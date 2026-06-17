El efecto dólar: la Argentina es el segundo país del mundo donde más crece el turismo tras una devaluación

El turismo receptivo creció 6,5% en el primer cuatrimestre de 2026, con Brasil, Uruguay y Europa como principales mercados de origen, según el Indec

Cada vez que el peso se deprecia un 10%, la Argentina recibe casi 10% más turistas internacionales. Esa relación directa entre devaluación y llegadas —que casi cuadruplica el promedio global de 2,4%— ubica al país como el segundo destino del mundo más sensible al tipo de cambio, solo por detrás de Turquía, según el Travel Report 2026 del Mastercard Economics Institute (MEI).

Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) ya reflejan ese efecto: entre enero y abril de 2026, ingresaron al país 3,5 millones de visitantes no residentes, un 6,5% más que en el mismo período de 2025. Ese incremento equivale a unos 215.000 extranjeros adicionales en cuatro meses, en un contexto en que el dólar oficial se mantiene por encima de los 1.450 pesos.

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El MEI, que elaboró el informe con datos transaccionales propios, sostiene que el tipo de cambio en la Argentina dejó de ser solo una variable macroeconómica para convertirse en un impulsor directo de la demanda turística.

De hecho, en abril, Brasil, principal fuente de turismo receptivo hacia Argentina, volvió a encabezar el listado con 94.800 turistas. Le siguió Uruguay con 76.200 y Europa con 70.900, de acuerdo con los últimos datos del Indec. Ese mes ingresaron al país 755.000 visitantes no residentes en total, un 8% más que en abril de 2025: 463.100 fueron turistas y 292.000, excursionistas.

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El fenómeno tiene una cara opuesta. Mientras un peso más débil atrae visitantes extranjeros, desincentiva al mismo tiempo los viajes de los propios argentinos al exterior. De todos modos, no fue lo que sucedió en 2026, que a pesar del tipo de cambio apreciado, entre enero y abril de 2026, los residentes que viajaron al exterior sumaron 7,2 millones y ello implicó una caída de 13,7% frente al mismo período de 2025. Es decir, hubo 1,15 millones de personas menos cruzando alguna frontera internacional.

Argentina es el segundo destino del mundo donde el tipo de cambio más impulsa la llegada de turistas internacionales, solo superada por Turquía

Aún así, el saldo del primer cuatrimestre de 2026 fue negativo: salieron del país 3,7 millones de visitantes más de los que entraron, una brecha que incluye tanto turistas —quienes pernoctan al menos una noche en destino— como excursionistas, que realizan visitas de un día sin alojarse.

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Solo en abril, las salidas cayeron un 15,7% interanual: viajaron al exterior 1,2 millones de residentes, de los cuales 764.800 fueron turistas y 437.500, excursionistas. El saldo mensual fue negativo en 447.200 visitantes. Del lado emisivo, Brasil lideró como destino con 216.500 turistas argentinos, seguido por Chile con 123.000 y Paraguay con 93.900.

El tráfico aéreo internacional bate récords mientras el cabotaje cae

La tendencia que describe el MEI tiene correlato directo en los aeropuertos argentinos. Entre enero y mayo de 2026, 21.413.752 pasajeros transitaron por los aeropuertos del país, el nivel más alto para ese período en toda la historia de la actividad aerocomercial local y un 3% por encima del récord anterior registrado en el mismo lapso de 2025. Según los últimos datos de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), los movimientos aéreos también superaron la marca previa: 167.136 operaciones frente a las 165.966 del año anterior.

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Entre enero y mayo de 2026, los aeropuertos argentinos registraron el mayor volumen de pasajeros y operaciones de su historia para ese período

El desglose revela que ese récord lo sostuvo casi en su totalidad el tráfico internacional. Los pasajeros internacionales sumaron 7.763.000 en el acumulado enero-mayo, un 16% más que los 6.675.000 del mismo período de 2025. Solo en mayo, el segmento internacional anotó un alza del 8% interanual. El desempeño más destacado correspondió a los aeropuertos del interior del país: los pasajeros internacionales desde provincias fuera del área metropolitana crecieron un 42% en el acumulado, con Córdoba a la cabeza con un alza del 61% y Rosario con un 51%. Ese crecimiento redujo el peso relativo del AMBA en el tráfico internacional del 87% al 84 por ciento.

El cabotaje, sin embargo, atraviesa una situación diferente. En los primeros cinco meses del año volaron por rutas domésticas unos 6.821.000 pasajeros, frente a los 7.037.000 del mismo período de 2025, una caída del 3%. La tendencia se agudizó mes a mes: enero y febrero cerraron con subas del 1%, marzo retrocedió un 3% y abril un 4%, pero fue mayo el mes que concentró la mayor caída.

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Ese mes registró 1.131.000 pasajeros de cabotaje, un 12% menos que en mayo de 2025 y un 17% por debajo de mayo de 2023, el peor registro mensual doméstico en tres años. Las bajas fueron generalizadas: Aeroparque transportó 890.000 pasajeros en mayo, un 14% menos que en el mismo mes del año anterior, mientras que Ezeiza anotó una caída del 24% en el mes y Mendoza, Iguazú y Bariloche registraron retrocesos de entre el 10% y el 24 por ciento.