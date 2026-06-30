El abogado Juan Rodríguez habría desistido de su nominación como embajador de Estados Unidos en Guatemala

Juan Rodríguez camina con un maletín tras desistir de su nominación como embajador de Estados Unidos en Guatemala, frente a un edificio con una bandera estadounidense a media asta. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Juan Rodríguez desistió de su nominación como embajador de Estados Unidos en Guatemala, una decisión conocida este 30 de junio que frena un proceso diplomático ya avanzado y deja sin efecto la postulación anunciada por Donald Trump en marzo, después de que el abogado compareciera ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado para exponer las prioridades que impulsaría si era confirmado.

Rodríguez tiene 37 años de ejercicio profesional como abogado y había presentado ante los senadores una agenda apoyada en cuatro ejes: combate a la migración ilegal, colaboración económica, cooperación en seguridad y contención de la influencia china en la región.

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Según La Hora, durante esa audiencia definió a Guatemala como “un socio vital” para Estados Unidos por su impacto en la seguridad, la economía y la frontera sur estadounidense.

De acuerdo con el diario La República, el abogado confirmó en una conversación telefónica que envió una comunicación a Dan Scavino, subjefe de gabinete de la Casa Blanca, para solicitar el retiro de su nominación y agradecer al presidente Donald Trump por la designación. Los motivos, dijo, fueron personales, familiares y profesionales.

Juan Rodríguez desistió de su nominación como embajador de Estados Unidos en Guatemala y frenó un proceso diplomático ya avanzado. (Diario Soy502)

La renuncia llega después de una audiencia en el Senado de Estados Unidos

La postulación de Rodríguez había sido informada el 9 de marzo por Trump, junto con otros nombramientos de su administración. Semanas después, el nominado se presentó en el Senado y sostuvo que su gestión estaría guiada por la política “America First” del presidente republicano.

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Citado por Prensa Libre, Rodríguez dijo ante los senadores: “Gracias por la oportunidad de presentarme ante ustedes como el nominado para servir como embajador de EE. UU. ante Guatemala. Me honra la confianza que el presidente Trump ha depositado en mí con esta nominación y soy consciente de la responsabilidad de poner los intereses estadounidenses en cada aspecto del cargo”.

En esa misma intervención también afirmó: “Quiero presentar y agradecer a mi esposa y a mis hijos. Estoy agradecido con mi familia por su apoyo.

Representar a EE. UU. en el extranjero es una de las responsabilidades más altas que nuestra nación puede otorgar, y asumo esta nominación con humildad y respeto por el papel importante y tradicional de este comité”.

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El ahora excandidato había señalado que buscaría fortalecer la relación bilateral entre Guatemala y Estados Unidos, con acercamientos a las autoridades, incluido el gobierno central. También había planteado que los impuestos de los contribuyentes estadounidenses se usaran con transparencia y eficacia a través de los programas de cooperación.

La embajada sigue bajo conducción interina tras la salida de Tobin Bradley

La renuncia de Rodríguez mantiene abierta la definición sobre quién ocupará la sede diplomática en Guatemala. Tras la salida de Tobin Bradley como embajador, el Departamento de Estado envió al país a John Barret como encargado de Negocios, pero semanas después fue trasladado a Venezuela.

Después de ese movimiento, la misión estadounidense quedó a cargo del encargado de Negocios Jorgan Andrews, quien ha remarcado las prioridades del gobierno de Trump dentro de la política América Primero.

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Según la información publicada por La Hora, Rodríguez es un abogado litigante de raíces cubanas, con dominio del español y el inglés. La mayor parte de su carrera la dedicó a litigios internacionales complejos por fraude.

El medio detalló, con base en el portal del bufete Carey Rodríguez en Coral Gables, Florida, que el abogado se especializa en la obtención de recursos prejudiciales para la recuperación de activos y que ha liderado ese tipo de tareas en distintas jurisdicciones del mundo. También se desempeña como asesor general externo para algunas multinacionales por su experiencia en estructuras corporativas internacionales.

De acuerdo con La República, tras la declinación de Rodríguez se especula con que la próxima nominación también sería de carácter político.