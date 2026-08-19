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Ranking de paritarias: qué sectores le ganaron a la inflación en el último año y cuáles perdieron

Solo siete Convenios Colectivos de Trabajo tuvieron variaciones salariales superiores al IPC entre junio de 2025 e igual mes de este año. Cuatro rubros sufrieron pérdida mayores al 10 por ciento

Hombre con gorra y cinta métrica opera una máquina de coser industrial sobre una mesa con tela, hilos y tijeras. Se ven prendas colgadas al fondo.
En medio de la crisis textil, los salarios del sector sufrieron una retracción real del 12,6% en el último año. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Entre junio de 2025 y junio de 2026, los salarios pactados en los principales convenios colectivos de trabajo del sector privado mostraron resultados muy dispares frente a la inflación. Así lo revela el informe “Panorama mensual del trabajo registrado”, correspondiente a agosto de 2026 y elaborado por la Dirección Nacional de Estadísticas y Estudios Laborales de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. El documento repasa la evolución de las remuneraciones fijadas por paritarias durante el último año y expone diferencias de más de quince puntos porcentuales entre las actividades que mejor y peor resultado obtuvieron.

El informe ubica esta dispersión en el marco de un deterioro más amplio del poder adquisitivo. En junio de 2026, el salario medio del empleo registrado privado cayó 0,9% en términos reales en la medición desestacionalizada, luego de una contracción del 2,9% en mayo. Como consecuencia, el salario real de junio quedó por primera vez en veinte meses por debajo del nivel de noviembre de 2023, con una diferencia del 0,6%. En ese contexto, el informe señala que los salarios pactados en convenios colectivos “experimentaron una caída más acotada”, con una reducción del 0,7% real en los últimos dos meses relevados.

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Al analizar el último año completo, el documento agrupa a los convenios en tres categorías según su desempeño frente a la inflación: un conjunto de siete convenios que logró incrementos en el poder de compra, un grupo con variaciones cercanas a cero o leves caídas, y un tercer bloque con contracciones superiores al 10% interanual.

Los sectores que le ganaron a la inflación

El balance de la variación interanual del salario real de convenios colectivos de trabajo, que compara junio de 2025 con junio de 2026, encabeza la lista con Encargados de edificio, que registró una mejora del 5,9%. Le sigue Camioneros, con un incremento del 3,1%. Construcción y Farmacia comparten el tercer lugar, con una recomposición del 2,5% cada uno. Completan el grupo de convenios con ganancia real los rubros de Entidades deportivas y civiles, con 1,7%; Aceiteros, con 1,6%; y Seguros, también con 1,6%.

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Por debajo de ese grupo aparecen los convenios que mantuvieron su poder de compra prácticamente sin cambios. Bancarios no registró variación en el período, con 0,0%. Industria de la carne y Químicos exhibieron caídas mínimas, del 0,6% cada uno, valores que el informe describe como parte de un tramo de “estabilidad” dentro de la dispersión general de las paritarias.

Los sectores con mayores pérdidas

A partir de allí, la mayoría de los convenios relevados mostró retrocesos en el poder adquisitivo. Pasteleros retrocedió 1,3% y Transporte automotor, 1,7%. Madera acumuló una caída del 2,4%, mientras que Concesionarios de autos perdió 3,2%, por citar algunos ejemplos.

En el extremo de mayores pérdidas se encuentran cuatro convenios con retrocesos de dos dígitos. Calzado registró una caída del 10,5%. Comercio perdió 11,0%. Metalúrgicos retrocedió 12,4% y Textiles cerró el año con la mayor contracción del cuadro, del 12,6%. Se trata, según el informe, de “un grupo severamente afectado” que acumuló pérdidas superiores a las diez unidades porcentuales en su capacidad de compra durante el último año.

Ranking de salarios por rama de actividad

Además de la evolución porcentual de cada paritaria, el informe incluye un relevamiento de la mediana salarial por convenio colectivo de trabajo a marzo de 2026, elaborado sobre la base de los registros administrativos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Este cuadro permite ordenar a los sectores según el nivel de la remuneración efectivamente percibida por los trabajadores, más allá de su variación relativa en el año.

Bancos encabeza el ranking con una mediana salarial de $4.390.369, muy por encima del resto de las actividades relevadas. En un segundo escalón se ubican Transporte de carga y Transporte de pasajeros, ambos con una mediana de $1.977.412, seguidos por Entidades deportivas y sociales, con $1.967.887, y Alimentación, con 1.959.483 pesos.

En la parte más baja del ranking de encuentran Construcción, con $1.001.342, y Gastronomía, que registró la mediana salarial más baja del relevamiento, con 803.991 pesos.

Este ordenamiento por nivel salarial no necesariamente coincide con el desempeño de cada sector frente a la inflación durante el último año. Convenios con medianas salariales elevadas, como Bancos o Alimentación, tuvieron trayectorias dispares en materia de poder adquisitivo: mientras el primero se mantuvo estable, el segundo integró el grupo de mayores pérdidas reales. De manera inversa, convenios con salarios medianos más bajos dentro del relevamiento, como Construcción, figuraron entre los que lograron recomponer su capacidad de compra en el último año.

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