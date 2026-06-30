Presidente Asfura felicita a Keiko Fujimori y reafirma cooperación entre Honduras y Perú

El mandatario envió un mensaje oficial a la presidenta electa. (FOTO: Hondudiario)

El presidente de Honduras, Nasry Asfura, felicitó este lunes a la presidenta electa de Perú, Keiko Fujimori, tras confirmarse su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales celebradas en el país sudamericano.

A través de un mensaje oficial, el mandatario hondureño expresó sus mejores deseos para la nueva administración peruana y manifestó su confianza en que la nueva etapa de gobierno contribuirá al bienestar y desarrollo del pueblo peruano.

“Extiendo mis más sinceras felicitaciones a Keiko Fujimori por su triunfo en las elecciones presidenciales del Perú. Le deseo muchos éxitos en esta nueva etapa de liderazgo y estoy seguro de que, trabajando con unidad y compromiso, fortalecerá el bienestar y desarrollo del pueblo peruano”, expresó Asfura.

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El gobernante también reiteró la disposición de Honduras de continuar fortaleciendo las relaciones diplomáticas y la cooperación bilateral con Perú.

Honduras reiteró su disposición de cooperar con Perú. (FOTO: X)

Fortalecer la relación bilateral

Asfura destacó que Honduras mantiene la voluntad de seguir impulsando los vínculos de amistad, diálogo y cooperación con el Gobierno peruano.

El mandatario señaló que ambas naciones comparten relaciones históricas y espacios de colaboración dentro de diversos organismos regionales y multilaterales.

Asimismo, reafirmó el interés del Gobierno hondureño de mantener una agenda de trabajo conjunta orientada al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países.

“Honduras reafirma su disposición de seguir estrechando los lazos de amistad y cooperación bilateral con el pueblo peruano”, indicó.

Las declaraciones se producen en un momento de cambios políticos en Perú, tras la conclusión del proceso electoral que definió a la próxima presidenta de la nación sudamericana.

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Keiko Fujimori ganó las elecciones presidenciales en Perú. (FOTO: Hondudiario)

Victoria tras una reñida elección

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó oficialmente la victoria de Keiko Fujimori luego de concluir el escrutinio total de las actas correspondientes a la segunda vuelta electoral.

Según los resultados oficiales, la candidata obtuvo el 50.135 % de los votos válidos, equivalentes a más de 9.2 millones de sufragios.

Por su parte, su rival, Roberto Sánchez, alcanzó el 49.865 %, lo que dejó una diferencia de apenas 49 mil votos entre ambos candidatos.

La estrecha diferencia mantuvo la expectativa en Perú durante varias semanas mientras las autoridades electorales completaban el conteo oficial.

Cuarta candidatura presidencial

La victoria representa un hecho histórico para Keiko Fujimori, quien logró alcanzar la Presidencia de Perú en su cuarto intento electoral.

Anteriormente, la dirigente había perdido las segundas vueltas presidenciales de 2011, 2016 y 2021 frente a Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, respectivamente.

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Su triunfo pone fin a una larga trayectoria de participación política y la convierte en la presidenta electa para el período 2026-2031.

Diversos gobiernos de la región han comenzado a enviar mensajes de felicitación tras conocerse los resultados oficiales.

Asfura felicitó a Keiko Fujimori por su victoria electoral. (FOTO: Hondudiario)

Relaciones entre Honduras y Perú

Honduras y Perú mantienen relaciones diplomáticas y de cooperación en diferentes áreas, incluyendo comercio, educación, integración regional y asuntos multilaterales.

Ambos países forman parte de organismos internacionales donde comparten posiciones sobre diversos temas políticos y económicos.

Analistas consideran que la llegada de una nueva administración en Perú podría abrir nuevas oportunidades de cooperación bilateral en materia de inversión, comercio y desarrollo.

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El mensaje de Asfura refleja la intención del Gobierno hondureño de mantener relaciones diplomáticas estables y fortalecer los vínculos con las nuevas autoridades peruanas.

Con ello, Honduras se suma a los países que han reconocido oficialmente el triunfo electoral de Keiko Fujimori y han expresado su voluntad de continuar trabajando conjuntamente con el próximo gobierno peruano.