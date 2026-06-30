Un ex ministro de Economía le contestó a Milei tras sus críticas a la gestión de Mauricio Macri: “Hay que elegir el mal menor”

Lacunza fue ministro de Economía durante la presidencia de Mauricio Macri.

El exministro de Economía, Hernán Lacunza, publicó en su cuenta de la red social X una carta dirigida al presidente Javier Milei, en la que retomó las recientes referencias presidenciales al reperfilamiento de deuda de 2019. En el texto, Lacunza reconstruyó el contexto económico y político de aquellos meses, diferenció lo que llamó “el dilema en pesos” del “dilema en dólares”, y cerró con una reflexión sobre el tipo de debate público que, a su entender, debería primar de cara a 2027.

Durante una entrevista con el canal de streaming Neura, Milei abordó la situación económica que vivía Argentina hacia mediados de 2019, cuando Cambiemos estaba en el poder. El presidente sostuvo: “El propio gobierno de Mauricio Macri estafó a los argentinos defaulteando la deuda en pesos. ¿Reperfilamiento? Una palabra educada para decir default“. Esta no es la única ocasión en la que expresó esa postura; días atrás, en un evento de la Fundación Faro, expuso el mismo razonamiento.

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La carta de Lacunza comienza con un reconocimiento a la forma en que el jefe de Estado instaló el debate económico desde su llegada a la escena pública. El exfuncionario sostuvo que el mandatario “supo irrumpir en el debate económico con asertividad” y le atribuyó haber contribuido a desarmar lo que definió como “la telaraña de eslóganes vacíos” vigentes hasta 2023, entre los que mencionó “vivir con lo nuestro”, “más Estado ante cualquier necesidad” y “la emisión no genera inflación”. Según el economista, esas consignas “hundieron en la pobreza a casi la mitad de los argentinos y desembocaron en más de 200% de inflación”.

A partir de ahí, el texto se centra en lo que motivó la publicación: las menciones presidenciales, en las últimas dos semanas, a un episodio ocurrido siete años atrás, el reperfilamiento de deuda posterior a las PASO de agosto de 2019. Lacunza señaló que, de cara a 2027, la sociedad probablemente esté “más ávida de escucharnos sobre el presente y el futuro”, pero consideró que la coyuntura sirve de todos modos para coincidir en un punto central: evitar que la economía llegue a una situación límite, porque una vez allí, las salidas disponibles dejan de ser buenas en términos absolutos. En sus palabras, “lo importante es evitar que la nave con 47 millones de pasajeros se declare en emergencia, porque una vez ocurrido, el aterrizaje forzoso suele ser una opción mejor que una catástrofe”.

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El organismo asistió financieramente a la Argentina en 2025 tras la disparada del riesgo país previa a las elecciones legislativas. (Reuters)

El antecedente de las elecciones de medio término

En ese marco, Lacunza recordó que el propio Gobierno de Milei no fue ajeno a episodios de tensión financiera. Apuntó que las turbulencias del proceso electoral de medio término de 2025 “dispararon el riesgo país y desplomaron la demanda de pesos a niveles absurdos”, una situación que, según relató, terminó siendo sorteada “con pericia pero también con una asistencia del Fondo Monetario y un puente financiero del Tesoro de Estados Unidos”.

El economista dedicó un párrafo a precisar la naturaleza de la medida adoptada en 2019. Aclaró que prefiere no detenerse en la semántica entre “default en pesos” y “reperfilamiento”, y explicó que este último término remite a “una convocatoria de acreedores en una ventana de tiempo acotada, sin quita de capital ni de intereses, para que una nueva gestión, empoderada por el voto popular, pueda superar el bache con un programa financiero plurianual y consistente”.

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Sostuvo además que esa decisión tuvo más relación con lo que se avecinaba que con la gestión previa, y agregó que nada de eso habría ocurrido si Mauricio Macri hubiera renovado su mandato, ya que el entonces presidente “habría conservado el crédito voluntario que dispuso hasta el día anterior a las elecciones primarias de agosto”.

Dilema en pesos: reperfilamiento o hiperinflación

Lacunza planteó que, en materia de moneda local, el escenario de 2019 se reducía a una disyuntiva entre el reperfilamiento y la hiperinflación. Recordó que el propio Milei explicó en numerosas ocasiones que “el exceso de oferta de dinero provoca inflación”, y aplicó ese principio a la situación de aquel momento: sin capacidad de renovar los vencimientos y con la demanda de dinero derrumbándose ante la perspectiva de un triunfo de Alberto Fernández, quien prometía “aumentar jubilaciones con maquinita y desconocer las deudas”, habría sido “temerario” emitir en dos meses el equivalente al 30% de la base monetaria, monto que representaban los vencimientos de deuda en pesos.

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Para reforzar ese argumento, Lacunza apeló a un antecedente histórico. Mencionó que, a fines de los años ochenta, durante la transición entre Raúl Alfonsín y Carlos Menem, el denominado “festival de bonos” financiado con emisión monetaria “había terminado en hiperinflación”, y le pidió a Milei que imaginara no solo el impacto en la pobreza sino también “el riesgo institucional de una transición semejante”.

En ese tramo de la carta, formuló una serie de preguntas retóricas sobre los recursos disponibles en ese escenario: con qué se podrían haber pagado los vencimientos sin liquidez ni crédito, qué hubiera pasado con la inflación, con la pobreza y con la independencia del Banco Central. Cerró el pasaje con una referencia al pasado de Milei como arquero de fútbol, al señalar que, tras dos años y medio de gestión, el presidente ya sabe que “en la política pública es tan importante hacer goles como atajar penales”, una idea que, según escribió, el economista brasileño Edmar Bacha “lo explica con mayor elegancia”.

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Las reservas disponibles en la entidad monetaria cubrían en 2019 menos del 15% de la demanda potencial de dólares del mercado. (Reuters)

Dilema en dólares: cepo o corralito

El segundo eje de la carta abordó la dimensión cambiaria de aquellos meses. Lacunza explicó que, en simultáneo, se repusieron los controles de capitales, y detalló la magnitud de los compromisos en danza: además de los vencimientos de deuda de corto plazo por 15.000 millones de dólares y otro monto similar en pesos, había pesos en circulación y depósitos en pesos equivalentes a 15.000 y 73.000 millones de dólares, respectivamente, a los que se sumaban 23.000 millones de dólares en depósitos en moneda extranjera dentro del sistema financiero. Frente a ese cuadro, concluye, “el Banco Central disponía de apenas 16.000 millones de dólares de reservas disponibles", una cifra que representaba menos del 15% de la demanda potencial de dólares, estimada en unos 110.000 millones al tipo de cambio vigente en ese momento.

Según Lacunza, esa diferencia entre los compromisos y las reservas disponibles obligaba nuevamente a optar por “el mal menor”, y apeló a otro antecedente histórico para justificar la decisión: el corralito de 2001, que “había terminado con cinco presidentes en una semana y 39 muertos en todo el país”. El economista admitió que tanto el reperfilamiento como el cepo tuvieron “daños colaterales desde el punto de vista económico y financiero”, pero sostuvo que esas medidas permitieron “normalizar el tránsito electoral en paz social” y llegar a la finalización del mandato de un gobierno no peronista, algo que, según remarcó, no ocurría “en casi un siglo”.

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La carta cierra con un párrafo en el que Lacunza formuló un deseo sobre el legado del primer mandato de Milei, sea renovado o no en las elecciones del año próximo. Expresó que ese legado debería incluir no solo una realidad económica con menor inflación y pobreza, “como hasta ahora”, sino también “un escalón superior en la discusión pública, sin chicanas atractivas para los títulos y las redes, pero poco edificantes para el desarrollo que todos anhelamos”.