Un abismo millonario en el Mundial 2026: la Selección argentina vale casi 40 veces más que el plantel de Jordania

Argentina enfrenta a Jordania en la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. (Crédito: Agencias)

La Argentina y Jordania se enfrentan este sábado a las 23 por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro representa la tercera presentación de ambos equipos en el torneo y destaca por la marcada diferencia en la cotización de sus planteles.

La Scaloneta brilló en los primeros dos encuentros al imponerse por 3-0 ante Argelia y 2-0 frente a Austria con un Lionel Messi incontenible que anotó los cinco goles de la selección nacional. De esta manera, se clasificó primera a los 16avos de final. Por su parte, el combinado jordano cayó por 2-1 ante los argelinos y por 3-1 frente a los austríacos.

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Lo cierto es que la brecha entre los conducidos por Lionel Scaloni y el seleccionado asiático no solo es futbolística sino también en la valuación de los 26 jugadores que integran las listas de cada equipo. De hecho, la plantilla argentina está valuada en USD 928,62 millones mientras que la de su rival apenas alcanza los USD 23,34 millones, según datos de Transfermarkt. Es decir, el conjunto argentino vale casi 40 veces más que el jordano.

Al colocar la lupa sobre la Albiceleste, Julián Álvarez aparece como el futbolista con mayor valor de mercado, con una cotización de 115 millones de dólares. El delantero del Atlético Madrid encabeza la lista, seguido por Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, cuyo pase se estima en USD 103,5 millones, cifra que refleja su relevancia tanto en la Premier League como en la selección argentina.

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En el tercer puesto figura Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, con una tasación de 97,75 millones de dólares. Nicolás Paz, mediocampista ofensivo del Real Madrid, se perfila como una de las principales promesas con un valor de 92 millones de dólares.

Alexis Mac Allister, jugador del Liverpool, completa el grupo de los cinco mejor valuados con 80,5 millones de dólares. Estos montos evidencian la actualidad y el potencial de los futbolistas argentinos en el fútbol europeo.

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Los cinco argentinos más valiosos

Julián Álvarez: USD 116,12 millones Enzo Fernández: USD 104,51 millones Lautaro Martínez: USD 98,70 millones Nicolás Paz: USD 92,90 millones Alexis Mac Allister: USD 81,28 millones

¿Y Jordania?

Dentro del equipo de Jordania, Mousa Tamari destaca como el futbolista mejor valuado, con una cotización de 11,5 millones de dólares. Tamari, extremo derecho de 29 años, representa la principal figura y activo del seleccionado jordano.

Detrás de Tamari aparecen Yazan Al-Arab, defensor central de 30 años, con un valor de mercado de USD 1,15 millones, y Ali Olwan, delantero centro de 26 años, tasado en 920.000 dólares. Mohammad Abu Zrayq, extremo derecho de 28 años, alcanza una valoración de USD 805.000, mientras que Nizar Al-Rashdan, pivote de 27 años, completa el grupo de los cinco más valiosos con una cotización de 690.000 dólares.

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La suma de estos cinco futbolistas representa una parte significativa del valor total del plantel jordano y, en ese sentido, surge un dato curioso: la ficha de Nicolás González, USD 25,30 millones, supera a todo el equipo del país asiático.

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, habla con sus jugadores durante la pausa para hidratarse de la segunda parte. REUTERS/Claudia Greco

Los cinco jugadores más valiosos de Jordania

Mousa Tamari: USD 11.500.000 Yazan Al-Arab: USD 1.150.000 Ali Olwan: USD 920.000 Mohammad Abu Zrayq: USD 805.000 Nizar Al-Rashdan: USD 690.000

El listado completo de la selección argentina

Julián Álvarez: USD 115 millones Enzo Fernández: USD 103,50 millones Lautaro Martínez: USD 97,75 millones Nicolás Paz: USD 92 millones Alexis Mac Allister: USD 80,50 millones Cristian Romero: USD 51,75 millones Lisandro Martínez: USD 46 millones Giuliano Simeone: USD 46 millones Valentín Barco: USD 46 millones Exequiel Palacios: USD 28,75 millones Marcos Senesi: USD 28,75 millones José Manuel López: USD 28,75 millones Nicolás González: USD 25,30 millones Facundo Medina: USD 20,70 millones Lionel Messi: USD 17,25 millones Nahuel Molina: USD 17,25 millones Thiago Almada: USD 17,25 millones Rodrigo De Paul: USD 16,10 millones Emiliano Martínez: USD 13,80 millones Giovani Lo Celso: USD 9,20 millones Gerónimo Rulli: USD 6,9 millones Leandro Paredes: USD 5,75 millones Gonzalo Montiel: USD 5,17 millones Nicolás Tagliafico: USD 4,6 millones Juan Musso: USD 3,45 millones Nicolás Otamendi: USD 1,15 millones

Cabe destacar que la tasación de los futbolistas realizada por plataformas especializadas no guarda relación directa con los sueldos que perciben en sus clubes. Un caso ilustrativo es el de Lionel Messi, quien no lidera el ranking de valor de mercado, aunque sigue siendo el futbolista con los ingresos más altos a nivel mundial.

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