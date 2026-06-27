La venta de combustibles a nivel nacional empieza a recuperarse, pero en algunas provincias cayó más del 10% anual

Misiones, Chubut y Jujuy registraron contracciones superiores al 7% en mayo (Europa Press)

Las ventas de combustibles dieron en mayo algunas señales de estabilización, aunque el panorama sigue siendo muy dispar según la provincia que se observe. A nivel nacional, hubo una contracción interanual mínima, pero en varios distritos las caídas superaron ampliamente ese promedio y, en los casos más críticos, llegaron a superar el 10 por ciento.

En detalle, en mayo las ventas de combustible al público alcanzaron los 1.419.422 metros cúbicos entre naftas y gasoil, lo que representa una baja del 0,2% en la comparación contra igual mes del año anterior, según datos de la Secretaría de Energía procesados por la consultora Politikon Chaco. Fue la cuarta caída consecutiva en términos interanuales, aunque la más leve de la serie reciente: en abril, el retroceso había sido del 2,4%. Frente al mes inmediatamente anterior, las ventas subieron 5,6%, aunque ese número se reduce al 3,0% si se ajusta por la diferente cantidad de días entre ambos meses.

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El comportamiento por tipo de combustible mostró una diferencia marcada. Las naftas cayeron 2,4% interanual —con la súper bajando 3,0% y la premium 0,7%—, mientras que el gasoil avanzó 2,6%, impulsado tanto por el segmento común (+0,7%) como por el premium (+6,0%). Las naftas representaron el 55% del total comercializado en mayo y el gasoil, el 45% restante.

En cuanto al desempeño por empresa, YPF mantuvo el liderazgo del mercado con el 55,9% del total de ventas y logró un alza del 3,3% interanual. Shell concentró el 22,3% del mercado pero retrocedió 1,9%, mientras que Axion explicó el 11,8% de las ventas con una caída del 1,8%. El resto de las empresas, que en conjunto agruparon el 10,0% restante, tuvieron una variación negativa del 11,6% interanual.

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El mapa provincial

El dato más relevante a nivel territorial es la brecha entre las provincias que crecieron y las que se contrajeron. Según el informe, “solo ocho provincias presentaron crecimientos interanuales en sus ventas de combustibles al público: lideró Chaco (12,1%) seguida por Santiago del Estero (9,9%) y La Pampa (5,0%)”. El resto del podio positivo lo completaron Santa Fe (3,4%), Entre Ríos (3,4%), Córdoba (3,2%), Tierra del Fuego (0,8%) y Buenos Aires (0,6%).

Los otros dieciséis distritos, en cambio, registraron caídas interanuales. Entre ellos, tres superaron el umbral del 10%: Misiones encabezó las contracciones con una baja del 12,1%, seguida por Chubut con 11,4% y Jujuy con 7,5%. También registraron descensos de magnitud Santa Cruz (-7,1%), Río Negro (-5,5%) y Mendoza (-4,5%).

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Nafta y gasoil: comportamientos opuestos

Al desagregar por tipo de combustible, la situación de las naftas fue particularmente difícil a nivel provincial. Solo dos jurisdicciones registraron crecimiento en este segmento: Neuquén (+2,0%) y Tierra del Fuego (+1,0%). El resto del país mostró caídas, con Chubut (-10,3%) y Misiones (-11,9%) en los extremos negativos.

El gasoil, en cambio, tuvo un comportamiento más favorable. Según el informe, “el gasoil tuvo alzas en catorce provincias con Chaco a la cabeza mostrando una muy fuerte expansión (+31,5%) acompañada en el podio por Santiago del Estero (+21,2%) y La Pampa (+10,4%)”. Las otras diez jurisdicciones mostraron caídas, con Chubut nuevamente en el lugar más comprometido con un descenso del 12,7%.

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El mercado de combustibles muestra señales de desaceleración en la caída, aunque el desempeño varía de manera significativa entre provincias. (Maximiliano Luna)

Mayo también trajo una novedad en la composición del mercado. El informe de la consultora señala que “históricamente, entre 21 y 22 jurisdicciones subnacionales mostraban mayor volumen de ventas de nafta, pero en este mes de análisis fueron solo 18, marcando así una fuerte suba de la comercialización de gasoil”. En ese contexto, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires volvió a ser el distrito con mayor proporción de nafta dentro de su mix (77,3%), mientras que La Pampa lideró la participación del gasoil (62,8%).

Acumulado en terreno negativo

El panorama de los cinco primeros meses del año consolida el signo negativo que viene marcando 2026. En el período enero-mayo, las ventas de combustibles acumulan un retroceso del 1,0% respecto a igual lapso de 2025, con el gasoil cayendo 1,3% y la nafta 0,8%.

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En ese acumulado, apenas seis provincias mantienen resultados positivos: Santa Fe (2,2%), Chaco (1,8%), San Juan (1,2%), Buenos Aires (0,7%), Río Negro (0,6%) y La Pampa (0,6%). En el otro extremo, Corrientes acumula una baja del 10,2%, Misiones del 8,4% y Santa Cruz del 7,4%.

Del otro lado, se destacan las caídas de Corrientes (-10,2%), Misiones (-8,4%) y Santa Cruz (-7,4%).