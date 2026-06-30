Nuevo trámite del régimen de Ortega y Murillo complica la exoneración de impuestos a miles de jubilados

La Alcaldía ahora pide una constancia del Registro Público antes de conceder la exoneración municipal, un paso adicional que obliga a muchos pensionados a desplazarse y presentar más papeles. (Imagen retomada de Nicaragua en Victorias)

Miles de jubilados nicaragüenses deberán cumplir desde este año un nuevo requisito para obtener la exoneración del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) en Managua: la Alcaldía comenzó a exigir un “certificado relacionado” que debe tramitarse antes en el Registro Público de la Propiedad.

La disposición se conoció por una circular de la Alcaldía de Managua cuya copia fue difundida por ciudadanos en redes sociales. El documento agrega ese certificado a la lista de documentos que ya se pedían para acceder al beneficio tributario.

Según la circular, los pensionados deben presentar la cédula de identidad vigente con domicilio registrado en la propiedad, el carné original del INSS, la constancia original del INSS, el título de propiedad inscrito en el Registro Público a nombre del beneficiario y el certificado relacionado.

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El trámite se realiza de forma personal en los Centros de Atención al Contribuyente (CAC) y, en casos específicos, se acepta un poder de representación.

El mismo texto indica que el certificado relacionado se gestiona en el Registro Público de la Propiedad con el título o escritura inscrita, la cédula vigente, el carné del INSS y la constancia de pensionado.

La usuaria Ana Zeledón, que difundió la circular en Facebook, pidió a la Alcaldía informar con anticipación y facilitar el procedimiento: “Es necesario que faciliten ese trámite en las mismas instalaciones; así evitan inconvenientes a los jubilados que muchos no pueden movilizarse hasta el Registro de la Propiedad, que es inaccesible porque está bien adentro del Reparto San Juan”, dijo.

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El IBI es un tributo municipal que grava las propiedades dentro de cada municipio y se paga cada año ante la alcaldía correspondiente. La tasa equivale al 1 % sobre la base imponible, calculada sobre el 80 % del avalúo catastral oficial.

La circular difundida en redes incorpora una gestión previa ante la Propiedad para acceder al beneficio fiscal, además de la cédula, el carné del INSS, la constancia y la escritura inscrita. (Imagen de cortesía)

El sistema de pensiones del INSS deja sin jubilación a la mayoría de los adultos mayores

En Nicaragua, el sistema de pensiones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) cubre a más de 360,000 adultos mayores, pero solo entre el 20% y el 33% logra acceder a una jubilación, completa o reducida. El resto de la población en edad avanzada queda fuera de ese amparo.

Las pensiones permanecen congeladas desde hace años mientras el costo de la canasta básica aumentó, una combinación que redujo el poder adquisitivo de los jubilados y empujó a muchos a una situación de vulnerabilidad económica, ya que el ingreso mensual alcanza para una fracción del mes.

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Para obtener una pensión completa, los requisitos generales incluyen tener 60 años y haber cotizado al menos 750 semanas. También existen miles de beneficiarios de pensión reducida de vejez, dirigida a quienes cumplieron la edad, pero no alcanzaron ese mínimo de cotizaciones.

La Alcaldía sumó el trámite del Registro Público de la Propiedad a los requisitos para acceder al beneficio tributario, según una circular difundida en redes. (Visuales IA)

Los jubilados amparados por el INSS cuentan con una exención legal del pago del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sobre la propiedad en la que habitan. En paralelo, el exilio se convirtió en un factor adicional para el sector: desde 2018, cientos de miles de nicaragüenses huyeron del país y, entre ellos, hay personas en edad de jubilación que enfrentan trabas burocráticas o la suspensión de sus pensiones desde el exterior.

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Para realizar gestiones y consultar el calendario mensual de pagos, el INSS indica que los canales oficiales y directos de atención se encuentran bajo su administración.