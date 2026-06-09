Economía

Una provincia patagónica exportó oro y plata por primera vez en su historia y se suma al boom minero argentino

Río Negro concretó el primer despacho de doré desde el proyecto Calcatreu, en Ingeniero Jacobacci, con destino a una refinería de Canadá; el sector minero apunta a superar los USD 9.000 millones en exportaciones este año

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Las exportaciones argentinas de oro alcanzaron USD 4.094 millones en 2025 y podrían trepar a USD 5.129 millones en 2026
Las exportaciones argentinas de oro alcanzaron USD 4.094 millones en 2025 y podrían trepar a USD 5.129 millones en 2026

En un año en que la minería argentina apunta a exportaciones récord, Río Negro concretó el primer despacho de oro y plata de su historia. La empresa Patagonia Gold, controlada por el grupo Miguens, realizó el envío desde el aeropuerto de Bariloche con destino a Canadá, donde el material será sometido a su procesamiento final.

El origen del mineral es el proyecto Calcatreu, ubicado a unos 80 kilómetros de Ingeniero Jacobacci, en la Región Sur de Río Negro, sobre el norte del Macizo de Somuncurá. El cargamento consiste en doré —una aleación de oro y plata en estado semipurificado que se obtiene como producto directo de la planta de procesamiento y que luego se refina para separar ambos metales—, correspondiente a aproximadamente 577 onzas equivalentes de oro.

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Calcatreu es la primera operación de metales preciosos en la historia de Río Negro y el resultado de un proceso que demandó más de dos décadas desde la primera fase de exploración. La minera canadiense Patagonia Gold adquirió el proyecto en 2018 por USD 15 millones, obtuvo los permisos en noviembre de 2024 e inició la construcción de la infraestructura en marzo de 2025. La primera producción de oro se alcanzó apenas 15 meses después.

Actualmente, el proyecto genera más de 200 puestos de trabajo directos y, según datos del gobierno provincial, prevé exportaciones por aproximadamente USD 1.800 millones a lo largo de su vida útil, estimada hasta 2033.

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Los envíos mineros aportarán uno de cada 10 dólares exportados en 2026

Según un informe conjunto de la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM) y la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), la producción de oro cayó a 1.184 miles de onzas en 2025, un 6% menos que el año anterior y un 42% por debajo del nivel de una década atrás. Aun así, las exportaciones de oro alcanzaron USD 4.094 millones en 2025, un 30% más que en 2024, sostenidas por la suba del precio internacional.

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Para 2026, la CAEM proyecta una producción en niveles similares a los de 2025, con el ingreso de Río Negro al mapa aurífero por el inicio de Calcatreu y la reactivación de Casposo en San Juan. Las exportaciones de oro podrían alcanzar USD 5.129 millones, un 25% más en valor que en 2025, con un precio promedio proyectado de USD 4.353 por onza. La mejora vendría del precio, no de una recuperación de la extracción.

La plata sigue la misma lógica. Con una producción de 22,1 millones de onzas en 2025 —un 7,8% menos interanual y el nivel más bajo de la última década—, las exportaciones sumaron USD 785 millones, un 22% más que en 2024. Para 2026, la producción bajaría a 19,5 millones de onzas, pero las exportaciones treparían a USD 1.172 millones, un 49% más, con un precio promedio proyectado de USD 60 por onza.

De esta forma, el conjunto del sector minero apunta a un año de cifras sin precedentes. Según CAEM, las exportaciones mineras totalizaron USD 6.075 millones en 2025, equivalentes al 6,9% del total nacional, con un alza del 31% frente al año anterior. Para 2026, la entidad proyecta que el sector podría superar los USD 9.000 millones y crecer más del 50%.

Ese salto ubicaría a la minería como responsable de 1 de cada 10 dólares exportados por la Argentina en 2026, según el estudio de CAEM y la BCR. De acuerdo con el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) del Banco Central de la República Argentina (BCRA), las exportaciones nacionales totales alcanzarían los USD 96.056 millones este año, lo que situaría la participación minera en más del 10% del total, frente al 7% de 2025.

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