Economía

Un abismo millonario en el Mundial 2026: la Selección argentina vale casi 40 veces más que el plantel de Jordania

La Scaloneta y el conjunto jordano cierran la fase de grupos del Mundial 2026 en un duelo marcado por la enorme diferencia en el valor de mercado de sus jugadores

Guardar
Google icon
Argentina enfrenta a Jordania en la última fecha del Grupo J del Mundial 2026.
Argentina enfrenta a Jordania en la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. (Crédito: Agencias)

La Argentina y Jordania se enfrentan este sábado a las 23 por la última fecha del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro representa la tercera presentación de ambos equipos en el torneo y destaca por la marcada diferencia en la cotización de sus planteles.

La Scaloneta brilló en los primeros dos encuentros al imponerse por 3-0 ante Argelia y 2-0 frente a Austria con un Lionel Messi incontenible que anotó los cinco goles de la selección nacional. De esta manera, se clasificó primera a los 16avos de final. Por su parte, el combinado jordano cayó por 2-1 ante los argelinos y por 3-1 frente a los austríacos.

PUBLICIDAD

Lo cierto es que la brecha entre los conducidos por Lionel Scaloni y el seleccionado asiático no solo es futbolística sino también en la valuación de los 26 jugadores que integran las listas de cada equipo. De hecho, la plantilla argentina está valuada en USD 928,62 millones mientras que la de su rival apenas alcanza los USD 23,34 millones, según datos de Transfermarkt. Es decir, el conjunto argentino vale casi 40 veces más que el jordano.

infografia

Al colocar la lupa sobre la Albiceleste, Julián Álvarez aparece como el futbolista con mayor valor de mercado, con una cotización de 115 millones de dólares. El delantero del Atlético Madrid encabeza la lista, seguido por Enzo Fernández, mediocampista del Chelsea, cuyo pase se estima en USD 103,5 millones, cifra que refleja su relevancia tanto en la Premier League como en la selección argentina.

PUBLICIDAD

En el tercer puesto figura Lautaro Martínez, delantero del Inter de Milán, con una tasación de 97,75 millones de dólares. Nicolás Paz, mediocampista ofensivo del Real Madrid, se perfila como una de las principales promesas con un valor de 92 millones de dólares.

Alexis Mac Allister, jugador del Liverpool, completa el grupo de los cinco mejor valuados con 80,5 millones de dólares. Estos montos evidencian la actualidad y el potencial de los futbolistas argentinos en el fútbol europeo.

Los cinco argentinos más valiosos

  1. Julián Álvarez: USD 116,12 millones
  2. Enzo Fernández: USD 104,51 millones
  3. Lautaro Martínez: USD 98,70 millones
  4. Nicolás Paz: USD 92,90 millones
  5. Alexis Mac Allister: USD 81,28 millones

¿Y Jordania?

Dentro del equipo de Jordania, Mousa Tamari destaca como el futbolista mejor valuado, con una cotización de 11,5 millones de dólares. Tamari, extremo derecho de 29 años, representa la principal figura y activo del seleccionado jordano.

Detrás de Tamari aparecen Yazan Al-Arab, defensor central de 30 años, con un valor de mercado de USD 1,15 millones, y Ali Olwan, delantero centro de 26 años, tasado en 920.000 dólares. Mohammad Abu Zrayq, extremo derecho de 28 años, alcanza una valoración de USD 805.000, mientras que Nizar Al-Rashdan, pivote de 27 años, completa el grupo de los cinco más valiosos con una cotización de 690.000 dólares.

La suma de estos cinco futbolistas representa una parte significativa del valor total del plantel jordano y, en ese sentido, surge un dato curioso: la ficha de Nicolás González, USD 25,30 millones, supera a todo el equipo del país asiático.

El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, habla con sus jugadores durante la pausa para hidratarse de la segunda parte. REUTERS/Claudia Greco
El entrenador de Argentina, Lionel Scaloni, habla con sus jugadores durante la pausa para hidratarse de la segunda parte. REUTERS/Claudia Greco

Los cinco jugadores más valiosos de Jordania

  1. Mousa Tamari: USD 11.500.000
  2. Yazan Al-Arab: USD 1.150.000
  3. Ali Olwan: USD 920.000
  4. Mohammad Abu Zrayq: USD 805.000
  5. Nizar Al-Rashdan: USD 690.000

El listado completo de la selección argentina

  1. Julián Álvarez: USD 115 millones
  2. Enzo Fernández: USD 103,50 millones
  3. Lautaro Martínez: USD 97,75 millones
  4. Nicolás Paz: USD 92 millones
  5. Alexis Mac Allister: USD 80,50 millones
  6. Cristian Romero: USD 51,75 millones
  7. Lisandro Martínez: USD 46 millones
  8. Giuliano Simeone: USD 46 millones
  9. Valentín Barco: USD 46 millones
  10. Exequiel Palacios: USD 28,75 millones
  11. Marcos Senesi: USD 28,75 millones
  12. José Manuel López: USD 28,75 millones
  13. Nicolás González: USD 25,30 millones
  14. Facundo Medina: USD 20,70 millones
  15. Lionel Messi: USD 17,25 millones
  16. Nahuel Molina: USD 17,25 millones
  17. Thiago Almada: USD 17,25 millones
  18. Rodrigo De Paul: USD 16,10 millones
  19. Emiliano Martínez: USD 13,80 millones
  20. Giovani Lo Celso: USD 9,20 millones
  21. Gerónimo Rulli: USD 6,9 millones
  22. Leandro Paredes: USD 5,75 millones
  23. Gonzalo Montiel: USD 5,17 millones
  24. Nicolás Tagliafico: USD 4,6 millones
  25. Juan Musso: USD 3,45 millones
  26. Nicolás Otamendi: USD 1,15 millones

Cabe destacar que la tasación de los futbolistas realizada por plataformas especializadas no guarda relación directa con los sueldos que perciben en sus clubes. Un caso ilustrativo es el de Lionel Messi, quien no lidera el ranking de valor de mercado, aunque sigue siendo el futbolista con los ingresos más altos a nivel mundial.

Temas Relacionados

ArgentinaJordaniaSelecciónMundial 2026Lionel MessiJulián ÁlvarezPlantelesÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El lado B del superávit comercial: cómo la caída de las importaciones le da aire al Gobierno

Las exportaciones récord y menor demanda de dólares facilitaron las compras de divisas del BCRA en el primer semestre para acumular reservas

El lado B del superávit comercial: cómo la caída de las importaciones le da aire al Gobierno

Menos compras de reservas: qué cambia para el Banco Central y cuánto falta para cumplir la meta para el año con el FMI

En medio de la suba de la cotización del dólar, la entidad que preside Santiago Bausili redujo su participación en el mercado. Las dudas de los analistas sobre cómo se van a computar los préstamos de bancos internacionales

Menos compras de reservas: qué cambia para el Banco Central y cuánto falta para cumplir la meta para el año con el FMI

La “W” celeste y blanca: el curioso fenómeno que genera la demanda eléctrica en cada partido de la Argentina en el Mundial

Los informes técnicos de Cammesa muestran caídas de hasta 1.800 MW durante el juego y rebotes de más de 1.000 MW en el entretiempo, lo que obliga a desplegar un operativo especial de seguridad en cada encuentro, según mostró un medio especializado

La “W” celeste y blanca: el curioso fenómeno que genera la demanda eléctrica en cada partido de la Argentina en el Mundial

Así son nuevos autos eléctricos que llegan al país: tienen motores de rango extendido, interior “todo pantalla” y diseño minimalista

Entre vehículos convencionales y eléctricos, cada vez hay más alternativas. A los híbridos e híbridos enchufables ahora se sumarán los REEV, capaces de hacer hasta 1.000 km pero con un sistema que mantiene la conducción 100% eléctrica. Qué marca los trae

Así son nuevos autos eléctricos que llegan al país: tienen motores de rango extendido, interior “todo pantalla” y diseño minimalista

Mercados frente a la inteligencia artificial

La IA podría convertirse en la tecnología más importante del siglo XXI. El riesgo es que los mercados estén descontando beneficios que todavía no existen

Mercados frente a la inteligencia artificial

DEPORTES

La divertida confusión de Ozzy, el perro de Infobae Mundial, al dar su pronóstico para Portugal vs. Colombia

La divertida confusión de Ozzy, el perro de Infobae Mundial, al dar su pronóstico para Portugal vs. Colombia

Así están los cruces de 16avos de final del Mundial: días, horarios y la agenda completa de los partidos

Se confirmó el rival de Argentina en 16avos del Mundial: día, horario, estadio y todo lo que hay que saber del cruce contra Cabo Verde

Tras confirmarse el cruce con Cabo Verde en 16avos, así es el hipotético camino de Argentina hasta la final del Mundial 2026

Marcelo Bielsa habló tras quedar eliminado del Mundial en fase de grupos: “No le dejo nada al fútbol uruguayo”

TELESHOW

Osvaldo Laport, a punto de cumplir 70 años, habla sobre Billy Elliot: “Esta obra desenmascara a las almas oscuras”

Osvaldo Laport, a punto de cumplir 70 años, habla sobre Billy Elliot: “Esta obra desenmascara a las almas oscuras”

Dalia Gutmann lleva su caos cotidiano al escenario: “Me encanta que se me suelte la cadena”

Sebastián Mendoza: “Rechacé una propuesta de Ráfaga para cantar con los míos”

Así se enteraron los compañeros de Ernestina Pais de su muerte: el dolor del elenco de “El divorcio del año”

Gabriel Corrado sorprendió a Mario Pergolini al contarle su secreto para estar en forma: “Me aburre mucho el gimnasio”

INFOBAE AMÉRICA

Científicos descubren cómo la gripe aviar H5N1 infecta a vacas lecheras

Científicos descubren cómo la gripe aviar H5N1 infecta a vacas lecheras

El Gobierno de Guatemala y el Banco Mundial abren una nueva fase para modernizar la aviación civil

¿Cuándo comenzó a influir la canícula 2026 y qué efectos reportaron autoridades en El Salvador?

La AmCham sostiene que la ley portuaria puede atraer inversión y reducir costos logísticos en Guatemala

Honduras: Adolescente de 15 años y su bebé fallecen tras complicaciones en el Hospital del Sur