactaron el análisis financiero de la última semana: una continuidad de la suba del dólar -aunque algo moderada respecto de junio-, una baja en el ritmo de compras de divisas del BCRA y la caída del riesgo país argentino a un nuevo piso desde 2018 -y ya cerca de los 400 puntos básicos-, en sintonía con la leve mejora de las cotizaciones de los títulos públicos.

El indicador de JP Morgan descontó 22 unidades para la Argentina, en los 415 puntos básicos, un mínimo desde el 24 de abril de 2018 (403 puntos).

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“En la semana los Globales subieron 0,6% y los Bonares 0,3 por ciento. De este modo, la deuda soberana argentina en lo que va del año sube 9,7% bajo legislación extranjera y 7,5% bajo ley local. Este desempeño relativo posiciona a Argentina entre los emisores soberanos de mejor desempeño en lo que va del año”, indicaron los analistas de IEB.

“En detalle, los Bonares operan actualmente con rendimientos cercanos al 7,5% en el tramo más corto -sacando el AO27 que opera en 4,7%- y en torno al 9,1% hacia los vencimientos más largos. Los Globales, por su parte, mantienen una curva algo más comprimida si se valúa al dólar MEP, con tasas próximas al 6% en la parte corta y alrededor de 8,2% en el extremo largo”, añadieron desde IEB.

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“El Gobierno nacional enfrenta vencimientos de deuda soberana por USD 4.391 millones el 9 de julio. El riesgo país se sitúa en valores mínimos desde abril del año 2018″, precisó Rava Bursátil.

“Los bonos en dólares y la deuda en pesos extendieron las subas, mientras que el riesgo país perforó nuevos mínimos de la gestión Milei”, refirió Cohen Aliados Financieros. “Mejoran las reservas, la desinflación y el re-rating soberano, pero el tipo de cambio gana presión, se consolida el fin del carry trade y la actividad sigue sin despegar", añadió.

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El S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires subió casi 2% en pesos, a cerca de 3.200.000 puntos, aunque medido en dólares “contado con liquidación” cerró casi “plano” y apenas sobre los USD 2.000, dado el ascenso del dólar. En particular las acciones y ADR argentinos tuvieron un comportamiento dispar en Wall Street.

Destacaron en el tramo alcista Globant, que recuperó un 17,2% semanal en dólares -aunque mantiene una baja de 51% en el año-, Mercado Libre (+9,1%), Bioceres (+5%) y Adecoagro (+4,4%). Los títulos bancarios aportaron a la tendencia y avanzaron en un rango de 1 a 3 por ciento.

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Del lado negativo quedaron las compañías ligadas al sector Oil & Gas, como Vista (-6,6%), Tenaris (-5%), Transportadora de Gas del Sur (-3,2%) e YPF (-2,1% USD 44,40), condicionadas por el comportamiento del precio del petróleo.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares.

En este aspecto, el barril de crudo Brent del Mar del Norte quedó negociado debajo de USD 72 en los contratos a septiembre (-1,1% semanal), mientras que el crudo intermedio de Texas en los EEUU cedió a USD 68,50 el barril para entregar en agosto (-2,2%). Se trata de los precios más bajos desde el 28 de febrero, justo antes de que se iniciara el conflicto en Oriente Medio

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“Los precios del crudo cedieron posiciones luego de que los mediadores de Qatar y Pakistán informaran progresos positivos en las mesas de negociación técnica que mantienen delegados de Washington y Teherán en Doha. El flujo marítimo por el Estrecho de Ormuz continuó estabilizándose, quitando de forma paulatina la prima de riesgo geopolítico ante la reticencia de la Casa Blanca de reanudar hostilidades en el Golfo”, puntualizó Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL.

Desde TSA Bursátil subrayaron que “los avances en las negociaciones entre Estados Unidos e Irán, junto con un mercado laboral estadounidense más débil de lo esperado, redujeron las expectativas de un endurecimiento monetario por parte de la Reserva Federal y favorecieron un descenso en el precio del petróleo”.

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En Wall Street, el Promedio Industrial Dow Jones ganó 1,7% en cuatro ruedas -el viernes 3 fue feriado en EEUU- y terminó en un máximo histórico de 52.900 puntos. El panel tecnológico Nasdaq ganó un 1,1%, mientras que el promedio S&P 500 ganó 2 por ciento.

Entre los títulos más destacados destacó Apple (+9,2%semanal), escoltado por SpaceX (+6,5%), Alphabet (+6%), Meta (+5,8%) Microsoft (+4,8%), Amazon (+4,6%), Tesla (+4,1%).

Subió el dólar y el BCRA compró menos divisas

El mercado de cambios negoció en la última semana con el monto promedio más elevado del año, cercano USD 770 millones diarios, aunque la demanda sostenida le impidió al Banco Central comprar divisas al ritmo exhibido durante el primer semestre del año.

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El Banco Central compró en el mercado un total de USD 222 millones, el resultado semanal más discreto desde que inició el proceso de recomposición de activos líquidos. De todos modos, este monto representó el 5,8% de la oferta privada, aún por encima del objetivo del 5% previsto en la estrategia oficial.

Las reservas internacionales brutas del BCRA crecieron en USD 1.156 millones, a USD 48.237 millones, el stock más alto desde el 4 de junio.

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“La proyección de menores flujos de divisas en el futuro próximo se reflejan en la desaceleración de la compra de dólares por parte del Banco Central”, indicó un informe de CEPA (Centro de Economía Política de Argentina).

El dólar mayorista avanzó 11,50 pesos o 0,8% desde el viernes 26, a 1.488,50 pesos. El Banco Central estableció un techo para las bandas cambiarias en los $1.810,56, que dejó al tipo de cambio oficial a 322,06 pesos o 21,6% desde límite para la flotación.

El dólar al público finalizó negociado a $1.510 para la venta en el Banco Nación, el precio más alto desde el 24 de octubre de 2025. A lo largo de la semana la divisa minorista ganó 15 pesos o 1 por ciento. El dólar blue, a $1.510, sumó 15 pesos o 1% respecto del viernes anterior.

“Para la semana que viene, estaremos pendientes de la presentación del Programa Financiero que anunció el Ministerio de Economía. La presentación de las fuentes de financiamiento para los próximos 18 meses debería despejar las dudas sobre la capacidad de pago de los compromisos externos y así lograr una mayor compresión en los rendimientos”, puntualizó el equipo de Research de Puente.