Economía

Cae la natalidad, pero el empleo que gana la mujer sigue siendo de baja calidad, según un informe privado

Según el documento, se está desaprovechando una ventana de oportunidad clave por los empleos de mala calidad

Guardar
Google icon
En la última década ingresaron 220.000 mujeres al mercado laboral. EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA
En la última década ingresaron 220.000 mujeres al mercado laboral. EFE/LUIS EDUARDO NORIEGA

La caída de la tasa de natalidad viene generando debates por sus implicancias económicas en el largo plazo, vinculada a la reducción de la población en edad laboral, el aumento de la proporción de personas mayores y los desafíos para sostener los sistemas previsionales y de salud. Sin embargo, hay una oportunidad de corto plazo en el mercado laboral que la Argentina está desaprovechando por los elevados niveles de informalidad.

Un informe de Idesa destacó que entre 2003 y 2015, el promedio anual de nacimientos en el país fue de aproximadamente 737.000 niños. A partir de entonces, la reducción ha sido sostenida, hasta alcanzar en 2024 —último dato disponible— apenas 413.000 nacimientos.

PUBLICIDAD

La Asignación Universal por Hijo (AUH) establece un monto que duplica el de otras asignaciones familiares. A ello se suman la Tarjeta Alimentar por niño y un subsidio adicional destinado a madres con hijos de hasta 3 años. Sin embargo, la cantidad de beneficios de AUH liquidados por la ANSES cae de manera sostenida año tras año.

Esta tendencia sugiere que la disminución de la maternidad es un fenómeno transversal, que atraviesa a todos los estratos socioeconómicos.

Pero no es un fenómeno exclusivo de la Argentina: la tasa de natalidad disminuye en todos los países de ingresos medios y altos. En Europa, Japón, Corea y China, la respuesta fue implementar políticas para estimular la natalidad, como subsidios económicos por nacimiento, apoyo para el cuidado infantil, extensas licencias parentales y ayudas para tratamientos de fertilidad. Hasta el momento, estas medidas no han logrado revertir la tendencia.

PUBLICIDAD

Para Idesa, un “efecto positivo derivado de la caída de la natalidad” es que aumentó la predisposición de las mujeres a incorporarse al mercado laboral. En Argentina, tomando el segmento de entre 20 y 29 años de edad, entre 2015 y 2025, ingresaron 220.000 mujeres al mercado laboral.

El problema es que de ese total, según datos del Indec, 140.000 mujeres se ocuparon como asalariadas privadas no registradas y 130.000 como cuentapropistas. Al mismo tiempo, las mujeres empleadas como asalariadas formales disminuyeron en 50.000.

De este modo, la inserción de las mujeres jóvenes que entraron al mercado laboral fue en empleos de baja calidad en la mayoría de los casos.

“La buena noticia de que más mujeres se incorporan al mercado de trabajo se diluye porque enfrentan una demanda de empleos por parte de las empresas muy debilitada. Es muy sugerente que toda la incorporación de mujeres jóvenes a la fuerza laboral sea en la informalidad, mientras que la cantidad de mujeres jóvenes trabajando como asalariadas formales se redujo”, señaló Idesa.

La reducción en la natalidad produce el efecto “bono demográfico”. Esto es una ventana de oportunidad donde transitoriamente aumenta la proporción de personas en edades activas (20 – 60 años) respecto a la cantidad de personas en edades inactivas (niños y ancianos).

De acuerdo al informe, con más gente en edad productiva se dan las condiciones para mejorar el nivel de bienestar. También es el momento de acumular riqueza para financiar la siguiente etapa que es el envejecimiento poblacional ya que el “bono” es de duración acotada.

“Pero si no se generan las condiciones para que la mayor oferta de mano de obra se inserte en empleos de calidad, el bono demográfico se desperdicia. La mejora en el bienestar presente será reducida y se generará un pasivo para cuando la población envejezca”, explicó el instituto.

Y consideró: "La caída en la natalidad es un fenómeno que plantea desafíos, pero también genera oportunidades. Dentro de ellas está el hecho de que más mujeres entran al mercado laboral. Oportunidad que lamentablemente se está desaprovechando. La manera de revertir esta tendencia adversa es con una masiva generación de empleos de calidad".

“El conservadurismo político de mantener las actuales malas condiciones del mercado laboral está hipotecando irreversiblemente el futuro a medida que la sociedad argentina envejece”, aseguraron desde Idesa y agregaron que es necesario consolidar el ordenamiento macroeconómico y mejorar el entorno institucional.

En la misma línea, un informe de Cippec había señalado: “Necesitamos generar más empleo de calidad y mayor participación laboral. Para eso, es necesario que los sectores estratégicos generen cadenas de valor intensivas de trabajo. Además, cerrar las brechas de género: muchas mujeres quedan fuera del empleo remunerado por la sobrecarga de los cuidados. Invertir en cuidados no es solo una cuestión de equidad, sino una política económica”.

Explicaron que resulta necesario consolidar sistemas integrales de cuidado que aseguren tiempo (licencias de maternidad y paternidad con visión de corresponsabilidad), servicios (centros de desarrollo infantil, centros de salud y educación de calidad) y dinero (transferencias monetarias a hogares con niños).

Por otro lado, sobre el impacto económico a largo plazo de la baja de la natalidad, Cippec apuntó que el crecimiento no depende de la cantidad de personas, sino de su productividad. Señaló que países más pequeños en población que Argentina son mucho más ricos porque son más productivos.

“El verdadero desafío es aumentar la productividad de nuestra fuerza laboral, no la cantidad. Para eso, necesitamos mejoras urgentes en educación, en inversiones y el uso de tecnología”, indicó.

Temas Relacionados

natalidadinformalidadempleomercado laboralúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Economía completó la colocación del Bonar 2028 y tiene casi todos los dólares para el vencimiento del 9 de julio

Este lunes se llevó a cabo la segunda vuelta y la Secretaría de Finanzas obtuvo USD 100 millones. Cuánto hay en la cuenta del Tesoro y qué operación puede hacer el BCRA para los dólares que faltan

Economía completó la colocación del Bonar 2028 y tiene casi todos los dólares para el vencimiento del 9 de julio

Mercados: suben las acciones argentinas y baja el riesgo país, en un inicio de semana positivo para Wall Street

Los indicadores de Nueva York avanzan hasta 1%. El S&P Merval porteño gana 1,8% y los bonos en dólares, un 0,5% en promedio

Mercados: suben las acciones argentinas y baja el riesgo país, en un inicio de semana positivo para Wall Street

Para el economista Lorenzo Sigaut Gravina “este modelo económico no derrama lo suficiente”

El director de la consultora Equilibra analizó los desafíos que trae el sostenimiento del actual esquema económico por parte del Gobierno y se preguntó si Argentina va hacia una “latinoamericanización”

Para el economista Lorenzo Sigaut Gravina “este modelo económico no derrama lo suficiente”

Guerra judicial por SanCor: quiénes son los tres grandes jugadores que pelean por los activos mientras la venta se estira

Un consorcio de más de 1.000 acreedores, un síndico disidente y un empresario presentaron impugnaciones simultáneas que cuestionan el método de venta aprobado por el Juez del proceso

Guerra judicial por SanCor: quiénes son los tres grandes jugadores que pelean por los activos mientras la venta se estira

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 29 de junio

El billete al público sigue ofrecido a $1.495 para la venta en el Banco Nación. El blue es pactado a $1.510

Dólar hoy en vivo: a cuánto se negocian todas las cotizaciones minuto a minuto este lunes 29 de junio

DEPORTES

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones confirmadas y todo lo que hay que saber

Brasil-Japón, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones confirmadas y todo lo que hay que saber

Alemania-Paraguay, EN VIVO por los 16avos del Mundial 2026: hora, TV, formaciones y todo lo que hay que saber

Manchester City confirmó al sucesor de Guardiola: la millonaria compensación que pagó y la polémica que encendió el Chelsea

“Entrené al mejor jugador del mundo, yo ya estoy hecho”: el emotivo recuerdo del DT de Lionel Messi en Newell’s Old Boys

La llegada de Bielsa a Uruguay tras la eliminación en el Mundial: la solitaria caminata y el jugador que lo respaldó

TELESHOW

Guillermina Valdés contó su encuentro con el hijo de Ernestina Pais horas antes del fatal suceso: “Quedé impactada”

Guillermina Valdés contó su encuentro con el hijo de Ernestina Pais horas antes del fatal suceso: “Quedé impactada”

La profunda emoción del papá de Sofi Martínez a la distancia por su regalo por el día del padre: “Tan feliz”

El dolor de Mario Pergolini por la muerte de Ernestina Pais: “Fue un golpe horrendo”

Los días de Zaira Nara en Miami: trabajo, playa y una sorpresa con sus valijas en la travesía de regreso

República Folklore llega a Buenos Aires: dos días con La Sole, Abel Pintos, el Chaqueño Palavecino, Cazzu y más de 50 artistas

INFOBAE AMÉRICA

Equipo de científicos crea el primer banco genético de corales en República Dominicana

Equipo de científicos crea el primer banco genético de corales en República Dominicana

Una persona muere tras dispararse en la cabeza después de herir a su padre y a su abuelo en Panamá

Comunidad venezolana en Honduras impulsa campaña humanitaria para apoyar a víctimas de los terremotos

El Ministerio de Salud confirma 27 casos importados de sarampión en El Salvador

Exportaciones de café y azúcar impulsan el comercio exterior de El Salvador en el primer cuatrimestre de 2026, según BCR