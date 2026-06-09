El Gobierno sale a ofrecer cobertura cambiaria mientras busca evitar una suba de tasas y estirar los plazos de la deuda

Según analistas, el BCRA intervino en el mercado de dólar futuro para ofrecer cobertura cambiaria. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Al cierre de la jornada, los inversores pusieron el foco en el dato pendiente: el menú de Letras que el Tesoro ofrecerá en la licitación de mañana, donde vencerán más de 5 billones de pesos.

Conocida la inflación de la ciudad de Buenos Aires de 2,1%, la más baja desde agosto de 2025, se desprendieron de bonos CER que ajustan por el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Optaron por venderlos con la expectativa de que la licitación incluya estos títulos y así poder adquirirlos a precios acordes con el nuevo escenario de menor inflación.

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El Tesoro no los defraudó porque no solo hay bonos CER, sino que son duales y dan la opción de elegir a su vencimiento entre el ajuste por inflación o por la tasa variable TAMAR, que es la que se paga por plazos fijos a entre 30 y 35 días por más de $1.000 millones y que actualmente rinde 19,75% anual.

Según Inversiones Pergamino “la nueva licitación del Tesoro deja un mensaje interesante: desaparecen los instrumentos a tasa fija y el menú queda concentrado en CER, TAMAR, dollar linked (atado a la devaluación) y AO28. El Gobierno parece priorizar extender plazos y ofrecer cobertura antes que convalidar tasas más altas en pesos”.

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El Tesoro realizará una nueva licitación de deuda el miércoles. (REUTERS/Irina Dambrauskas)

Los bonos duales vencen el 15 de diciembre de 2028, el 14 de diciembre de 2029 y el 28 de junio de 2030. Los títulos atados al dólar, que ofrecen cobertura contra devaluaciones, tienen presencia en el menú a través de los que vencen el 31 de agosto próximo y el del 5 de diciembre de 2028.

También forma parte del menú el Bonar 2028 que se licita en dólares a una tasa de 8% y vence el 31 de octubre de 2028. La tasa de interés se paga mes a mes y, al vencimiento, se devuelve el capital. El bono tendrá mañana una primera vuelta de USD 200 millones y de 100 millones en la segunda.

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La ausencia de LECAP y BONCAP resultó evidente. Estos bonos en pesos, que ofrecen tasas fijas de entre 1,46% efectivo mensual para finales de junio y 1,6% a mediados de julio, no superan el 1,7% mensual hasta noviembre.

La licitación llega en medio de un alza generalizada de las cotizaciones del dólar. Esta era una tendencia que se insinuaba la semana pasada, pero se reafirmó ayer a pesar de que cada tanto hay una ayuda oficial para contenerlo. Los inversores se cubren a cuenta de la menor liquidación del agro en la segunda parte del año.

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En el Mercado Libre de Cambios (MLC), el monto de negocio bajó a USD 46 millones y el Banco Central compró 71 millones de dólares. El tipo de cambio mayorista subió $6 (0,4%) a 1.446,50 pesos.

Los dólares financieros siguieron la tendencia y el MEP aumentó $8,3 (+0,6%) a $1.467, mientras el contado con liquidación (CCL) avanzó $14,61 (+1%) a 1.527 pesos. El “blue” anotó una suba de $10 (+0,7%) a 1.445 pesos.

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Los bonos soberanos registraron alzas moderadas en los tramos más cortos, mientras que en los de mayor plazo, como el bono con vencimiento en 2046, el aumento alcanzó el 1,6 por ciento. Este comportamiento contribuyó a una reducción del riesgo país, que descendió 1% y se ubicó en 493 puntos básicos.

La Bolsa mejoró y acompañó al mejor humor que hubo en el Nasdaq de Nueva York que aumentó 0,96% mientras el S&P500 el más representativo, subió 0,30 por ciento.

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En tanto, el S&P Merval de las acciones líderes tuvo una suba de 0,89% impulsada por IRSA (+3,7%) y Transportadora de Gas del Norte (+3,5%. YPF aumentó 1,1 por ciento.

La consultora F2 que dirige Andrés Reschini señaló que el dólar bajó en el mundo “pero no así el real que cerró perdiendo terreno contra la divisa norteamericana. El peso argentino tuvo un desempeño más alineado con su par brasileño y cerró con la quinta alza entre las seis ruedas que lleva junio”.

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Sobre el mercado de futuros indicó que “los instrumentos de cobertura iniciaron la semana con menor volumen de operaciones. En futuros se negociaron 959.738 contratos luego de 4 ruedas por encima del millón. El interés abierto agregó otros USD 78,6 millones con fin de junio y julio como protagonistas y en soberanos dollar linked se operaron USD 264 millones (VN en BYMA t+) que, si bien es inferior al registro previo, sigue siendo un valor relativamente alto que deja entrever la mano del BCRA del lado de la oferta“.

“Así, las implícitas más cortas fueron empujadas a la baja manteniendo el atractivo de la curva de sintéticos, lo que ayuda a contener la presión alcista en el spot. Como vemos, se mantiene la misma tónica de la semana anterior en el mercado. Un tipo de cambio influenciado por el escenario internacional y el BCRA inyectando cobertura para suavizar la variación”, agregó.

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En el overnite, que opera hasta la apertura de los mercados, estaba sucediendo algo frecuente: a un día de suba de las Bolsas le sucede otro día negativo. Por eso los tres principales índices de Nueva York estaban hasta 0,40% abajo.

El alto el fuego que pidió Estados Unidos a Israel contra Irán, hizo que se prolongara la baja del petróleo y anoche operaba con leves bajas en hasta USD 94 para el Brent, el crudo de referencia en la Argentina. El oro bajaba 0,45%, mientras el dólar tenía una importante suba de 0,25% frente a las principales monedas del mundo. El Bitcoin retomaba su camino a la baja y cotizaba a 62.673 dólares. Hasta ahora, el mercado opina que su piso es de USD 60 mil, pero nada es firme. Hace unos meses el piso estratégico era 96.000 dólares.

Para hoy se espera una rueda cauta en acciones y todo girará alrededor de lo que pueda suceder mañana con la licitación de bonos del Tesoro.