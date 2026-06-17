Economía

Cuánto cuesta mantener a un hijo en la Argentina y cómo varía el monto según la edad

La canasta de crianza supera los $500.000 mensuales y es incluso superior para la canasta de crianza de niños de hasta 12 años

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El padre puede reconocer a su hijo en un testamento, aunque no lo haya registrado antes en la Reniec.
Criar un hijo de entre 6 y 12 años cuesta más de $650.000, según el Indec. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundió los resultados actualizados de la canasta de crianza, el indicador que mide cuánto deben destinar las familias argentinas para cubrir las necesidades básicas y el tiempo de cuidado de sus hijos hasta los doce años.

El costo alcanzó en mayo de 2026 los $520.569 mensuales para menores de un año, $620.125 para niñas y niños de uno a tres años, $529.756 para quienes tienen de cuatro a cinco años y $665.950 para quienes están entre los seis y los doce años, según datos oficiales del

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El indicador toma como referencia cuatro grupos etarios basados en niveles de escolarización: menores de un año, uno a tres años, cuatro a cinco años y seis a doce años. Esta clasificación permite analizar cuánto les cuesta a las familias argentinas el mantenimiento de sus hijos hasta los doce años.

Al mismo tiempo, comprende dos componentes: de un lado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de niños y adolescentes; del otro, el costo económico del tiempo de cuidado estimado para cada tramo de edad.

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infografia

La estimación se basa en los valores de la canasta básica total (CBT) del Gran Buenos Aires, a los que se suma la remuneración teórica por horas de cuidado, calculada según la escala salarial vigente para personal de casas particulares en la categoría de asistencia y cuidado de personas.

Los gastos de la canasta de crianza en 2026

En mayo de 2026, el desglose de bienes y servicios arrojó un costo mensual de $169.760 para menores de un año, $219.200 para el segmento de uno a tres años, $279.178 para niñas y niños de cuatro a cinco años y $346.321 para el rango de seis a doce años. Estos valores corresponden al promedio ponderado sobre la CBT por edad, según expone el organismo estadístico.

En cuanto al componente de cuidado, hubo variaciones marcadas según el grupo etario. La medición oficial fijó 147 horas mensuales de cuidado para menores de un año, con un costo horario de $2.386, resultando en 350.809 pesos. De uno a tres años, la demanda teórica es de 168 horas mensuales, también a $2.386 la hora, y el total es 400.925 pesos.

Para los de cuatro a cinco años, la estimación baja a 105 horas, implicando $250.578 en total. En las edades de seis a doce años, se calcularon 84 horas mensuales a $3.805 cada una, con un costo final de 319.628 pesos.

Entre mayo de 2025 y mayo de 2026, la canasta de crianza registró aumentos en todos los segmentos etarios, reflejando la actualización de precios y tarifas oficiales. Para menores de un año, el costo mensual subió 26,7% de $410.587 a $520.569; para el segmento de uno a tres años, pasó de $487.908 a $620.125, un aumento de 27,1 por ciento. En el tramo de cuatro a cinco años, aumentó 29,1% de $410.302 a 529.756 pesos. En el grupo de seis a doce años, avanzó 29% de $516.113 a 665.950 pesos. En todos los casos quedaron por debajo de la inflación del mismo período, que trepó 33,2 por ciento.

Una mujer de cabello oscuro abraza a un niño pequeño de cabello castaño. Ambos con los ojos cerrados, el niño descansa sobre su pecho. Fondo interior con luz natural.
La canasta de crianza creció por debajo de la inflación en mayo de 2026. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo calcula el INDEC el costo de criar un hijo

El método de estimación, según el Indec, sigue los lineamientos oficiales del Ministerio de Economía y de UNICEF para Argentina. El cálculo mensual parte de la CBT del Gran Buenos Aires, ajustada por un coeficiente de adulto equivalente que responde a requerimientos nutricionales y de consumo según edad y sexo.

Este coeficiente adapta la referencia “adulto” a cada grupo etario y pondera las necesidades energéticas y otras variables de la población usando proyecciones de 2022. De este modo, se obtiene un valor específico de bienes y servicios para cada tramo de edad: menores de un año, uno a tres, cuatro a cinco y seis a doce años.

Para el componente de cuidado, la metodología determina la cantidad de horas “normativas” requeridas para cada menor y descuenta la cobertura de la jornada educativa pública, cuando corresponde. La legislación laboral argentina establece un mínimo de ocho horas diarias teóricas de dedicación al cuidado, con variaciones según la edad.

A ese tiempo se le asigna un valor monetario calculado con la tarifa oficial de la categoría de asistencia y cuidado de personas, considerada tanto en base mensual como en tarifa horaria. En hogares con más de un niño, niña o adolescente, el tiempo de cuidado se calcula en función del integrante con mayor requerimiento horario.

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