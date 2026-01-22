Banco Macro compró el 50% de la billetera Personal Pay en USD 75 millones

El acuerdo entre Banco Macro y Telecom Argentina formalizó la integración de banca y servicios digitales en el mercado argentino (Imagen Ilustrativa Infobae)

Banco Macro concretó la compra del 50% de Personal Pay por USD 75 millones, formalizando así una de las mayores alianzas del sector financiero y tecnológico argentino. Banco Macro y Telecom Argentina acordaron unir fuerzas en la ciudad de Buenos Aires, el 22 de enero de 2026, para crear un ecosistema que busca ampliar el acceso y la oferta de servicios digitales y bancarios. La operación estratégica otorgó a Banco Macro la mitad del paquete accionario de Personal Pay, la billetera digital de Personal.

Personal Pay, plataforma de pagos y servicios digitales de Personal, forma parte del ecosistema de Telecom Argentina. Desde hace años, esta compañía desarrolló diversas soluciones digitales, incluyendo servicios de conectividad, TV, streaming y ofertas para hogares, empresas y gobiernos. Con la incorporación de Banco Macro, Personal Pay se propuso ampliar su portafolio y fortalecer su posición en el mercado argentino de fintechs.

El acuerdo de compra permitió a Banco Macro sumar nuevas líneas de negocio y alcanzar segmentos de clientes tradicionalmente asociados a los servicios digitales. La banca tradicional y el universo fintech convergieron en esta operación, que buscó combinar la practicidad de una billetera digital con el respaldo y la solidez de una entidad bancaria con presencia en todo el territorio nacional.

Jorge Brito, presidente de Banco Macro, expresó el entusiasmo de la entidad ante la nueva etapa: “Dar este paso junto a un socio como Telecom Argentina nos da mucho gusto y nos llena de entusiasmo y confianza respecto a lo que podemos lograr juntos”. Brito señaló que esta apuesta representa un avance en la vocación de crecimiento de Banco Macro en Argentina y evidencia el compromiso de la institución con el desarrollo del país.

Desde la perspectiva de Telecom Argentina, la estrategia de crecimiento de su vertical fintech quedó consolidada con la transacción. Roberto Nobile, CEO de Personal, destacó: “Esta operación es parte del crecimiento estratégico que nos propusimos para la vertical fintech del ecosistema de servicios de Personal, y que se consolida en base a soluciones digitales relevantes para la vida de nuestros clientes”. Nobile remarcó el compromiso de la empresa con el desarrollo económico y social.

La alianza se enmarcó en una tendencia observada en los mercados internacionales, donde bancos y fintechs se asociaron para crear ecosistemas que facilitan el acceso a servicios financieros. El objetivo principal consistió en ampliar la oferta de productos, optimizar la experiencia de usuario y profundizar la inclusión financiera. Con el acuerdo, Personal Pay contará con el respaldo de Banco Macro para acceder a una infraestructura bancaria robusta y ofrecer productos como créditos y herramientas financieras a más clientes.

Juan Parma, CEO de Banco Macro, aseguró: “Juntar fuerzas con Telecom Argentina para desarrollar Personal Pay es sin dudas la mejor opción para hacerlo, combinando la practicidad de una billetera digital, con una oferta de servicios ampliada y respaldada por un banco líder. Esto nos permitirá crear ofertas de valor únicas en el mercado para la vasta base de clientes de Personal”.

De izquierda a derecha: Juan Parma, CEO de Banco Macro, Jorge Brito, Presidente de Banco Macro, Roberto Nobile, CEO de Personal, y Martín Heine, CEO de Personal Pay.

Por parte de Personal Pay, Martín Heine, CEO, indicó que la operación abre una nueva etapa para el negocio: “Tomar lo mejor del mundo banca y fintech para acelerar el crecimiento de Personal Pay, permite volvernos más competitivos y relevantes. Así reafirmamos nuestro desafío de seguir fortaleciendo una billetera digital que acompañe la evolución de las finanzas en el país y la región, y se convierta en la opción principal para nuestros clientes”.

El acuerdo se realizó en un contexto donde la digitalización de servicios financieros avanza de manera sostenida en Argentina y la región. El ecosistema resultante de la unión entre Banco Macro y Telecom Argentina buscará potenciar la personalización, la simplicidad y la eficiencia en la experiencia del usuario, elementos señalados como prioritarios para captar y fidelizar a los clientes actuales y futuros.

Personal, como marca de Telecom Argentina, ofrece más de 35 millones de servicios en Argentina y Paraguay. Su portafolio incluye Personal Fibra, Personal Móvil, Flow, Personal Pay, Personal Smarthome, Tienda Personal y Personal Tech. La compañía cuenta con presencia en Uruguay y Chile a través de TV paga y soluciones digitales. A través de iniciativas como OpenGateway y plataformas abiertas, Personal impulsa la innovación y la inclusión digital.

Banco Macro, por su parte, dispone de 8.785 colaboradores, 2.067 cajeros automáticos, 981 terminales de autoservicio y una red de 558 puntos de atención. Esto la posiciona como el banco privado con mayor presencia de sucursales en Argentina. La alianza con Personal Pay representa una oportunidad para expandir sus servicios y llegar a segmentos que aún no forman parte de la banca tradicional.

Ambas empresas afirmaron que la operación responde a una visión compartida sobre el futuro de los servicios financieros y digitales en Argentina. El acuerdo tiene como meta principal fortalecer la posición de Personal Pay en el mercado fintech argentino y expandir la oferta de productos, incluyendo herramientas de crédito y servicios bancarios a nuevos usuarios.

Qué cambia para los clientes

Como parte de la alianza, la billetera digital tramita en estos momentos una licencia de Proveedor de Servicios de Iniciación de Pago (PSIP) ante el Banco Central. Una vez concretada esa acreditación, la fintech empezará a ofrecer productos y servicios del banco tradicional a través de su aplicación en un rol de intermediario. Así, por ejemplo, podrá dar acceso a servicios de intermediación financiera (toma de depósitos, otorgamiento de préstamos) sin necesidad de trasnformarse ella misma en banco. Salvando las diferencias, el medio de pago de los bancos MODO es un PSIP que actúa como intermediario. En el rol de billetera, con cuentas virtuales, Personal Pay podrá cumplir el mismo rol intermediario entre sus clientes y los servicios financieros que ellos deseen.

Personal Pay se definió como la billetera digital de Personal, enfocada en conectar a cada persona con su dinero de manera simple y segura. El servicio se integra en un ecosistema de productos que abarca hogares, empresas y comunidades. La expansión de Personal Pay bajo el paraguas de Banco Macro permitirá incorporar servicios financieros competitivos y una mayor oferta de soluciones crediticias.

Según lo informado por ambas compañías, la alianza permitirá profundizar la inclusión financiera tanto a nivel local como regional. La estrategia contempla la suma de capacidades y tecnologías para crear propuestas de valor alternativas y ampliar la base de usuarios de servicios digitales y bancarios.

El acuerdo también apunta a promover la personalización y la simplicidad financiera como parte del proceso de transformación del sector. Personal Pay continuará desarrollando productos que busquen acompañar la evolución de las finanzas en Argentina, con el objetivo de posicionarse como una de las principales opciones para quienes buscan alternativas digitales seguras y eficientes.

La transacción de 75 millones de dólares refleja el valor estratégico asignado a la alianza y la confianza de ambas compañías en el potencial de crecimiento del mercado fintech. Con este movimiento, Banco Macro y Telecom Argentina refuerzan su presencia en el sector, apostando al desarrollo de una propuesta conjunta capaz de responder a las demandas de los usuarios y a los desafíos del entorno competitivo.

El impacto de la operación se verá en la ampliación de la oferta de servicios, la llegada a nuevos segmentos de clientes y la consolidación de Personal Pay como una billetera digital respaldada por un banco líder. El ecosistema financiero argentino suma así una nueva etapa de integración entre banca y tecnología, con el foco puesto en la experiencia del cliente y la eficiencia de los servicios.