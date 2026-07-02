Economía

Mercados: se afirman las acciones y los bonos argentinos mientras el riesgo país se acerca a los 400 puntos

El S&P Merval gana 1,8% y los ADR avanzan hasta 4% en Wall Street. Los títulos públicos suben 0,3% y el indicador de JP Morgan cae a 417 unidades, un piso desde abril de 2018

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El riesgo país argentino cae por cuarta rueda consecutiva.
El riesgo país argentino cae por cuarta rueda consecutiva.

Los indicadores de Wall Street reaccionan dispares este jueves a los datos de empleo en los EEUU, mientras que las acciones argentinas suben firmes tanto en la plaza local como en el exterior. A la vez los bonos soberanos en dólares ganan un 0,3% en promedio y el riesgo país encadena la cuarta caída consecutiva.

Al mediodía, el índice de riesgo país de JP Morgan caía cinco unidades para la Argentina, en los 417 puntos básicos, un nivel mínimo desde el 24 de abril de 2018 (403 puntos).

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Un informe de la consultora Qualy destacó que el reciente descenso de la prima de riesgo de la deuda argentina fue ”impulsado por la mejora en la calificación crediticia de Fitch y Standard and Poor’s, que subieron la nota soberana a B-, y por la aprobación de la segunda revisión del programa con el FMI. Desde los máximos de enero de 2024, la compresión acumula más de 1.500 puntos básicos. No obstante, la comparación regional suaviza el logro: México ronda los 164, Brasil los 178 y Perú 91″.

“El costo de una eventual colocación soberana se estima entre el 8,5% y el 9% anual en dólares, un nivel que, aunque compatible con el acceso al mercado, compromete la sostenibilidad de la deuda en el mediano plazo. En ese contexto, el horizonte de vencimientos es el dato relevante: entre este año y el 2027, el Gobierno enfrenta compromisos en moneda extranjera con privados, el FMI y el Club de París por alrededor de USD 30.700 millones, de los cuales solo USD 13.100 millones ya estarían cubiertos -con fondos del Tesoro, garantías del Banco Mundial y el BID, y renovación de REPO del BCRA-. El resto de los pagos, estimado en USD 17.600 millones, depende de condiciones de acceso al mercado que aún no están plenamente aseguradas”, detalló Qualy.

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Los expertos de Puente aportaron que “este segundo upgrade consolida el proceso de normalización del crédito y apuntala la compresión de los spreads soberanos, que se ubicaron en mínimos de la década".

“Más allá del impacto financiero, el avance de la nota crediticia representa un cambio cualitativo al destrabar las restricciones normativas de una base más amplia de fondos de inversión internacionales que exigen una calificación B- de al menos dos agencias para habilitar ciertos mandatos, abriendo el camino hacia una reapertura mas amplia al mercado voluntario de capitales. La sostenibilidad de este escenario continuará ligada a la solidez de los fundamentos, requiriendo consistencia en la acumulación de reservas y en el programa de estabilización en curso”, agregaron desde Puente.

“Este indicador consolida una mejora notable, tras desplomarse un 13,6% en junio y acumular un recorte del 25,1% en lo que va del año. De este modo, los spreads soberanos reflejan una percepción de riesgo favorable, respaldada por un escenario internacional que aún mantiene un sesgo positivo para los mercados”, consignó Ignacio Morales, Chief Investments Officer de Wise Capital.

Rebotan las acciones argentinas

A las 12:20 horas, los índices de Wall Street evolucionan mixtos, con una ganancia de 0,9% para el Dow Jones de Industriales, en nuevo récord histórico de 52.770 puntos, y una caída de 0,6% para el panel tecnológico Nasdaq, que se aleja de sus máximos de un mes atrás.

En este marco, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires asciende 1,8% a 3.180.000 puntos, mientras que entre los ADR y acciones de empresas argentinas negociados en dólares en Nueva York se imponen las subas de hasta 4,1%, lideradas por IRSA.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:20 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 12:20 horas)

“Tras la favorable reacción inicial al escenario político, los activos domésticos vuelven a mostrar una mayor correlación con el apetito por riesgo global, previsible dado que más allá de las importantes mejoras en la ‘macro’ siguen siendo percibidos como vehículos de alto beta”, estimó el economista Gustavo Ber.

La economía estadounidense sumó 57.000 empleos el mes pasado, menos de lo que los economistas habían previsto, según datos del gobierno. La tasa de desempleo descendió ligeramente hasta el 4,2%, su nivel más bajo en un año.

“La creación de empleo privada fue la que arrastró al dato general con una creación de 49.000 nuevos puestos (se esperaba 107.000) y con datos de mayo que se revisaron a la baja hacia 97.000 desde 120.000 reportados inicialmente. Sin embargo, la tasa de desempleo cayó a 4,2% desde 4,3% el mes anterior y la tasa de participación laboral se redujo de 61,8% a 61,5%”, resumió un reporte de Balanz.

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