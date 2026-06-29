Economía

YPF cerró acuerdos con dos empresas para avanzar en el megaproyecto de exportación de gas licuado argentino

La petrolera acordó la incorporación como accionistas de la italiana Eni y la emiratí XRG en la sociedad que desarrollará el plan

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Un buque carguero azul, blanco y rojo navega sobre el mar azul dejando una estela blanca; el cielo es azul con nubes blancas y montañas lejanas en el horizonte
El acuerdo de YPF con Eni y XRG asigna bloques estratégicos en Vaca Muerta al desarrollo de gas natural licuado

El megaproyecto Argentina LNG, destinado a potenciar la exportación de Gas Natural Licuado, adquirió un nuevo impulso tras la firma de acuerdos de YPF con las empresas extranjeras Eni y XRG, para su incorporación al segmento de upstream del plan. La petrolera estatal formalizó la venta en favor de ambas compañías de participaciones accionarias en UPCO ARLNG I S.A.U., la sociedad que manejará los bloques de gas en Vaca Muerta destinados al proyecto.

Según un comunicado difundido por YPF, la operación se instrumentará a través de una sociedad vehículo que asumirá la titularidad de los bloques Meseta Buena Esperanza I y II, Aguada Villanueva Norte y Las Tacanas I y II.

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Una vez completada la transacción, y tras la aprobación de la Autoridad de Aplicación sobre la cesión de las áreas, Eni y XRG adquirirán una participación del 32% cada una en el capital social, mientras que YPF conservará el 36%. Desde la firma de los acuerdos, estos bloques quedarán dedicados al desarrollo del proyecto Argentina LNG.

El comunicado de YPF también recordó que el pasado 30 de abril la compañía adquirió, mediante un “swap” o intercambio de activos con Pluspetrol, el 50% de participación que esta última poseía en los bloques involucrados, consolidando así la titularidad total de estas áreas. Este movimiento permitió a la petrolera nacional avanzar en la reorganización de los activos necesarios para el desarrollo del proyecto Argentina LNG.

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La iniciativa Argentina LNG articula el desarrollo de recursos no convencionales de gas en Vaca Muerta con infraestructura orientada al midstream y la licuefacción, con el objetivo de abastecer a los mercados internacionales con gas natural licuado. En ese sentido, la asociación de YPF con la italiana Eni y con XRG (brazo internacional de inversiones de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, Adnoc) busca maximizar el valor de los recursos disponibles y atraer inversiones que permitan posicionar a la Argentina como proveedor relevante de energía a nivel global.

Qué es el proyecto Argentina LNG

El Argentina LNG es el proyecto de exportación de gas natural licuado más grande del país que demandará una inversión total de USD 20.000 millones, distribuidos entre las etapas de upstream, midstream y downstream.

Para la primera etapa, el esquema de financiamiento rondará los USD 15.500 millones —uno de los más grandes estructurados en América Latina— y está a cargo de JP Morgan, con una combinación de crédito bancario internacional y participación de bancos de desarrollo. El 70% se cubrirá con créditos internacionales y el 30% restante con aportes directos de los socios. En una nota anterior con Infobae, el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, aseguró que el interés de los inversores por el proyecto es fuerte y que el plan es avanzar con las principales licitaciones antes de octubre, de manera de cerrar el financiamiento antes de fin de año.

El proyecto prevé la integración de toda la cadena de valor, desde la producción en los bloques seleccionados hasta la exportación del GNL. La participación de Eni y XRG se focaliza en la etapa de upstream, mientras que YPF mantiene el control de la sociedad titular de los bloques y lidera el proceso de coordinación general del proyecto.

Con las áreas ya adjudicadas por 35 años, el proyecto Argentina LNG avanza con la consolidación de la sociedad que va a controlar el upstream. Los pasos siguientes apuntan a implementar los beneficios del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI) y asegurar las fuentes del financiamiento, a los efectos de que a fin de año los directorios de las tres empresas den aprobación final al plan.

Un buque carguero azul, blanco y rojo navega sobre el mar azul dejando una estela blanca; el cielo es azul con nubes blancas y montañas lejanas en el horizonte
Un buque transportador de gas natural licuado, vinculado a la operación YPF Argentina LNG, navega en aguas abiertas bajo un cielo parcialmente nublado.

Horacio Marín expresó que "el ingreso de Eni y XRG al upstream fortalece la cadena de valor del proyecto y nos permite avanzar hacia su desarrollo a escala global“. De esta manera, la petrolera nacional refuerza su estrategia de alianzas para maximizar la explotación de recursos y consolidar el perfil exportador de la Argentina en el segmento de gas natural licuado.

Por parte de Eni, Guido Brusco, Chief Operating Officer de Global Natural Resources, destacó que “nuestra entrada en la cuenca no convencional de Vaca Muerta, junto a YPF y XRG, fortalece la capacidad de Eni para desarrollar recursos de gas a escala mundial y convertirlos en GNL competitivo para los mercados internacionales”.

Brusco subrayó que Vaca Muerta se posiciona como una de las cuencas no convencionales más ricas del mundo en términos de recursos, y que la participación de Eni les otorga presencia “a lo largo de toda la cadena de valor, desde el upstream argentino hasta el suministro de GNL a clientes internacionales, generando valor mientras contribuimos a la seguridad energética global”.

En cuanto a XRG, Mohamed Al Aryani, presidente de International Gas, afirmó que “la Argentina tiene el potencial de desempeñar un papel cada vez más importante en la satisfacción de la creciente demanda mundial de gas natural, y proyectos como Argentina LNG serán clave para aprovechar esa oportunidad”. Al Aryani consideró que Vaca Muerta representa uno de los recursos de gas más atractivos y que la transacción le da a XRG un rol directo en el impulso de un proyecto con escala y potencial de convertirse en una nueva fuente relevante de suministro confiable de GNL para los mercados globales.

De acuerdo con la información difundida, el avance del proyecto Argentina LNG se apoya en la articulación entre el desarrollo de recursos, la infraestructura de midstream y la capacidad de licuefacción para abastecer a mercados internacionales que demandan volúmenes crecientes de energía. El ingreso de nuevos socios multinacionales representa un paso relevante en el fortalecimiento de la cadena de valor y la integración de la Argentina en el mapa global del gas natural licuado.

La estrategia de YPF consiste en impulsar el desarrollo de Vaca Muerta “con una visión de largo plazo, promoviendo asociaciones estratégicas que permitan maximizar el valor de los recursos, atraer inversiones de clase mundial y posicionar a la Argentina como un proveedor relevante de energía a nivel global“.

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