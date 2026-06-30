Wall Street coronó su mejor trimestre en seis años, las acciones argentinas cayeron y volvió a bajar el riesgo país

El riesgo país argentino quedó cerca de su mínimo en ocho años.

En la última rueda operativa de junio, las acciones y los bonos argentinos quedaron afuera de la tendencia ganadora de Wall Street, con récord para el Dow Jones de Industriales y un S&P 500 que anotó en el segundo trimestre de 2026 su mayor alza para el período en seis años.

Los principales indicadores de las bolsas de Nueva York negociaban con subas en un rango de 0,3% a 1,5 por ciento. El S&P 500 protagonizó una impresionante recuperación desde sus mínimos del 30 de marzo, para repuntar aproximadamente un 14% en los últimos tres meses.

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El índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires cedió 0,3% en pesos, en los 3.168.608 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- cayeron un 0,3% en promedio, aunque el riesgo país de JP Morgan bajó seis unidades para la Argentina, en los 426 puntos básicos, ante el aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro de EEUU.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Wall Street, hubo mayoría de pérdidas. Destacó una nueva baja de Globant (-3,8%), mientras que en el otro extremo, Bioceres subió 5,3 por ciento. En la primera mitad de 2026, el panel Merval anotó una suba de 4% en pesos y de 2% en dólares.

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Damián Vlassich, Team Leader de Estrategias de Inversión en IOL, expresó que “el S&500 y el Nasdaq se encaminaron a su mejor desempeño trimestral desde el segundo trimestre de 2020, mientras que el Dow Jones apuntó a su mejor primer semestre desde 2021. Sin embargo, los últimos tres meses estuvieron signados por bruscos vaivenes, con el mercado oscilando al ritmo del sentimiento en torno a la IA y la velocidad de construcción de la infraestructura que la sostiene”.

Las acciones tecnológicas fueron el principal motor de las ganancias de Wall Street, con las empresas de semiconductores de alto rendimiento superando al resto del sector. El ETF de semiconductores (SOXX), que incluye al fabricante de memorias, está en camino de cerrar su mejor trimestre registrado.

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“El hito más relevante del mes fue la mejora de calificación crediticia de Argentina a B- por parte de S&P Global Ratings, que se sumó a la otorgada previamente por Fitch. Con dos de las tres principales agencias calificadoras ubicando a Argentina en esa categoría, el país quedó formalmente clasificado como B- ante los ojos del mercado internacional. El impacto fue inmediato: los bonos soberanos comprimieron fuertemente sus spreads -el riesgo país pasó de niveles cercanos a los 550 puntos básicos a comienzos del mes a ubicarse en torno a los ~430 puntos básicos al cierre-, con el tramo largo de la curva liderando el movimiento. En el acumulado del mes, los Globales rindieron entre 6% y 7% en dólares", definieron los analistas de Balanz.

“En el frente local, la deuda soberana siguió comprimiendo riesgo, apuntalada por la mejora de calificación de Standard & Poor’s y un riesgo país en mínimos de ocho años, mientras la renta variable corrigió tras el revés del MSCI y el dólar abandonó la calma de los meses previos”, acotó Vlassich.

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Mientras tanto, el flujo de petróleo a través del Estrecho de Ormuz se está recuperando más rápido de lo esperado, lo que provocó un cambio de los temores a la escasez de crudo a las advertencias de un posible exceso de oferta. Los precios del petróleo continuaron cayendo cerca del 1%, con una leve baja trimestral pese a la guerra en Oriente Medio, con los futuros del Brent del Mar del Norte que cotizaron a 73,40 dólares el barril y los futuros del WTI en los 70,06 dólares.

“Paralelamente, la presión sobre las tecnológicas es evidente, aunque el Nasdaq 100 sigue con un desempeño trimestral histórico, los fondos de cobertura han reducido agresivamente su exposición a acciones estadounidenses -cayendo a un mínimo histórico de -20% frente al MSCI ACWI- en favor de una sobreponderación récord en los mercados asiáticos”, advirtió Laura Torres, directora de Inversión IMB Capital Quants.

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El dólar se afirmó en su precio más alto en ocho meses

El cierre del mes volvió a registrar un muy importante monto de operaciones por USD 836,4 millones en el segmento de contado de la plaza mayorista, con una ganancia marginal de 50 centavos, a 1.482 pesos. El tipo de cambio oficial anotó en junio una suba de 74 pesos o 5,3 por ciento.

“Luego de varias ruedas consecutivas de avances, en las últimas dos jornadas pareció encontrar un punto de equilibrio en la zona de $1.480, moderando el ritmo de las subas y operando de manera más lateral”, definió Nicolás Merino, operador de ABC Mercado de Cambios. “En el acumulado de junio se negociaron USD 12.304 millones, lo que representó un incremento del 15,76% respecto de mayo”, añadió.

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El Banco Central fijó un techo para las bandas cambiarias en los $1.806,92: el tipo de cambio oficial quedó negociado a 324,92 pesos o 21,9% de ese límite para la flotación administrada.

El billete al público subió cinco pesos o 0,3% en el Banco Nación, a $1.500 para la venta, el precio más alto desde el 24 de octubre, con lo que acumuló un incremento de 70 pesos o 4,9% en junio. En el primer semestre el dólar minorista avanza 20 pesos o 1,4%, muy lejos de la inflación del período, en torno a 16% acumulado.

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El Banco Central informó que en las entidades financieras el dólar al público promedió $1.502,09 para la venta y $1.450,60 para la venta.

La suba de la cotización de la divisa de EEUU este martes estuvo en línea con el sendero ratificado a lo largo todo el mes, en el que acumuló una ganancia que superó a la inflación por primera vez desde octubre, cuando la escalada cambiaria que se produjo durante las elecciones de medio término exigió la intervención directa del Tesoro de EEUU en el mercado de cambios doméstico.

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Iván Cachanosky, economista jefe de la Fundación Libertad y Progreso, adelantó que “el IPC de junio cerraría en torno al 1,8% mensual, perforando el piso del 2%, que venía siendo una barrera difícil para el Gobierno. A lo largo del mes se observó una desaceleración: comenzó cerca del 2,1%, luego bajó al 2%, se mantuvo en torno al 1,9% y finalmente se ubicó en 1,8%”.

La cotización informal del dólar ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.515 para la venta. En el mes de junio el dólar blue extendió la ganancia a 85 pesos o 5,9 por ciento. En lo que va de 2026 el blue pierde 15 pesos o 1%, desde los $1.530 del cierre de 2025.

El Banco Central compró USD 47 millones en el mercado, para totalizar un saldo a favor por su intervención de USD 1.418 millones en junio, mientras que las reservas internacionales cedieron a USD 44.873 millones, un mínimo desde el 30 de abril, ante movimientos técnicos de bancos propios de fin de mes.