Del repunte al freno: la actividad económica cayó en abril, según consultoras privadas

La industria manufacturera volvió a caer en abril, según las consultoras. (Reuters)

Dos informes privados publicados esta semana anticipan que la economía argentina registró una caída en abril, tanto en la comparación interanual como en la medición desestacionalizada respecto a marzo. El Índice General de Actividad (IGA) de Orlando J. Ferreres & Asociados (OJF) mostró una contracción de 0,7% mensual sin estacionalidad, mientras que el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) de Equilibra proyectó una baja de 1,5% en la misma medición. En ambos casos, el sector agropecuario fue el principal factor de arrastre negativo, después de haber impulsado los números de marzo.

Lo que midió OJF

Según el IGA-OJF, el nivel general de actividad registró una variación interanual de 0,0% anual en abril, acumulando para el primer cuatrimestre una baja de 0,3%. La medición desestacionalizada, que permite comparar el desempeño mensual sin el efecto de factores estacionales, cayó 0,7% respecto a marzo, mes que había sido revisado al alza con una suba de 2,6%.

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El informe describe una economía que avanza “a dos velocidades”. Por un lado, sectores vinculados a los recursos naturales y las finanzas muestran expansión. Por el otro, la industria y el comercio acumulan meses de retroceso sin señales claras de cambio.

Entre los rubros con mejor desempeño anual en abril se destacan Minas y canteras (+7,3% de variación interanual), Electricidad, gas y agua (+7,2%) e Intermediación financiera (+6,1%). El primero continúa traccionado por los niveles de producción récord en Vaca Muerta, según los datos del ministerio de Energía de Neuquén que cita el propio informe. En el caso de energía, la consultora señala que “la mayor generación fue necesaria para cubrir un aumento en la demanda de 7,7%, impulsada tanto por el apartado residencial como por el industrial”.

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Vaca Muerta sigue traccionando al sector de "minas y canteras". (Reuters)

El sector agropecuario registró una expansión de 3,6% anual, pero con matices. La producción agrícola creció 6,6%, aunque ya sin las tasas elevadas de meses anteriores. La ganadería, en cambio, anotó una retracción de 11,9% en abril, vinculada a la retención de hacienda para períodos de recría más largos.

En el extremo opuesto, el comercio al por mayor y menor cayó 2,4% anual y acumula una baja de 3,1% en los primeros cuatro meses del año. La industria manufacturera retrocedió 2,0% interanual, con una contracción mensual desestacionalizada de 0,5%. Dentro del sector, se destacaron las caídas en la producción automotriz (-17,5% anual), los despachos de cemento (-13,1%) y la faena bovina (-15,2%), que registró su peor resultado en más de 20 meses. En sentido contrario, el sector oleaginoso, las refinerías y la producción de acero mostraron subas.

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Orlando Ferreres plantea que esta brecha entre sectores no debería mantenerse indefinidamente. “Si la inflación retoma el proceso de desaceleración podríamos ver una mejora en ingresos de las familias y en la confianza de los consumidores, lo que, ayudado por el arrastre de los sectores dinámicos, debería permitir un cambio de tendencia en el comercio y la industria”, señala el informe.

Lo que proyectó Equilibra

La consultora Equilibra, que publica su anticipo del EMAE con metodología de nowcasting, estimó para abril una caída de 1,0% interanual y de 1,5% mensual desestacionalizada. El informe también destaca que “la actividad mantiene una dinámica de ‘serrucho’ desde febrero de 2025, con 9 de 15 meses con mermas mensuales”.

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El agro fue determinante en la caída medida por las consultoras privadas. (Reuters)

A diferencia de OJF, Equilibra desagrega su estimación entre el sector agropecuario y el resto de la economía. Según ese desglose, el EMAE sin agro creció 0,5% interanual en abril, aportando 0,4 puntos porcentuales a la variación total. En cambio, el “EMAE sólo agro” cayó 11,0% interanual, restando 1,4 puntos porcentuales, lo que explica en gran medida el resultado negativo del indicador general.

La consultora atribuye el mal desempeño agropecuario a una combinación de factores. Por un lado, las abundantes lluvias de abril retrasaron varias semanas la cosecha de soja, cuyo volumen proyectado es similar al de la campaña anterior. Por el otro, la cosecha de maíz se concentró más en marzo que en abril —a diferencia de lo ocurrido en 2025—, lo que implicó una menor producción registrada en el mes. A eso se sumó una caída de 12% interanual en la faena bovina. Equilibra estima que el efecto soja se recuperará en mayo, cuando se complete la recolección postergada.

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En términos sectoriales, la construcción mostró una suba de 2,0% interanual, mientras que la industria retrocedió 0,7%. El comercio cayó 5,1% anual, en línea con lo que también registró OJF como uno de los rubros más rezagados. La intermediación financiera avanzó 5,0% y el suministro de luz, gas y agua creció 4,2%.

Con estos datos, Equilibra estima que el primer cuatrimestre cerraría con un alza de 1,0% respecto al mismo período de 2025. Para el conjunto del año, la consultora mantiene su proyección de crecimiento de 2% promedio anual.

También cayó la industria

La Unión Industrial Argentina (UIA) también anticipó una contracción del sector manufacturero en abril. Según las estimaciones del Centro de Estudios de la entidad (CEU), elaboradas a partir de datos de cámaras empresariales, organismos públicos y privados y consultas a referentes del sector, la producción industrial registró una baja de 0,7% interanual y una caída de 0,4% frente a marzo en la medición desestacionalizada.

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Una vista aérea del interior de la planta de Toyota en Zárate, Argentina, donde se ensamblan pickups para 22 países de Latinoamérica, proyectando un récord de 183.400 unidades en 2026. (Infobae)

El rubro automotor concentró parte de las caídas. La producción de vehículos retrocedió 3,9% mensual, traccionada por una menor dinámica en las ventas al mercado local. En el acumulado de enero a abril, la actividad automotriz acumula una baja de 18,6% frente al mismo período de 2025. La metalmecánica también cerró el mes en negativo: cayó 1,3% mensual y acumula un retroceso de 6,2% en lo que va del año.

En el segmento de alimentos, los números tampoco acompañaron. La faena vacuna bajó 4,5% frente a marzo, la producción láctea retrocedió 5,3% y la elaboración de bebidas cayó 1,7%. La demanda de energía eléctrica de los grandes usuarios industriales anotó una baja de 2,9% mensual, aunque en el acumulado del cuatrimestre mostró una mejora de 5,5% respecto de 2025.

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La construcción presentó señales mixtas. Los despachos de cemento cayeron 5,7% mensual, mientras que el Índice Construya subió 5% frente a marzo. Con todo, ambos indicadores permanecen muy rezagados frente a los registros de 2022. El único rubro que mostró un desempeño positivo claro en el mes fue el patentamiento de maquinaria industrial, que avanzó 5,6% mensual, aunque también acumula una caída de 3,8% en el primer cuatrimestre.

Las perspectivas para lo que resta del año

Aunque los primeros meses del año mostraron un ritmo lento de crecimiento e incluso caídas en varios sectores, los especialistas consultados por el Banco Central (BCRA) en el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) anticiparon una mejora de la actividad económica en lo que resta del año.

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Según el último informe, los expertos anticipan que el Producto Bruto Interno (PBI) mejorará 1% en el segundo trimestre del año, en relación con el primero. Luego, el ritmo de crecimiento desaceleraría al 0,9% en el tercer trimestre. En el total del 2026, se proyecta un repunte de la economía del 2,8%.