El dólar se fortalece en todo el mundo y arrastra a la Argentina, mientras los inversores se inclinan por un bono clave

El fortalecimiento del dólar a nivel global arrastra a la Argentina. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Fue un día de buenas noticias para el mercado, aunque para los detractores tuvo defectos como la suba del dólar o la caída intermensual de la actividad económica.

Lo positivo es que la Argentina se acopló a la tendencia internacional y subieron bonos y acciones. Esa tendencia también indica que el dólar sube en casi todo el planeta. El DXY, el índice que mide al dólar frente a las seis principales monedas del mundo, alcanzó su nivel más alto en 19 meses. Aunque registró una leve caída del 0,03% en la jornada anterior, anoche retomó su tendencia alcista y subía 0,17%, ubicándose en 101,42 puntos.

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Estados Unidos enfrenta una crisis marcada por la inflación, la rebaja en la calificación de la deuda del Tesoro y la expectativa de una nueva suba de la tasa de interés antes de fin de año, lo que impacta en el salario real de los estadounidenses. En este contexto, los Bonos del Tesoro se consolidaron como refugio, lo que llevó su rendimiento a 4,37 por ciento. Esta baja en la tasa resulta favorable para la deuda argentina.

Tras una buena medición reciente en el Índice de Confianza del Consumidor (+6,41%), el Estimador Mensual de Actividad Económica (MAE) cayó 1,5% en abril contra marzo, aunque arrojó una suba de 1,6% contra el mismo mes del año anterior. Los analistas estimaban una mejor performance, pero el Gobierno resaltó el crecimiento anual.

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La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que “si miramos la velocidad a la que evoluciona este año, tenemos que, desde fin de 2015, exceptuando 2020, solo ha mostrado un desempeño más lento en 2018 y en 2023, con lo cual, está claro que no vamos ‘volando’, ni mucho menos”.

“En tres años, partiendo desde antes de la llegada de la gestión actual, el Índice General creció un 7,6% pero Industria y Construcción acumulan una caída mayor al 10% mientras que Comercio cae 5,8%. El crecimiento sigue siendo muy desigual y afecta negativamente a los sectores que mayor cantidad de mano de obra involucran. No significa que esté mal pero sí que puede impactar en el apoyo social, de no mediar una mejora en los sectores más postergados”, sumó.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC) hubo un elevado monto de negocios de USD 818 millones y el Banco Central compró apenas 25 millones de dólares. El segmento mayorista subió $4,50 (+0,3%) a 1.481,50 pesos. En lo que va del mes acumula una suba de 5,2 por ciento.

De todas manera, se vio la mano oficial en el mercado a través de la venta de bonos dollar linked (atados a la devaluación), para suavizar la caída del peso. Cabe recordar que hay más pesos en circulación y en un mes donde se paga el medio aguinaldo, aportan a la demanda al dólar. La última licitación del Tesoro que se liquidó el viernes liberó $3 billones que ayer vieron la luz en el mercado.

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El otro dato es que el Tesoro compró LECAP (títulos a tasa fija) que implican más pesos y una baja de las tasas de interés para favorecer al consumo. Las LECAP ahora rinden en promedio 1,88% efectivo mensual. A todas luces, ese rendimiento desalienta que los inversores vayan a pesos.

Pero la historia tiene dos caras. El “blue”, la cotización que mide el ánimo de los ahorristas menores, bajó $5 a 1.510 pesos. La oferta de esta divisa podría estar relacionada con el cierre de mes y la necesidad de afrontar pagos, un movimiento que contrastó con la tendencia de los segmentos financieros, donde operan los grandes inversores. El MEP subió $10 (+0,7%) a $1.510 y el contado con liquidación (CCL), 412 (+0,8%) a $1.555.

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La suba del dólar reforzó el sentimiento de atracción por los bonos soberanos que se anticipó en la segunda vuelta de la licitación de los Bonar 2028 (AO28). La oferta fue de USD 668 millones efectivo y el Tesoro aceptó USD 97 millones a una tasa de 7,56% anual. Con esta licitación cubrió el cupo de USD 2.000 millones que se anunció el 15 de abril cuando se licitó por primera vez.

Los inversores fueron demandantes de los bonos ante la caída de las tasas de interés en pesos. Los títulos de la deuda subieron 0,30% en promedio. El título más buscado fue uno de los más cortos, el Global 2030 con ley extranjera que subió 1,70%, señal de que hay fondos del exterior comprando deuda argentina. El riesgo país bajó 6 unidades (-1,4%) a 431 puntos básicos.

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La región sigue siendo atractiva. El índice de Emergentes subió 0,4 por ciento. El S&P Merval de las acciones líderes se contagió del buen humor del mundo y subió 2,69% en pesos y 2,13% en dólares. Las empresas de energía a favor de un nuevo aumento de tarifas fueron las más favorecidas. Edenor avanzó 5,7%, Metrogas, 5,3% y Central Puerto, 2,9 por ciento.

En las operaciones overnight, luego de las fuertes subas en las bolsas de Nueva York y la incorporación de Google al índice Dow Jones —que agrupa a las 30 empresas más relevantes—, se observó una leve toma de ganancias de hasta 0,30%. El oro continuaba en descenso y caía por debajo de los USD 4.000, ubicándose en USD 3.982, con una baja de 1,39 por ciento. Por su parte, el petróleo se mantenía estable, con el Brent cotizando a USD 73,50 por barril.

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Si el mercado local replicara al mundo, debería haber una toma de ganancias, pero es más probable que los inversores apuesten a las acciones que vienen con precios trasados y a los bonos que sobresalen ante la caída de la tasa de retorno de los bonos norteamericanos.