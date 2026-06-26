Economía

El dólar operó sin cambios y se sostuvo en su precio más alto en seis meses

El dólar al público cerró sin variantes a $1.495 en el Banco Nación. El dólar mayorista, a $1.477, sostiene una ganancia de 69 pesos o 4,9% en junio

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El dólar mayorista ganó 16 pesos o 1,1% a lo largo de la semana.
El dólar mayorista ganó 16 pesos o 1,1% a lo largo de la semana.

El monto operado en el segmento de contado del mercado mayorista alcanzó los USD 734,4 millones, de los más altos de junio, mientras que el dólar terminó sin cambios, en los 1.477 pesos.

A lo largo de la semana el dólar mayorista ganó 16 pesos o 1,1%, mientras que en el recorrido de junio anota una suba de 69 pesos o 4,9 por ciento.

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El Banco Central fijó un techo para su esquema de bandas cambiarias en los $1.800,75, referencia que dejó al tipo de cambio oficial a una distancia de 323,75 pesos o 21,9% de dicho limite.

“A pesar del clima externo, y por ende la cautela reciente de las monedas emergentes, el dólar mayorista intenta aflojar un poco -hasta los $1.475- tras el fixing del TZV26, el cual algunos operadores especulan podría haber influido en el deslizamiento de las últimas ruedas. Que se limpie dicho efecto podría permitir en las próximas ruedas dimensionar la demanda privada, a fin de estimar si sería válido seguir con la hipótesis que va ganando consenso de un gradual reacomodamiento -no superior a la inflación- durante un segundo semestre con menor oferta de divisas", consideró Gustavo Ber, economista del Estudio Ber.

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El dólar al público permaneció sin cambios, a $1.495 en el Banco Nación, el precio más alto desde el 5 de enero. En junio, el billete minorista sube 65 pesos o un 4,5 por ciento.

El dólar blue recortó 15 pesos o 1% en su precio de venta, a $1.515, para ajustar el alza experimentada a lo largo de la semana a 35 pesos o 2,4 por ciento.

Para atenuar la suba del dólar, “el BCRA habría estado muy presente ofreciendo cobertura a julio en la curva Dólar Linked“, afirmaron los analistas de IEB. Este instrumento se le había canjeado al BCRA por sus tenencias del Dólar linked que vence el 30 de junio. “Con estas ventas el central fue conteniendo la suba en el tipo de cambio. Estas ventas liquidan hoy, por lo que seguramente veremos una tirantez de liquidez adicional, a menos que sea compensada por otras operaciones de mercado abierto (compra de bonos por parte del BCRA) o por un ‘rolleo’ menor al 100% en la licitación (esta inyección se materializaría recién el martes que viene)”, explicaron desde IEB.

Juan Manuel Franco, economista Jefe de Grupo SBS, destacó que “el dólar viene mostrando fortaleza a nivel mundial, y esto se refleja también en el peso argentino y otras monedas de la región. Es decir, si bien el contexto monetario muestra tasas reales cortas negativas, vemos a la tendencia al alza de las ultimas ruedas mas asociada a la robustez reciente del dólar a nivel global y también a la caída en los términos del intercambio para Argentina, con un petróleo Brent que sigue corrigiendo, y con una soja que también opera en menores niveles que hace algunas semanas”.

Un informe del Ieral de la Fundación Mediterránea precisó que “en los doce meses terminados en abril de 2026, el agro y los alimentos aportaron cerca de USD 36.900 millones netos al mercado oficial de cambios, aproximadamente el doble que petróleo y minería”, a la vez que “el aporte neto del sector extractivo (minería y energía) pasó de menos de USD 6.900 millones a más de USD 18.300 millones en dos años, impulsado por Vaca Muerta, mayores exportaciones energéticas y menores importaciones”.

“El agro convierte una mayor proporción de sus ingresos en oferta neta de divisas: su tasa de aporte neto fue de 77,1%, frente a 65,4% en petróleo y minería), indicaron desde el Ieral.

“Argentina sigue logrando avances importantes en la restauración de la estabilidad macroeconómica, el fortalecimiento de la resiliencia del país, su resiliencia económica y en la creación de una economía más abierta y eficiente”, sostuvo Julie Kozak, vocera del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Kozak elogió además la estrategia oficial de acumular dólares para reforzar el balance del Banco Central antes de cualquier emisión y aseguró que esos esfuerzos ayudan a preservar la credibilidad de las políticas. “Y eso, en definitiva, va a ayudar a respaldar un acceso duradero tanto a los mercados de capitales domésticos como internacionales“, dijo.

Los últimos datos disponibles sobre depósitos privados en dólares, provistos por el BCRA hasta el 23 de junio, muestran que los depósitos en moneda extranjera en efectivo aumentaron en USD 113 millones 39.454 millones de dólares.

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