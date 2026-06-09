Mercados: las acciones y los bonos argentinos vuelven a las ganancias impulsados por Wall Street

Los índices neoyorquinos se acercan a los máximos del 3 de junio.

Las acciones y los bonos de Argentina son negociados en alza este martes, ayudados por la tendencia positiva de Wall Street, donde mejoran las cotizaciones impulsadas por los valores tecnológicos.

A las 11:50 horas, el índice S&P Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires sube 1,5%, en os 3.157.000 puntos, mientras que los bonos soberanos en dólares -Bonares y Globales- progresan un 0,5% en promedio.

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Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11:50 horas)

El riesgo país de JP Morgan descuenta tres unidades para la Argentina, en los 488 puntos básicos, cerca de los mínimos de 2026, de 481 unidades a fines de enero.

Entre los ADR y acciones de compañías argentinas que son negociados en dólares en Nueva York predominan las subas de hasta 5%, lideradas por papeles bancarios como Macro, BBVA y Supervielle.

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Las acciones estadounidenses avanzaban dispares por segundo día, ya que el sector de la Inteligencia Artificial (IA) sigue acaparando la atención en Wall Street, dado que se prevé que las acciones de las empresas de semiconductores sostendrán las ganancias.

No obstante, los temores por las altas tasas de los bonos del Tesoro y las perspectivas de alza de tasas de la Fed (Reserva Federal de los EEUU) ponen un manto de cautela a los negocios.

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El S&P 500 sube un 0,2%, mientras que el Nasdaq Composite, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, retrocede un 0,8% después de que las acciones tecnológicas impulsaran los mercados a un modesto repunte el lunes. El Dow Jones Industrial sube un 0,4 por ciento.

Las acciones del fabricante de chips Micron Technology suben 0,9%, mientras que Nvidia resta 0,5% y Broadcom cede 2 por ciento. Así se modera el optimismo en torno a la IA, a pesar de la creciente preocupación de que la inflación persistente pueda llevar a la Reserva Federal de los EEUU a considerar una subida de las tasas este año.

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Mientras tanto, uno de los principales factores que impulsan el aumento de los precios -la guerra con Irán- no muestra signos de terminar, aunque el presidente norteamericano Donald Trump dijo que las conversaciones de paz van por buen camino después de que Irán e Israel acordaran poner fin a los recientes ataques recíprocos.

En ese contexto, los precios del petróleo caen en torno a un 4 por ciento. El barril de crudo Brent del Mar del Norte resta 3,5% a USD 90,93 en los contratos con entrega en agosto. El WTI (crudo intermedio de Texas) para julio cae 4% a 87,62 dólares.

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OpenAI anunció tras el cierre del mercado el lunes que había presentado confidencialmente la documentación para su salida a bolsa, una semana después de que su rival Anthropic hiciera lo mismo . Ambas compañías de IA están ahora preparadas para cotizar en Wall Street en el cuarto trimestre.

Wall Street se prepara para un evento importante el viernes, cuando SpaceX (SPCX) podría hacer su debut en bolsa y establecer un récord como la mayor oferta pública de la historia.

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En el plano local, “la economía sigue el ritmo de los sucesos mundiales. Por un lado, la no resolución del conflicto bélico entre Estados Unidos e Irán mantiene cerrado el estrecho de Ormuz, con un petróleo por encima de los USD 90 el barril, la inflación a nivel mundial, y la desaceleración económica afectan a los mercados”, afirmó el analista Salvador Di Stefano.

“En Estados Unidos comienzan a descontar una probable suba de tasas, el bono de tesorería americano a 2 años se ubica en 4,16% anual, mientras que a 10 años en 4,54% anual, esto no ayuda al mundo emergente. Mucho menos a las empresas ligadas a la inteligencia artificial con un alto apalancamiento en sus negocios. El Bitcoin se está desplomando en este escenario, y podrían quedar en boxes la salida a bolsa de Anthropic, OpenAI y Tesla", agregó Di Stefano.

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