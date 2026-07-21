Economía

Vista Energy solicitó la adhesión al RIGI de un proyecto de inversión por USD 5.800 millones en Vaca Muerta

La empresa impulsa el desarrollo de una nueva iniciativa en la Cuenca Neuquina, con planes de perforación y obras de infraestructura en una de las áreas clave para la producción de hidrocarburos en Argentina

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Equipo de perforación de petróleo iluminado, siluetas de vegetación en el primer plano oscuro y un cielo con degradado azul, violeta y naranja
Un equipo de perforación de Vista Energy opera en el yacimiento de Bandurria Norte, en Vaca Muerta (Vista Energy)

Vista Energy presentó ante las autoridades del Ministerio de Economía la solicitud de adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) con el objetivo de desarrollar uno de los proyectos más ambiciosos para la explotación de petróleo no convencional en la Cuenca Neuquina. El plan contempla una inversión total de 5.800 millones de dólares para el bloque conocido como Bandurria Norte, ubicado en la formación Vaca Muerta.

La iniciativa prevé la perforación de 332 pozos nuevos y la construcción de la infraestructura necesaria para incrementar la extracción y exportación de hidrocarburos desde una de las zonas más productivas de Argentina. El proyecto incluye tanto el desarrollo de pozos horizontales como la incorporación de nuevas plantas de tratamiento, almacenamiento y transporte, elementos considerados estratégicos para fortalecer la capacidad operativa de la empresa en la región.

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Según la información proporcionada en la solicitud, Vista Energy apuntó a la creación de puestos de trabajo directos e indirectos, así como al desarrollo de proveedores locales y al impulso de la economía regional. El plan de trabajo contempla una ejecución paulatina, con distintos hitos en materia de inversión, producción y exportación, y estima alcanzar un pico de producción relevante para la industria nacional de hidrocarburos.

El proyecto de Bandurria Norte representa la entrada de Vista Energy en una nueva área de desarrollo dentro de Vaca Muerta, con el objetivo de diversificar sus operaciones y consolidar su presencia en el segmento de petróleo no convencional. La compañía ya opera otros bloques en la cuenca y busca aumentar su participación en el mercado a través de este nuevo emprendimiento.

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Hombre con traje azul oscuro y camisa clara gesticulando en un escenario frente a una pantalla con imágenes de rocas y otra pantalla con cielo azul
Miguel Galuccio, CEO de Vista Energy, se dirige a la audiencia durante un evento con una pantalla de fondo que muestra una formación geológica de Vaca Muerta. (Vista Energy)

La solicitud de adhesión al RIGI responde a la intención de acceder a una serie de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios disponibles para grandes inversiones en sectores estratégicos. El régimen, creado para fomentar el ingreso de capitales y el desarrollo de proyectos de gran escala, establece ventajas que incluyen estabilidad tributaria, facilidades para la importación de bienes de capital y acceso preferencial al mercado de cambios para la repatriación de utilidades.

En el documento presentado, Vista Energy describió de manera detallada la estructura de inversión, los plazos estimados y los indicadores de producción esperados. El plan prevé destinar una parte significativa de los recursos a la adquisición de tecnología de punta y a la capacitación de personal especializado, elementos que la empresa considera fundamentales para alcanzar los objetivos propuestos.

La iniciativa cuenta con el respaldo de varios actores del sector energético, quienes destacan el impacto potencial en la generación de empleo y el aumento de la capacidad exportadora de la Argentina. El desarrollo de Bandurria Norte se presenta como una oportunidad para aprovechar el potencial de Vaca Muerta, una de las principales formaciones de hidrocarburos no convencionales a nivel global.

De acuerdo con lo expuesto en la solicitud, una vez que el proyecto alcance su máxima capacidad, la producción adicional contribuirá a incrementar los saldos exportables y a mejorar la balanza comercial del país. El plan de inversiones contempla además la construcción de infraestructura vial y energética, con el fin de optimizar la logística y reducir los costos de operación en la región.

La participación de empresas proveedoras locales forma parte de la estrategia para generar derrames positivos en la economía regional. Las obras y servicios requeridos para el desarrollo del bloque Bandurria Norte incluyen desde la provisión de insumos y materiales hasta la oferta de servicios técnicos y logísticos, lo que abre nuevas oportunidades de negocios para pymes y empresas de la zona.

La magnitud de la inversión propuesta por Vista Energy sitúa al proyecto entre los más relevantes de los últimos años en la industria petrolera argentina. El enfoque en la producción no convencional responde a la necesidad de incrementar los volúmenes de extracción frente a la maduración de los yacimientos convencionales y a la demanda creciente del mercado internacional.

La solicitud de adhesión al RIGI fue presentada en el marco de la búsqueda de condiciones competitivas para grandes proyectos, en un contexto donde la atracción de inversiones resulta clave para el desarrollo energético del país. El régimen brinda previsibilidad a largo plazo y se plantea como una herramienta para captar capitales en sectores considerados prioritarios.

El desarrollo de Bandurria Norte también introduce desafíos en términos de gestión ambiental y social, dado el alcance de las obras y la magnitud de las operaciones previstas. La compañía incluyó en su propuesta un apartado específico referido a la aplicación de estándares internacionales de seguridad y protección ambiental, con el compromiso de cumplir la normativa vigente y adoptar buenas prácticas de la industria.

A medida que avance la evaluación de la solicitud, se espera que distintos organismos estatales analicen los aspectos técnicos, económicos y regulatorios del proyecto. La decisión final sobre la adhesión al régimen corresponde a las autoridades nacionales, que deberán ponderar el impacto de la inversión y su alineación con los objetivos de desarrollo del sector energético.

Entre los aspectos destacados del proyecto se encuentra la posibilidad de aumentar la producción de petróleo para el mercado interno y para la exportación, lo que posiciona a la Argentina como un actor relevante en el escenario energético internacional. El bloque Bandurria Norte se suma a otros desarrollos en marcha en la Cuenca Neuquina, consolidando la tendencia hacia el crecimiento de la producción no convencional en el país.

La apuesta de Vista Energy por este nuevo proyecto en Vaca Muerta refuerza el rol de la región como polo de inversiones y desarrollo tecnológico en el sector de hidrocarburos. Con una inversión proyectada de 5.800 millones de dólares, la compañía busca capitalizar las oportunidades que ofrece el régimen de incentivos y sentar las bases para un crecimiento sostenido en la industria petrolera argentina.

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