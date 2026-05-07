Mina de oro y plata en el sur de Argentina entra en producción y comienza a exportar

Buenos Aires, 7 may (EFE).- La minera de oro y plata Calcatreu, propiedad de la empresa canadiense Patagonia Gold y ubicada en la sureña provincia argentina de Río Negro, entró en la fase de producción y se apresta a iniciar exportaciones, informaron este jueves fuentes oficiales.

El Gobierno de Río Negro informó en un comunicado que en el yacimiento ya se cargaron los dos primeros bolsones con oro y plata para avanzar hacia la primera exportación minera metalífera que registra la provincia.

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Según el Ejecutivo provincial, se prevé que Calcatreu concrete exportaciones por unos 1.800 millones de dólares a lo largo de su vida útil, hasta 2033.

La mina, en la que trabajan 202 personas, comenzó con las actividades de lixiviación tras la finalización de la construcción y puesta en marcha de la infraestructura del proyecto.

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Calcatreu, que dista 80 kilómetros de la localidad de Ingeniero Jacobacci, se ubica en la parte norte del Macizo de Somuncurá, una meseta volcánica.

Según datos presentados el pasado lunes por la Cámara Argentina de Empresas Mineras (CAEM), el oro es el principal producto de exportación minera del país suramericano, con colocaciones en 2025 por 4.094 millones de dólares, un 30 % más que en 2024, pese a que la producción se redujo un 6 %, a 1,1 millones de onzas.

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Por su parte, las exportaciones de plata aumentaron el año pasado un 22 %, a 785 millones de dólares, también pese a una reducción en la producción del 7 %, hasta los 21,3 millones de onzas. EFE