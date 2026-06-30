El Gobierno avanza con las concesiones viales y le otorgó a privados la operación de 1.871 kilómetros de rutas

El Tramo Pampa, adjudicado a Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, atraviesa zonas de fuerte actividad cerealera y ganadera. (cvsa.com.ar)

El Gobierno avanzó con un nuevo paso dentro de su plan de concesiones viales y, a partir de este miércoles, un grupo de empresas privadas pasará a hacerse cargo de la operación y el mantenimiento de un conjunto de rutas y autopistas que hasta ahora estaban bajo la órbita estatal. La medida se enmarca en la Red Federal de Concesiones, el esquema con el que la administración nacional busca transferir al sector privado la gestión de la infraestructura vial del país.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó la noticia a través de su cuenta en la red social X. “Seguimos avanzando con la Red Federal de Concesiones mediante inversión 100% privada”, escribió el funcionario, quien precisó que ya se firmaron los contratos correspondientes a la Etapa II-A del programa. Según detalló, las empresas adjudicatarias asumirán desde mañana la operación y el mantenimiento de 1.871 kilómetros de rutas nacionales y autopistas que, hasta el momento, eran administradas por la empresa estatal Corredores Viales.

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Los tramos involucrados son dos: el Tramo Pampa, que corresponde a la Ruta Nacional 5, y el Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur, que incluye la Ruta Nacional 3, la Ruta Nacional 205, la Ruta Nacional 226 y las autopistas Ezeiza-Cañuelas, Riccheri y Jorge Newbery. Caputo definió a ambos corredores como “estratégicos para la producción, la logística y el comercio en Buenos Aires y La Pampa” y cerró su publicación con una frase que resume el espíritu de la medida: “Más inversión privada, más eficiencia y mejores rutas para los argentinos”.

Quiénes son las empresas a cargo

La adjudicación de los dos tramos había sido formalizada semanas atrás, cuando el Gobierno firmó la resolución que definió a los ganadores de cada licitación. El Tramo Sur-Atlántico-Acceso Sur quedó en manos del consorcio integrado por Concret Nor SA, Marcalba SA, Pose SA y Coarco SA, que presentó una oferta de 997 pesos sin IVA para la tarifa de peaje. El Tramo Pampa, por su parte, fue adjudicado a Construcciones Electromecánicas del Oeste SA, con una propuesta de 2.355,37 pesos sin IVA para el mismo concepto.

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Las concesiones tienen una duración de 20 años y las obras de mantenimiento estarán a cargo de las empresas. (cvsa.com.ar)

Ambos contratos tienen una duración de 20 años, un plazo que el Gobierno definió con el objetivo de otorgar previsibilidad a los consorcios ganadores y permitirles planificar las inversiones de largo plazo que demanda la gestión de los corredores. En los dos casos, las obras de modernización, mantenimiento y mejora de los servicios quedan a cargo exclusivo de las empresas, sin aportes ni subsidios por parte del Estado nacional.

Los otros cuatro avances que destacó el Gobierno

Más allá de las novedades sobre la Red Federal de Concesiones, el ministro de Economía compartió otros cuatro acontecimientos económicos alcanzados en los últimos días.

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El primero de ellos fue la aprobación del vigésimo proyecto bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). Se trata de Rincón de Aranda, un desarrollo de hidrocarburos de Pampa Energía en Vaca Muerta, que contempla exportaciones por 17.000 millones de dólares a partir de una producción de 305 millones de barriles de petróleo a lo largo de sus 30 años de duración.

El proyecto demandará una inversión total de 4.500 millones de dólares y generará alrededor de 800 empleos directos y 1.000 indirectos. Según indicó el ministro, las condiciones del RIGI permitieron que la empresa incrementara en un 50% la actividad de explotación y producción de hidrocarburos que había planeado inicialmente para el área. Con esta aprobación, el régimen acumula 20 proyectos aprobados por un monto total de 46.000 millones de dólares, mientras otros 21 permanecen en estudio.

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Exportaciones de carne y del agro

El segundo punto destacado por Caputo fue el desempeño de las exportaciones de carne vacuna, que entre enero y mayo crecieron 46% en valor respecto del mismo período del año anterior, hasta alcanzar los 1.765 millones de dólares. En volumen, el incremento fue del 11%, con 332.207 toneladas equivalentes res con hueso. Entre los destinos, sobresalieron los envíos hacia Estados Unidos, que totalizaron 42.776 toneladas, un 151% más que en igual período de 2025, con un valor exportado que creció 204% hasta los 355 millones de dólares. China se mantuvo como principal comprador, con una participación del 53,7% del volumen total exportado, mientras que Israel también mostró un desempeño favorable, con subas del 21% en volumen y del 73% en valor.

Las exportaciones agroindustriales crecieron 18% en los primeros cinco meses del año. (Agencias de gobierno)

El tercer acontecimiento mencionado por el ministro fue el récord de exportaciones agroindustriales, que entre enero y mayo sumaron 53 millones de toneladas. “El campo argentino sigue batiendo récords”, señaló Caputo en su publicación. La cifra implicó un crecimiento del 18% en volumen y del 17% en valor en relación con los primeros cinco meses de 2025, por un total de 22.383 millones de dólares. Los complejos que más explicaron ese desempeño fueron el girasol, el trigo, la pesca, la cebada, el maíz, los lácteos, los cítricos agrios y las legumbres, con Vietnam, Arabia Saudita, Brasil, China, Argelia, Indonesia, Egipto, Perú, Malasia e India como principales destinos de venta.

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Nuevo récord en producción de petróleo

El cuarto anuncio estuvo vinculado a la producción de petróleo, que en mayo alcanzó un nuevo récord histórico de 903.700 barriles diarios. La cifra representó un crecimiento interanual del 19,6%, con Vaca Muerta explicando el 69% de ese total. “La energía sigue consolidando su rol estratégico para el país”, afirmó Caputo al difundir el dato.