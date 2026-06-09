Economía

El alquiler gana peso en la Ciudad de Buenos Aires y plantea nuevos desafíos para la vivienda

El crecimiento sostenido de los hogares inquilinos en CABA reavivó el debate sobre las políticas habitacionales

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Migliore vinculó el aumento del alquiler en la Ciudad de Buenos Aires con la desaparición del crédito hipotecario tras la crisis de 2001

La Ciudad de Buenos Aires registra un crecimiento sostenido de hogares inquilinos y ese fenómeno abre una discusión sobre las políticas de vivienda, Cerca del 40% de los hogares porteños alquilan, según un informe de FUNDAR-CESBA. La tendencia exige nuevas estrategias para garantizar el acceso a la vivienda.

La analista María Migliore explicó en Infobae A las Nueve que el porcentaje de hogares inquilinos creció entre 2001 y 2022 tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en el resto del país, aunque con mayor intensidad en el distrito porteño.

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Migliore vinculó esa evolución con cambios estructurales en el acceso a la vivienda y con la desaparición del crédito hipotecario después de la crisis de 2001. También sostuvo que la discusión debe incorporar el crecimiento del alquiler como una realidad consolidada y no solo como una situación transitoria.

Gráfico de líneas de Infobae que muestra el porcentaje de hogares inquilinos en CABA y el resto del país de 1991 a 2022, con CABA alcanzando 37.2%.
El crecimiento de los hogares inquilinos en CABA entre 2001 y 2022 reavivó el debate sobre las políticas de vivienda (Imagen Ilustrativa Infobae)

El fenómeno, según indicó la especialista, dejó de concentrarse exclusivamente en los jóvenes. El crecimiento alcanza con fuerza al segmento de entre 30 y 49 años, mientras que las personas de mayor edad continúan mostrando una mayor proporción de propietarios.

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Migliore consideró que la dificultad para acceder a una vivienda propia dejó de responder únicamente a factores coyunturales. En ese sentido, sostuvo que el alquiler puede transformarse en una modalidad permanente para una parte importante de la población.

El modelo de Viena como referencia para el debate

El caso de Viena es uno de los más estudiados en materia de políticas habitacionales. Ese esquema no puede trasladarse de forma automática a la Argentina, aunque destacó algunas herramientas que podrían aportar al debate.

La analista explicó que el modelo austríaco comenzó a desarrollarse después de la Primera Guerra Mundial mediante la compra de viviendas y de suelo por parte del Estado. Esa estrategia permitió construir un parque habitacional público y desarrollar políticas de alquiler de largo plazo.

Infografía de Infobae con un gráfico de líneas que muestra la evolución del porcentaje de personas inquilinas por grupo etario en Argentina de 1991 a 2022.
El alquiler dejó de concentrarse en los jóvenes y creció con fuerza entre las personas de 30 a 49 años en CABA (Imagen Ilustrativa Infobae)

"La ciudad es dueña de más de doscientos mil departamentos y con eso administra, alquila, interviene también en el precio“, señaló Migliore al describir el funcionamiento del sistema.

También destacó que Viena trabaja con alianzas entre el sector público y el privado para impulsar nuevos desarrollos inmobiliarios. Según explicó, esos proyectos incorporan criterios sobre los destinatarios de las viviendas, los valores de alquiler y las condiciones contractuales.

Para Migliore, ese modelo demuestra que una ciudad puede organizar su política habitacional sobre una base distinta a la promoción exclusiva de la propiedad privada.

Según el estudio Perfil del Comprador Inmobiliario 2025, un 35% de quienes compraron una vivienda anteriormente vivían en condición de alquiler.
El modelo de Viena se apoya en la compra de suelo y viviendas por parte del Estado para sostener políticas habitacionales y alquileres de largo plazo Foto: Imagen Ilustrativa Infobae

Las propuestas para ampliar el acceso a la vivienda

La analista sostuvo que la Ciudad de Buenos Aires enfrenta un desafío creciente porque gran parte de los nuevos desarrollos inmobiliarios apunta a sectores de altos ingresos. Según explicó, esa situación puede dificultar aún más el acceso de la clase media al mercado habitacional. "Vamos a estar en una ciudad donde poder acceder a una vivienda va a ser cada vez más difícil o más excluyente“, afirmó.

Entre las medidas posibles, Migliore mencionó la disponibilidad de suelo para nuevos proyectos destinados a la clase media, la utilización de herramientas de plusvalía urbana y la creación de mecanismos que faciliten el ingreso al mercado de alquiler.

También planteó la posibilidad de fortalecer instrumentos como seguros de caución o programas que reduzcan las barreras económicas de acceso para los inquilinos.

La especialista sostuvo que el aumento del salario real constituye una condición necesaria para mejorar la situación habitacional, aunque consideró que esa medida debe complementarse con políticas específicas sobre vivienda. "Hay dos cosas: uno, que el salario real suba. Eso por supuesto. Y después disponibilizar“, concluyó.

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