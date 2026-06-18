Economía

“Les pido a las familias que no vengan”: el intendente del corazón de Vaca Muerta, en alerta por la fuerte inmigración

Fernando Banderet, intendente de Añelo, mostró preocupación por la necesidad de infraestructura para hacer frente a la llegada de nueva población

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REUTERS/Alexander Villegas
REUTERS/Alexander Villegas

El intendente de Añelo, Fernando Banderet, alertó sobre la saturación de los servicios de salud y educación en la localidad, consecuencia del intenso flujo migratorio interno motivado por las oportunidades laborales en Vaca Muerta. En ese contexto, pidió a quienes se trasladen por trabajo que eviten hacerlo acompañados por sus familias, sino que con un empleo seguro.

Añelo, ubicada en la provincia de Neuquén, es llamada el “Corazón de Vaca Muerta”, dado que es el principal centro urbano y logístico vinculado al mayor yacimiento de hidrocarburos no convencionales del país. Si bien la localidad pasó de ser un pequeño pueblo rural a convertirse en un polo energético estratégico, la falta de infraestructura es evidente.

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“No se vengan con la familia. Hace dos años atrás, en 2024 y principios de 2025, recibimos prácticamente familias enteras, sobre todo del norte del país, principalmente desde Salta y Tucumán”, señaló el intendente en diálogo con Buenas Tardes China.

Precisó que recibieron más de 1.400 personas solamente en 2024, 1.700 en 2025, y en lo que va de 2026, 546. A eso se le suma casi un 20% más de gente que no ha hecho el cambio de domicilio en los registros.

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Banderet: “No se vengan con la familia". REUTERS/Alexander Villegas
Banderet: “No se vengan con la familia". REUTERS/Alexander Villegas

“Esa migración lo que nos generó fue una saturación sobre las currículas escolares. Las escuelas quedaron superpobladas y el sistema de salud quedó con una alta demanda de asistencialismo, por lo cual tuvieron que trabajar y abordar esta problemática el gobierno provincial y el municipio para darle una solución”, explicó.

“Es por eso que hoy les digo: no se vengan con la familia. El que quiere venir a buscar una oportunidad, bienvenido sea. Añelo recibe a todo el mundo, lo recibimos con los brazos abiertos, pero que vengan con algo seguro”, agregó.

Las declaraciones de Banderet se dan en medio de un fuerte debate por la economía a dos velocidades, donde sectores como la energía y la minería están impulsando el crecimiento, mientras que otros permanecen rezagados. Es el caso de la industria, el comercio y la construcción, que se caracterizan por ser intensivos en mano de obra, a diferencia de los anteriores.

El Gobierno apuesta a una reconversión tanto de las empresas de esas actividades como de los trabajadores. “Neuquén va a tener en los próximos 30 años 1 millón y medio de personas”, dijo recientemente el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.

De hecho, pese a estar sobre uno de los mayores yacimientos de gas no convencional del mundo, gran parte de los habitantes de Añelo no tenían acceso a la red de gas natural domiciliaria. Recién en marzo de este año, se inauguró la primera etapa del gasoducto, construido por YPF, para cubrir ese déficit; permitiendo abastecer a 2.000 personas de la meseta.

inauguración del gasoducto para la ciudad de Añelo
Añelo

“Estamos eliminando una de las mayores injusticias de la provincia. No podemos permitir que, en el corazón de Vaca Muerta, de donde sale el gas para todo el país, nuestra gente no tenga gas natural”, dijo el gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa.

De todos modos, vale mencionar que el boom de Vaca Muerta hizo que Neuquén fuera la única provincia con creación de empresas: en marzo presentó un aumento del 0,1%, equivalente a 12 empresas más. En relación a noviembre de 2023, mostró un aumento del 2,1% o 186 empresas. Mientras tanto, en el mismo periodo, desaparecieron 26.213 firmas en todo el país.

Vaca Muerta impulsó a Neuquén a alcanzar un nuevo récord de producción hidrocarburífera, con 628.924 barriles equivalentes de petróleo por día en abril pasado. La producción en la provincia creció 3,13% frente a marzo y 36,18% frente a abril de 2025. En el acumulado del primer cuatrimestre, la suba fue de 32,37% interanual.

Horacio Marín, presidente de YPF, aseguró que se requerirán alrededor de 40.000 nuevos puestos de trabajo netos hacia 2030.

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