Política

La pelea por la provincia de Buenos Aires: una decisión que en LLA depende de los acuerdos políticos y la interna

Las autoridades del partido todavía no tienen un candidato claro para disputarle el poder a Axel Kicillof. La disputa entre las dos facciones del oficialismo nacional

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Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires
Karina Milei junto a Sebastián Pareja y Diego Santilli en el evento de dirigentes realizado en Suipacha, provincia de Buenos Aires

Mientras en la ciudad de Buenos Aires La Libertad Avanza ya comenzó a diferenciarse del PRO e inició una campaña con Patricia Bullrich a la cabeza, del otro lado de la General Paz el escenario todavía es más difuso y no solamente no hay un candidato con apoyo total por parte del oficialismo nacional para disputarle el poder a Axel Kicillof, sino que tampoco está claro si el elegido lo hará dentro de una alianza o en solitario.

“Les presento al próximo gobernador de la provincia”, exclamó exultante el diputado macrista Cristian Ritondo en octubre del año pasado, ante las cámaras de televisión que estaban apostadas en la entrada del Hotel Libertador, donde el presidente Javier Milei instaló su búnker para esperar los resultados de las elecciones legislativas.

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A su lado se encontraba Diego Santilli, quien ese día había logrado revertir los pésimos resultados obtenidos en septiembre por los armadores violetas, quedando primero -por menos de un punto encima de Fuerza Patria- y destronando así al peronismo en su bastión que, además, es el distrito más poblado del país.

“El Colo” no fue la primera opción para encabezar la boleta en aquella oportunidad, sino que su liderazgo surgió a partir de un imprevisto: la cúpula había decidido que ese lugar lo ocupara alguien propio, José Luis Espert, pero en la previa de los comicios fue duramente cuestionado por sus vínculos con Fred Machado, un empresario que recientemente se declaró culpable de fraude y lavado en Estados Unidos, y terminó dando un paso al costado.

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Javier Milei presenta a los candidatos de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires con un acto en La Plata - Santilli Espert
Espert junto a Santilli (Ag La Plata)

Fue así como Santilli se puso al frente de la campaña y de a poco se fue ganando la confianza tanto de Javier como de Karina Milei, que unas semanas más tarde, en medio de los cambios en el Gabinete, lo designaron ministro del Interior.

Sin embargo, para el 2027 la secretaria general de la Presidencia tiene en carpeta a otra figura como posible candidato, alguien que desde hace tiempo integra su círculo más cercano, el titular del partido en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja.

El armador viene construyendo músculo político en este distrito desde hace más de tres años, ya que es el encargado de organizar al espacio a nivel bonaerense desde el 2023, coordinando a los referentes de las distintas secciones electorales, organizando actos y movilizaciones y también controlando el accionar de los concejales que tiene La Libertad Avanza en cada municipio.

Esta tarea, no obstante, generó fricciones en algunos sectores del oficialismo, principalmente entre los militantes de las redes sociales, en su mayoría vinculados a “Las Fuerzas del Cielo”, agrupación que tiene al asesor Santiago Caputo como máximo referente.

Es conocida la discusión abierta que tiene desde hace tiempo con Esteban Glavinich, conocido en X como “Traductor Te Ama”, que en un cierre de campaña en Rosario llegó incluso a trasladarse a la vida real, cuando ambos protagonizaron una fuerte pelea, con golpes de puño incluidos, en el hall de un hotel.

Más recientemente, el forista, que tiene más de 280 mil seguidores en la mencionada plataforma, acusó a Pareja de permitir que los concejales libertarios en La Matanza apoyaran un proyecto del intendente local, Fernando Espinoza, para evitar el pago de una deuda de 69.816.989,18 pesos.

Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Bunker La Libertad Avanza - Sebastián Pareja
Pareja es cuestionado por los militantes libertarios de las redes sociales (Gustavo Gavotti)

En paralelo, un grupo de ex candidatos del partido en la provincia de Buenos Aires denunció supuestas irregularidades en las elecciones de autoridades del espacio y en los procesos de afilición.

Ante esto, enviaron una solicitud formal al Observatorio de la Democracia del Parlasur para pedir veedores externos y, al mismo tiempo, recurrieron a la Justicia Federal Electoral para requerir informes.

En el entorno de Pareja, en tanto, remarcan que se trata de “caprichos individuales” por parte de personas que no lograron acceder a lugares de importancia dentro del esquema, por lo que “no da ni para responderles”.

“No le damos trascendencia. Que vayan a protestar a donde tengan ganas. Nadie le prohíbe a nadie afiliarse a LLA, que es el partido del presidente de la Nación, Javier Milei, y que trabaja para su reelección. Estas son tonterías de trasnochados que no saben qué hacer como para trascender”, argumentan.

Mientras tanto, el armador continúa organizando actos en varias partes de la provincia para organizar a su equipo: el 25 de mayo pasado, de hecho, convocó a un “cabildo abierto” del que participaron dirigentes de los 135 municipios bonaerenses.

Durante esa jornada, los concejales, consejeros escolares y legisladores locales se instalaron en distintos puntos de sus respectivas ciudades para conversar con vecinos y hacer un informe sobre las principales preocupaciones de la gente.

Un grupo de trece personas, en su mayoría hombres, sentados alrededor de una larga mesa blanca en una sala de reuniones con una pantalla y una ventana
Cristian Ritondo y Diego Santilli en la sede del PRO, junto a un grupo de intendentes y dirigentes bonaerenses (Prensa PRO)

Por su parte, más allá de que tiene un mayor nivel de conocimiento en el electorado, Santilli también cuenta con el respaldo directo de Ritondo y, por lo tanto, de todo el aparato del PRO en Buenos Aires.

Por este motivo, “El Colo” se concentra más en sus deberes como ministro del Interior y sabe que, aunque tenga un perfil más tentado que Pareja para ese rol, su eventual candidatura dependerá de que La Libertad Avanza llegue a un acuerdo con el macrismo.

A diferencia de Bullrich, el funcionario nunca se afilió al oficialismo nacional y continúa siendo parte de la fuerza política fundada por Mauricio Macri, aunque evita participar de los eventos del ex mandatario, a la espera de que se resuelvan las diferencias.

De todas formas, hace tan solo unas semanas aceptó una invitación a la sede del PRO, ubicada a metros de la Casa Rosada, para conversar con los intendentes de ese bloque.

Tanto desde el sector de Pareja como desde el de Santilli coinciden en que el objetivo principal es ganarle a Kicillof y los dos sostienen que están “dispuestos a hacer lo que haga falta para conseguirlo”, por lo que estarán “en el lugar que se les pida”, aunque eso, en definitiva, lo terminarán de decidir las cúpulas de sus respectivos espacios.

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