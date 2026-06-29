Milei habló de un ataque especulativo en medio del contexto electoral: “Estamos hiperblindados”

Javier Milei aseguró que están "hiperblindados" frente a una eventual corrida cambiaria en 2027. (REUTERS/Pedro Lázaro Fernández)

El presidente, Javier Milei, no descartó un escenario de posible inestabilidad en la previa de las elecciones presidenciales de 2027, aunque anticipó que el equipo económico está “hiperblindado” frente a la posibilidad de una corrida cambiaria. Además, defendió la evolución de la economía nacional tras conocerse el último dato oficial de actividad correspondiente a abril, que mostró una caída intermensual del 1,5% y un crecimiento anual del 1,6%.

Cuando se le preguntó si esperaba un ataque especulativo el año que viene, en el que los argentinos “corran” al dólar, aseguró que “no descartamos nada” y que espera que distintos actores puedan hacer “lo peor para el país”. “Estamos hiperblindados”, resumió y dijo “que los mercados están viendo que vamos a reelegir”.

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“Trabajamos siempre con las hipótesis de peor escenario, pasó el año pasado con las LEFIs. Decían barbaridades. Si les hacíamos caso a los econochantas, impresentables e ignorantes, el plan económico hubiera volado por los aires”, dijo el mandatario en el canal de streaming Neura.

“Estamos armando un arsenal enorme para proteger a la economía el año que viene, y la economía va a crecer. Pierde sentido un ataque especulativo”, destacó la buena posición del Banco Central. “Ya compramos USD 11.000 millones y estamos a mitad de año. Tenemos cerrado todo el financiamiento hasta que termine el Gobierno”, acotó.

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Milei aseguró que el equipo económico ya tiene el blindaje financiero para hacer frente a un eventual episodio de volatilidad preelectoral en 2027.

Por otra parte, el mandatario atribuyó la volatilidad de los indicadores recientes a factores coyunturales y planteó que el proceso de crecimiento “continúa”, enfocándose en el comportamiento de la tendencia-ciclo, que —según Milei— avanzó un 0,3% en el mes.

Según explicó el jefe de Estado, la atención principal debe centrarse en la tendencia-ciclo de la actividad: “Eso significa que la economía argentina viene viajando a un ritmo de 4%”, afirmó Milei. En ese sentido, destacó que el Producto Bruto Interno (PBI) del primer trimestre del año arrojó un incremento del 2,3%, cifra que —según el propio presidente— supera el promedio histórico anual del último siglo. “En los últimos 100 años previos a que nosotros llegáramos a la administración, el crecimiento promedio anual fue del 1%. Con lo cual, está por encima del promedio histórico”, señaló.

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El mandatario también se refirió a la incidencia de factores políticos y financieros en el desempeño económico reciente. Milei mencionó que durante la segunda mitad del año pasado se produjo “un intento de golpe de Estado” que, a su juicio, provocó una serie de movimientos especulativos en los mercados. Según describió, “se desarmaron las posiciones en bonos argentinos y el riesgo país llegó a 1.500 puntos básicos. Eso hizo que cayera la demanda de dinero y se acelerara la tasa de inflación. Consecuentemente, eso nos llevó las tasas de intereses en pesos a niveles enormes”.

El Ejecutivo sostuvo que esa coyuntura frenó en seco el crecimiento que, según sus cálculos, había alcanzado un 6% en el primer trimestre antes del impacto de la crisis política. No obstante, subrayó que, una vez superado ese episodio, la tasa de inflación comenzó a desacelerarse y el riesgo país retrocedió de manera significativa. “Eso empezó a permitir que la economía se recuperara”, remarcó.

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Milei calificó el dato de crecimiento del 2,3% del primer trimestre como “el peor” que su administración espera exhibir en su gestión, al anticipar que los registros próximos serán superiores. Aseguró además que tanto la actividad económica como el consumo privado alcanzan niveles máximos históricos. “Las exportaciones crecen cinco veces más fuerte que el PBI”, sostuvo el presidente en la entrevista.

A la vez, el jefe de Estado aseguró que el “verdadero riesgo país” argentino es de 60 puntos básicos. El dato surge de la tasa de colocación del Bonar 2027 en las últimas licitaciones de deuda, que arrojó un rendimiento apenas por encima del 5 por ciento anual.

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“Para adelante tenemos menos riesgo país, vamos a tener más inversión”, proyectó Milei en base al inicio de la concesión de los corredores viales que implica que más de 9.000 km de rutas nacionales al sector privado, así como el ingreso de flujos por el Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). En ese sentido, pronosticó que el salario real de los argentinos crecerá en el segundo semestre del año.