Cae la natalidad, pero el empleo que gana la mujer sigue siendo de baja calidad, según un informe privado

En la última década ingresaron 220.000 mujeres al mercado laboral. EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA

La caída de la tasa de natalidad viene generando debates por sus implicancias económicas en el largo plazo, vinculada a la reducción de la población en edad laboral, el aumento de la proporción de personas mayores y los desafíos para sostener los sistemas previsionales y de salud. Sin embargo, hay una oportunidad de corto plazo en el mercado laboral que la Argentina está desaprovechando por los elevados niveles de informalidad.

Un informe de Idesa destacó que entre 2003 y 2015, el promedio anual de nacimientos en el país fue de aproximadamente 737.000 niños. A partir de entonces, la reducción ha sido sostenida, hasta alcanzar en 2024 —último dato disponible— apenas 413.000 nacimientos.

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La Asignación Universal por Hijo (AUH) establece un monto que duplica el de otras asignaciones familiares. A ello se suman la Tarjeta Alimentar por niño y un subsidio adicional destinado a madres con hijos de hasta 3 años. Sin embargo, la cantidad de beneficios de AUH liquidados por la ANSES cae de manera sostenida año tras año.

Esta tendencia sugiere que la disminución de la maternidad es un fenómeno transversal, que atraviesa a todos los estratos socioeconómicos.

Pero no es un fenómeno exclusivo de la Argentina: la tasa de natalidad disminuye en todos los países de ingresos medios y altos. En Europa, Japón, Corea y China, la respuesta fue implementar políticas para estimular la natalidad, como subsidios económicos por nacimiento, apoyo para el cuidado infantil, extensas licencias parentales y ayudas para tratamientos de fertilidad. Hasta el momento, estas medidas no han logrado revertir la tendencia.

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Para Idesa, un “efecto positivo derivado de la caída de la natalidad” es que aumentó la predisposición de las mujeres a incorporarse al mercado laboral. En Argentina, tomando el segmento de entre 20 y 29 años de edad, entre 2015 y 2025, ingresaron 220.000 mujeres al mercado laboral.

El problema es que de ese total, según datos del Indec, 140.000 mujeres se ocuparon como asalariadas privadas no registradas y 130.000 como cuentapropistas. Al mismo tiempo, las mujeres empleadas como asalariadas formales disminuyeron en 50.000.

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De este modo, la inserción de las mujeres jóvenes que entraron al mercado laboral fue en empleos de baja calidad en la mayoría de los casos.

“La buena noticia de que más mujeres se incorporan al mercado de trabajo se diluye porque enfrentan una demanda de empleos por parte de las empresas muy debilitada. Es muy sugerente que toda la incorporación de mujeres jóvenes a la fuerza laboral sea en la informalidad, mientras que la cantidad de mujeres jóvenes trabajando como asalariadas formales se redujo”, señaló Idesa.

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La reducción en la natalidad produce el efecto “bono demográfico”. Esto es una ventana de oportunidad donde transitoriamente aumenta la proporción de personas en edades activas (20 – 60 años) respecto a la cantidad de personas en edades inactivas (niños y ancianos).

De acuerdo al informe, con más gente en edad productiva se dan las condiciones para mejorar el nivel de bienestar. También es el momento de acumular riqueza para financiar la siguiente etapa que es el envejecimiento poblacional ya que el “bono” es de duración acotada.

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“Pero si no se generan las condiciones para que la mayor oferta de mano de obra se inserte en empleos de calidad, el bono demográfico se desperdicia. La mejora en el bienestar presente será reducida y se generará un pasivo para cuando la población envejezca”, explicó el instituto.

Y consideró: "La caída en la natalidad es un fenómeno que plantea desafíos, pero también genera oportunidades. Dentro de ellas está el hecho de que más mujeres entran al mercado laboral. Oportunidad que lamentablemente se está desaprovechando. La manera de revertir esta tendencia adversa es con una masiva generación de empleos de calidad".

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“El conservadurismo político de mantener las actuales malas condiciones del mercado laboral está hipotecando irreversiblemente el futuro a medida que la sociedad argentina envejece”, aseguraron desde Idesa y agregaron que es necesario consolidar el ordenamiento macroeconómico y mejorar el entorno institucional.

En la misma línea, un informe de Cippec había señalado: “Necesitamos generar más empleo de calidad y mayor participación laboral. Para eso, es necesario que los sectores estratégicos generen cadenas de valor intensivas de trabajo. Además, cerrar las brechas de género: muchas mujeres quedan fuera del empleo remunerado por la sobrecarga de los cuidados. Invertir en cuidados no es solo una cuestión de equidad, sino una política económica”.

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Explicaron que resulta necesario consolidar sistemas integrales de cuidado que aseguren tiempo (licencias de maternidad y paternidad con visión de corresponsabilidad), servicios (centros de desarrollo infantil, centros de salud y educación de calidad) y dinero (transferencias monetarias a hogares con niños).

Por otro lado, sobre el impacto económico a largo plazo de la baja de la natalidad, Cippec apuntó que el crecimiento no depende de la cantidad de personas, sino de su productividad. Señaló que países más pequeños en población que Argentina son mucho más ricos porque son más productivos.

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“El verdadero desafío es aumentar la productividad de nuestra fuerza laboral, no la cantidad. Para eso, necesitamos mejoras urgentes en educación, en inversiones y el uso de tecnología”, indicó.