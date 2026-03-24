Banco Macro conmemoró en Nueva York sus dos décadas de cotización en Wall Street

Jorge Brito, presidente de Macro, Chris Taylor, Chief Development Officer del NYSE, directivos del banco e invitados en la The Opening Bell Ceremony

Nueva York, EEUU - Banco Macro celebró hoy sus dos décadas de cotización en el NYSE, el principal mercado bursátil de Wall Street. Jorge Brito, presidente de la entidad, y parte de su equipo e invitados fueron parte del tradicional toque de campana con el que abrió la jornada de hoy.

Brito destacó que comenzar a cotizar en EEUU hace 20 años fue el paso más importante de la historia del banco. Estuvieron presentes también el CEO de la entidad, Juan Parma, los directores Constanza Brito y Federico Carballo, el CFO Jorge Scarinci, entre otros invitados, como Alejandro Macfarlane, ex director del banco y titular de Camuzzi, y Gabriela Vaca Guzmán, esposa de Brito. La entidad tiene una extensa trayectoria, iniciada hace más de cuarenta y cinco años por sus fundadores Jorge Horacio Brito y Ezequiel Carballo.

“Celebrar 20 años en la Bolsa de Nueva York es la validación de una visión que comenzó hace casi 50 años y que se consolidó con la decisión estratégica en 2006 de proyectar el banco hacia el mercado global. En estas dos décadas cotizando en NYSE hemos demostrado que una institución argentina puede crecer con consistencia, manteniendo una gestión previsible a pesar de los diversos ciclos económicos nacionales e internacionales”, dijo Brito.

La fachada del NYSE, con la bandera y los colores de Banco Macro

“Hoy, Banco Macro se posiciona como una de las compañías con mayor valor y prestigio del país, un activo que pertenece a todos los que confían en nosotros. Nuestra presencia en Wall Street no es solo un hito financiero; es un sello de transparencia y seguridad que garantiza que cada proyecto que acompañamos cuenta con el respaldo de un banco líder, solvente y profundamente comprometido con el desarrollo de todas las provincias argentinas. En definitiva, un banco que piensa en grande", agregó el presidente de la entidad que suma más de 6 millones de clientes y 224.000 empresas.

También destacó el peso de la familia en la compañía y que comenzar a cotizar les permitió mantener el espíritu y la conducción familiar y sumar, además, más procedimientos y controles, algo que les permitió crecer.

En un breve discurso, el ex presidente de River Plate, contó una anécdota de su padre y el momento de salir a cotizar. “Recién me recordaban que en el momento en que mi padre, Ezequiel [Carballo] y yo tomamos la decisión de este paso, tal vez el paso más importante en la historia Macro, mi padre tenía que decidir quién podría ayudarnos y fue Eduardo Tapia [entonces de Latin Securities, hoy al frente de Delta Asset Management, y presente en la ceremonia en esta ciudad]. Eduardo cuenta que cuando se resolvió le dijo: ‘No solamente vamos a estar con ustedes porque creemos que lo pueden hacer muy bien, sino porque sé dónde vivís y si acaso sale mal te voy a buscar a tu casa”, relato. Hubo risas generalizadas en el señorial salón del NYSE donde los anfitriones les entregaron a Brito y Parma un diploma y medallas conmemorativas de la fecha.

Jorge Brito, presidente del banco, y el CEO, y Juan Parma

Luego todos fueron al piso de cotización del NYSE conde participaron de la Opening Bell Ceremony, en el tradicional balcón interno de cara a los operadores de bolsa, un evento que se hace dos veces al día, en la apertura y el cierre de la jornada de cotización de los mercados desde 1870. Y que, desde hace varias décadas, realizan las empresas listadas que cumplen aniversarios o celebran eventos importantes de sus vidas corporativas. Es un lugar reservado para presidentes invitados y fundadores y CEOs de empresas. Hubo recorrida por el piso y diálogo fluido y extenso con los operadores, por parte de Brito y sus ejecutivos más cercanos.

“Este aniversario consolida a la entidad como el banco privado de capitales nacionales líder de Argentina, destacándose por su transparencia y su capacidad de adaptación a los estándares financieros más exigentes del mundo”, destacó el banco en un comunicado.