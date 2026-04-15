Paro de transportistas: advierten que el conflicto provocó un “colapso” de las exportaciones en plena cosecha gruesa

La inactividad en los muelles de Bahía Blanca y Necochea impide la carga de buques y genera pérdidas millonarias para la cadena agroindustrial.

La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales (Ciara-Cec) manifestaron su extrema preocupación ante la paralización de las terminales portuarias de Bahía Blanca y Necochea. Según la entidad, las medidas de fuerza llevadas adelante por transportistas autoconvocados de la provincia de Buenos Aires hicieron “colapsar” las operaciones de comercio exterior, lo que impide el flujo normal de la cosecha gruesa hacia los mercados internacionales.

Desde Ciara-Cec calificaron la situación como “insostenible” y advirtieron que las consecuencias logísticas ya se traducen en un impacto directo sobre la llegada de divisas. “Los barcos no están viniendo a cargar a la Argentina, por lo que el daño económico para toda la cadena de valor cerealera y oleaginosa es inmenso, y está afectando también al país”, señaló el comunicado de la cámara. La entidad subrayó que, al no ser dadores de carga, las empresas exportadoras no integran las mesas provinciales de negociación, aunque informaron que las gestiones mantenidas recientemente en el ámbito de la provincia de Buenos Aires no han arrojado resultados positivos.

Impacto en los puertos y costos logísticos

El conflicto, que se originó a partir de un reclamo de actualización tarifaria por parte de los transportistas, mantiene bloqueados más de 20 accesos estratégicos. La disputa central radica en la diferencia de posiciones sobre el aumento del flete: mientras los transportistas exigen un incremento del 15% para compensar la suba de costos operativos, los acopiadores ofrecieron un 10 por ciento.

La falta de acuerdo ha generado un escenario de parálisis en plena temporada alta de cosecha. En los puertos bonaerenses, ocho muelles permanecen sin actividad y los buques comienzan a acumularse en las zonas de fondeo. Esta demora no es gratuita para el sector exportador. Se estima que cada buque detenido representa un sobrecosto de USD 50.000 diarios. A esto se suma el gasto adicional de almacenamiento en origen, ya que los granos que no pueden ser trasladados a puerto deben ser resguardados en silobolsas, con un costo aproximado de USD 5 por tonelada.

El fuerte aumento del gasoil encareció el costo del transporte en los primeros meses del año (Imagen Ilustrativa Infobae)

La industria aceitera destacó que estas “prácticas abusivas” impiden cargar libremente la mercadería. “No podemos avalar prácticas que impiden cargar libremente o llegar a los puertos. Urge levantar estas medidas y retornar a la normalidad”, enfatizaron desde Ciara-Cec.

El rol de los costos operativos

El trasfondo del reclamo de los transportistas autoconvocados se sustenta en la escalada de los insumos básicos de la actividad. De acuerdo con datos de la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeaac), el precio del gasoil registró un aumento del 24,7% solo en el mes de marzo, acumulando un alza interanual del 48 por ciento. Dado que el combustible representa cerca del 35% de la estructura de costos de un camión, los choferes argumentan que las tarifas vigentes resultan insuficientes para cubrir el mantenimiento y la operación de las unidades.

En la actualidad, los valores de referencia para el transporte de granos se ubican en $25.389 por tonelada para trayectos de 100 kilómetros, mientras que los viajes de larga distancia, de aproximadamente 1.500 kilómetros, superan los $148.000 por tonelada. Sin embargo, los manifestantes sostienen que la brecha entre los costos y la tarifa real negociada con los acopiadores hace que, en muchos casos, la actividad resulte deficitaria.

Intervención de fuerzas de seguridad

Ante el agravamiento de los bloqueos en rutas y accesos, un conjunto de entidades, lideradas por la Bolsa de Cereales y el Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca, emitieron un comunicado conjunto para informar sobre nuevas medidas destinadas a garantizar la operatividad. En el documento, las instituciones ratificaron su voluntad de “salvaguardar el derecho constitucional al trabajo” y anunciaron la llegada de refuerzos de seguridad.

El conflicto entre transportistas y acopiadores amenaza la proyección de liquidación de divisas de la cosecha 2026, estimada en más de USD 34.000 millones.

“A partir de la fecha se contará con un refuerzo efectivo de fuerzas de seguridad nacionales quienes actuarán en conjunto con la policía de la provincia de Buenos Aires para garantizar la libre circulación y la integridad física de los transportistas en rutas de acceso y en las inmediaciones de la Playa El Triángulo”, detallaron las entidades. El objetivo primordial de este despliegue es permitir que los choferes que no adhieren a la medida puedan retomar las tareas de carga y descarga “sin temor a represalias”.

El comunicado conjunto fue respaldado por organizaciones como la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap), Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), la Federación de Acopiadores de Cereales y la Cámara de Puertos Privados Comerciales, entre otras. Todas las partes instaron a los actores de la cadena a reanudar el envío de granos de manera inmediata para evitar que el colapso logístico se profundice.

Riesgos para el comercio exterior

La preocupación de los sectores exportadores trasciende el costo inmediato de los fletes. La parálisis en Bahía Blanca y Necochea afecta la reputación de Argentina como proveedor confiable en el mercado internacional de granos y subproductos. Con una cosecha proyectada en 158 millones de toneladas para la actual campaña, la eficiencia de la cadena logística es determinante para cumplir con los contratos de exportación ya firmados.

Las cámaras empresariales advirtieron que los retrasos en los embarques derivan inevitablemente en incumplimientos contractuales. “La situación es insostenible”, reiteraron, marcando que el conflicto entre los transportistas y los acopiadores ha escalado hasta comprometer la totalidad de la cadena de valor. El sector agroindustrial prevé una liquidación de divisas cercana a los USD 34.530 millones para el año 2026, un flujo de capitales que hoy se encuentra bajo presión debido a la imposibilidad de operar en las terminales portuarias.

Mientras se aguarda que la presencia de las fuerzas de seguridad logre normalizar el tránsito en las rutas bonaerenses, la industria insiste en la necesidad de alcanzar un acuerdo tarifario que permita destrabar la descarga de granos y restablecer el flujo exportador en un momento crítico para la economía nacional.