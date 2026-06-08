La inflación en la Ciudad de Buenos Aires fue del 2,1% en mayo y acumula un alza de 33,1% en los últimos doce meses

La suba mensual de 2,1% en el índice porteño reflejó el impacto de regulados y alimentos (Reuters)

El Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (IPCBA) registró una suba de 2,1% durante mayo, de acuerdo con los datos oficiales publicados por el Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con este resultado, la variación acumulada en lo que va del año alcanzó 14,0%, mientras que la medición interanual llegó a 33,1%. La cifra supone una desaceleración frente al 2,5% que había marcado en abril y el pico de 3,0% que había alcanzado en marzo.

La desaceleración implica, además, una señal positiva para la marcha del dato nacional que publicará el Indec el próximo jueves, 11 de junio, a las 16 horas. El Índice de Precios al Consumidor nacional de abril también había marcado una desaceleración al anotar un 2,6% en el cuarto mes del año tras el pico de 2,4% alcanzado en marzo.

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Inflación mensual en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires desde junio de 2025 hasta mayo de 2026 (Infobae en base a datos de Idecba)

La dinámica de la inflación porteña durante el mes analizado respondió principalmente a las subas en cuatro divisiones de la canasta: alimentos y bebidas no alcohólicas, vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, salud y educación. Estas categorías explicaron el 64,9% del incremento del índice general.

Entre los alimentos, la división de alimentos y bebidas no alcohólicas subió 2,8% mensual y aportó 0,49 puntos porcentuales a la variación total. Dentro de este grupo, se destacaron los aumentos en verduras, tubérculos y legumbres, que avanzaron 14,5%. También registraron alzas leche, productos lácteos y huevos, con 3,7%, y pan y cereales, con 2,6%. El informe detalló que los precios de las frutas bajaron 3,4%, lo que compensó parcialmente la suba en el resto de los alimentos.

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El capítulo de vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles mostró una suba de 2,2%, con una incidencia de 0,44 puntos porcentuales sobre el índice total. Este aumento respondió a los incrementos en los valores de los alquileres, los gastos comunes y los ajustes en las tarifas del servicio residencial de suministro de agua.

Innflación mensual por categorías en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires para mayo de 2026, revelando el impacto en diversos sectores económicos (Infobae en base a datos de Idecba)

La división salud aumentó 3,0% durante mayo, impulsada por las actualizaciones en las cuotas de la medicina prepaga. La incidencia de este rubro en el nivel general fue de 0,28 puntos porcentuales. El informe del organismo oficial remarcó que la suba en educación llegó a 3,1%, resultado de los incrementos en las cuotas de los establecimientos de enseñanza formal, aportando 0,16 puntos porcentuales a la variación mensual.

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Otras divisiones de la canasta también presentaron incrementos, aunque de menor magnitud. Equipamiento y mantenimiento del hogar subió 2,9%, información y comunicación 2,2%, recreación y cultura 1,8% y cuidado personal, protección social y otros productos 2,0%. Prendas de vestir y calzado exhibió una suba de 0,4%, y restaurantes y hoteles avanzó 1,0% durante el mismo período.

Al analizar los componentes del índice, la variación de bienes fue de 2,0% mensual y 27,9% interanual, mientras que servicios aumentaron 2,2% en el mes y 36,2% en el año. El informe del Instituto de Estadística y Censos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires precisó que, en los primeros cinco meses del año, los bienes acumularon una suba de 12,1% y los servicios de 15,0%.

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El acumulado anual a mayo ubicó la inflación en la ciudad en 14,0% (Reuters)

Por subíndices, la categoría regulados presentó la mayor suba mensual, con 2,8%, y una medición interanual de 40,9%. Las principales incidencias correspondieron a los aumentos en las cuotas de la medicina prepaga, en los establecimientos educativos y en las tarifas residenciales de agua. Estacionales promedió una suba de 0,1%, por los incrementos en verduras, que estuvieron compensados por caídas en pasajes aéreos, tarifas de alojamiento turístico y frutas. La inflación subyacente, agrupada bajo el concepto resto IPCBA, mostró una variación mensual de 2,1% y una interanual de 32,1%.

El informe señaló que, dentro de la estructura del índice, los rubros vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, alimentos y bebidas no alcohólicas, transporte y restaurantes y hoteles explicaron el 63,9% de la variación interanual. Transporte, por ejemplo, exhibió un incremento interanual de 47,0%, mientras que vivienda y servicios básicos subieron 37,5%. Salud acumuló una variación de 31,9% en los últimos doce meses.

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La evolución mensual del índice porteño mostró oscilaciones entre 2% y 3% desde comienzos de año, lo que evidencia un comportamiento estable en el ritmo de aumento de precios a nivel local. El acumulado anual hasta mayo alcanzó 14,0% y, en el mismo período, los rubros regulados lideraron las variaciones.

La trayectoria del IPCBA durante el último año estuvo marcada por la incidencia de servicios regulados, especialmente en salud, educación y transporte, y por la evolución de los precios de los alimentos. Los datos publicados en el informe técnico permiten observar el impacto de las actualizaciones tarifarias y el comportamiento de los componentes estacionales.

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