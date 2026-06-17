El dólar subió por segundo día: por qué podría quedar por encima de la inflación en junio

El dólar mantiene una baja de 0,9% en 2026.

Con un monto operado de USD 606,6 millones en el segmento de contado, el dólar mayorista subió cinco pesos, a $1.441,50, para alcanzar a su punto más alto desde el 8 de junio.

En el transcurso del mes el tipo de cambio oficial marca un ascenso de 33,50 pesos o 2,4%, una tasa que apunta a superar a la inflación del período -relación que no se da desde el salto cambiario de octubre de 2025-, si se tiene en cuenta la desaceleración inflacionaria que llevó a la cifra del Indec a 2,1% en mayo y los pronósticos de las consultoras. A la vez, el dólar mantiene una baja de 13,50 pesos o 0,9% en 2026.

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Con un techo para las bandas cambiarias en los $1.786,94, el dólar mayorista mantiene una distancia de 345 pesos o 23,9% des ese límite teórico para la flotación.

El dólar al público ganó cinco pesos o 0,3% en el día, a $1.460 para la venta, según la referencia del Banco Nación, también el precio más alto desde el 8 de junio.

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El dólar blue ganó cinco pesos o 0,3%, a $1.475 para la venta, tras haberse negociado por la mañana a $1.480, el precio más alto desde el 28 de enero. Esta cotización avanza en junio 45 pesos o un 3,1 por ciento.

“El dólar mayorista exhibe ligeras oscilaciones en torno a los $ 1.435, dentro de una plaza cambiaria tranquila que se refleja en el ritmo de compras del BCRA. La atención de los operadores se centra en que Tesoro vaya logrando una mayor capacidad de refinanciación de sus compromisos en dólares, a fin de que requiera de menos divisas del organismo monetario, lo cual permitiría avanzar con mayor intensidad en el objetivo de acumulación de reservas”, afirmó el economista Gustavo Ber.

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En materia de reservas, el directorio del Banco Mundial aprobó un total de USD 2.000 millones en garantías para Argentina, compuestas por dos instrumentos: una Garantía Policy-Based (PBG, por sus siglas en inglés) de primera pérdida otorgada por el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y una garantía de segunda pérdida del MIGA (por sus siglas en inglés, Multilateral Investment Guarantee Agency u Agencia Multilateral de Garantía de Inversiones).

La entidad señaló que las garantías cubrirán el 95% de los pagos del servicio de la deuda correspondiente al préstamo sindicado, “permitiendo a Argentina reducir sus costos de financiamiento y fortalecer la gestión de la deuda pública”.

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El comunicado añadió que “esta innovadora estructura de garantías ayuda a facilitar el regreso del país a los mercados internacionales de capitales, movilizando financiamiento en condiciones más favorables al tiempo que respalda reformas que impulsan la inversión privada, la productividad y la resiliencia de largo plazo”.

Jorge Vasconcelos, economista del Ieral de la Fundación Mediterránea, indicó al respecto que “la dificultad para hacer roll over de los vencimientos es lo que explica que, en el primer semestre, las reservas netas del Central se incrementaran por no mucho más del 50% de las compras de dólares, y esto a su vez complicaba el objetivo de lograr bajas adicionales del riesgo país. Con la mejora de calificación, esto podría cambiar de aquí en adelante, haciendo que las reservas crezcan a un ritmo similar al de las compras de dólares en el mercado".

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“Como sustituto, en las próximas semanas tendría que estarse cerrando el crédito con bancos privados con garantías del Banco Mundial, BID y CAF. Esa operación, posiblemente por USD 4.000 millones de dólares, permitiría cubrir vencimientos de julio por una cifra semejante, sin tener que apelar a dólares que están en cabeza del Banco Central”, añadió.

Los últimos datos del BCRA sobre depósitos privados en dólares, al 11 de junio, muestran que estas colocaciones en moneda extranjera aumentaron en USD 24 millones, hasta 39.383 millones de dólares.

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