Vacaciones de invierno 2026: cuánto cuesta una salida familiar y qué opciones hay para todos los bolsillos

Una salida familiar al cine con snacks y comida rápida demandó $156.600 para dos adultos y dos niños, según el relevamiento de Focus Market

Las vacaciones de invierno 2026 volvieron a poner a prueba el presupuesto de las familias que buscan actividades para compartir con los chicos durante el receso escolar. Entre propuestas gratuitas y planes pagos, la comparación de precios, la búsqueda de promociones y los descuentos se convirtieron en parte de la organización previa de cada salida, en un contexto en el que el entretenimiento también quedó sujeto a una planificación más cuidadosa.

En ese escenario, un relevamiento de Focus Market para el Blog de Educación Financiera de Naranja X mostró cuánto cuesta hoy una de las salidas más tradicionales del receso: ir al cine y terminar el día con una comida en un local de fast food. Para una familia tipo integrada por dos adultos y dos niños, el presupuesto necesario ascendió a $156.600, considerando entradas, snacks y la cena.

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Según el informe, la salida al cine representó el mayor desembolso. El cálculo contempló cuatro entradas, que alcanzaron un valor total de $71.200, ya que el precio general de cada ticket llegó a $17.800. Para la medición se tomaron los valores sin descuentos. Hay que considerar que suele haber promociones con distintas apps y billeteras.

A ese monto se sumó un combo familiar de $45.000, integrado por dos baldes de pochoclos, cuatro gaseosas grandes, dos golosinas y una botella de agua. De esa forma, el costo de asistir al cine con los snacks necesarios para una familia de cuatro personas ascendió a $116.200.

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El relevamiento también incorporó el precio de una comida en un local de comida rápida. Para ese cálculo, consideró cuatro combos, con un costo total de $40.400. La estimación incluyó dos combos medianos, de alrededor de $10.000 cada uno, y dos cajas infantiles, valuadas en $10.200 cada una.

Al sumar ambos conceptos, el gasto total llegó a $156.600, cifra que representó un incremento del 23% respecto de 2025, cuando la misma salida demandó $94.700.

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“Durante las vacaciones de invierno se observa un cambio en el consumo de entretenimiento familiar. Las salidas que combinan cine o teatro con una propuesta gastronómica siguen siendo una de las opciones preferidas, pero con un comportamiento de compra mucho más racional. Las familias planifican con anticipación, comparan precios y buscan promociones, descuentos bancarios, beneficios con billeteras virtuales y paquetes que permitan optimizar el presupuesto. Más que resignar el ocio, el consumidor busca maximizar el valor de cada salida, una tendencia que refleja un consumo más estratégico y orientado a la relación costo-beneficio”, afirmó Damián Di Pace, director de Focus Market.

Además del cine, el trabajo relevó otras propuestas recreativas disponibles durante las vacaciones de invierno para quienes buscaron alternativas diferentes.

Entre ellas apareció la posibilidad de pasar el día en un parque de diversiones (Parque de la Costa), que durante julio permanecerá abierto todos los días desde las 11. Los Pases Full, que incluyeron casi todos los juegos, comienzan en $25.000 por persona mediante promociones por compra anticipada online. Esa modalidad quedó sujeta a disponibilidad, con un stock de 200 pasaportes promocionales por día.

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Otra de las opciones consideradas fue el Bioparque, que entre el 2 de julio y el 3 de agosto ofrece entradas para residentes en Argentina con un valor de $52.800 para mayores y $44.890 para niños de entre 3 y 10 años inclusive. El estacionamiento permanece sin cargo.

El informe también incorporó la nueva edición de Disney On Ice, que se presenta en el Movistar Arena con entradas que oscilan entre $110.000 y $200.000, según la ubicación elegida.

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Dentro de las propuestas desarrolladas en La Rural, Focus Market incluyó las experiencias inmersivas de realidad virtual, cuyos precios rondaron entre $40.000 y $50.000. Además, señaló la disponibilidad de un pack familiar para cuatro personas por $120.000.

Visita a la Rural de Palermo

En el mismo predio también se realiza la Exposición Rural Argentina, con una entrada individual online de $16.500, mientras que el valor en boletería asciende a $20.000. Para los grupos familiares también está disponible un pack 4x3 online por $49.500.

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La entrada individual online para ir a la Exposición Rural de Palermo cuesta $16.500, mientras que el valor en boletería asciende a $20.000.

El teatro integró otra de las alternativas analizadas por la consultora. Según el relevamiento, las entradas comienzan en $20.000, aunque el precio varía de acuerdo con la obra elegida y la ubicación dentro de la sala.

El estudio también indicó que las compras realizadas a través de internet pueden incorporar un cargo por servicio, cuyo valor depende del teatro o de la plataforma utilizada para adquirir las entradas.

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Junto con las opciones pagas, el informe destacó la amplia oferta de actividades gratuitas organizada por municipios, museos, centros culturales y librerías de distintos puntos del país.

“En estas vacaciones de invierno también cobra protagonismo la oferta de actividades gratuitas impulsadas por municipios, museos, centros culturales y librerías de todo el país. Frente a un consumidor que busca cuidar el presupuesto sin resignar el tiempo en familia, estas propuestas recreativas ganan cada vez más demanda. Talleres, espectáculos, funciones, visitas guiadas y actividades participativas —muchas de ellas con reserva previa de entradas— permiten ampliar las alternativas de entretenimiento y democratizar el acceso a la cultura. Esta tendencia refleja cómo el ocio de calidad no depende exclusivamente del gasto, sino también de una oferta pública y privada que acompaña las nuevas necesidades de las familias”, señaló Di Pace.

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