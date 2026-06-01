Política

Oficializaron al nuevo miembro del equipo económico que ocupará el cargo de Secretario Legal y Administrativo

El Subprocurador del Tesoro de la Nación, Juan Ignacio Stampalija reemplazará a José García Hamilton que renunció por problemas personales

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AmCham 2026 Luis Toto Caputo
El ministro de Economía Luis Caputo, anunció una baja pero reordenó rápidamente el equipo (Maximiliano Luna)

Tal como lo había anticipado el ministro de Economía, Luis Caputo, a través de la red social X, el nuevo secretario Legal y Administrativo quedó designado a través de un decreto publicado esta madrugada tras la repentina salida de José García Hamilton.

A partir de hoy, Juan Ignacio Stampalija quien hasta este momento se desempeñaba como suboprocurador del Tesoro de la Nación, reemplazará en el cargo a García Hamilton.

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Sin embargo, el funcionario de Gobierno admitió que ya había sido notificado al respecto. “Hace algo más de un mes, José García Hamilton me comunicó que iba a tener que renunciar por razones personales. Quiero agradecerle especialmente por su compromiso, profesionalismo y el enorme trabajo realizado durante su gestión como Secretario Legal y Administrativo del Ministerio de Economía", explicó Caputo mediante un tuit.

A su vez enfatizó: “También por tomarse el tiempo para hacer una transición tranquila, lo que demuestra además su calidad humana. Muchísimas gracias José!! @joseghamilton”, continuó diciendo, y completó el posteo señalando al nuevo titular de la Secretaría Legal y Administrativa que funciona bajo su órbita. “A partir del lunes, @juanistamp, quien hasta ahora se desempeñaba como Subprocurador del Tesoro de la Nación, asumirá esa responsabilidad, aportando toda su experiencia y capacidad profesional. ¡Bienvenido Juan! Estoy seguro de que harás una gran gestión”, adelantó el ministro.

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Stampalija llega a Economía con la reputación que le ganó el haber integrado junto a Julio Pablo Comadira y Santiago Castro Videla el trío de espadas jurídicas que desde la Procuración del Tesoro de la Nación diseñaron y sostuvieron la estrategia legal que permitió revertir una condena de USD 16.000 millones en contra del Estado argentino en la justicia de Estados Unidos por la expropiación de YPF.

La cartera que dirige Caputo no cesa de tener movimientos. El último ocurrió hace poco más de un mes, cuando el jefe de Economía “le aceptó la renuncia” (tal fue la versión oficial) a Carlos Frugoni, quien se desempeñaba como secretario de Coordinación de Infraestructura. La escandalosa salida sucedió cuando se supo que tenía propiedades en Miami que no había incluido en su declaración jurada. Este movimiento se dio casi a la par de la investigación contra el jefe de Gobierno, Manuel Adorni, por presunto enriquecimiento ilícito.

En reemplazo de Frugoni, Caputo designó a quien era secretario de Transporte, el arquitecto Fernando Herrmann, y en su lugar nombró a Mariano Ignacio Plencovich.

Carlos Frugoni, el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura
Carlos Frugoni, el nuevo secretario de Coordinación de Infraestructura

A su vez, a fines de febrero había renunciado Alejandro Lew al cargo de secretario de Finanzas, lo que obligó a Caputo designar a Federico Furiase, que se desempeñaba como director en el Banco Central. Lew, que había comenzado sus tareas en el puesto en noviembre de 2025, se fue por una propuesta de emitir bono que había sido rechazada por el propio presidente Javier Milei.

En su momento, Lew, quien se había desempeñado previamente como jefe financiero (CFO) de YPF, había llegado al equipo de Caputo en reemplazo de Pablo Quirno, que dejó Economía para pasar a ocupar el puesto de ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina.

Un desprendimiento mucho más significativo y temprano fue la renuncia de Joaquín Cottani, el secretario de Política Económica, con que el equipo económico había iniciado su gestión tras la asunción del presidente Milei. Cottani se fue por diferencias significativas sobre la política económica, en particular sobre la política cambiaria del gobierno y, en línea con el pensamiento cavallista con el que se identifica, porque era partidario de un desmantelamiento más completo del cepo cambiario.

En reemplazo de Cottani fue designado poco después José Luis Daza, economista nacido en la Argentina, pero que también tiene nacionalidad chilena, y a quien Caputo conoce desde sus tiempos de operador en Wall Street. Otra incorporación, más reciente, fue la del economista uruguayo Ernesto Talvi, pero más en la función de asesor externo y gestor ante organismos internacionales, dada su reputación como excanciller y excandidato presidencial de Uruguay y su experiencia como funcionario del Banco interamericano de Desarrollo (BID).

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