Economía

Oficializaron el nuevo esquema de subsidios energéticos: cómo será el sistema de ahora en más

Entre las modificaciones, el decreto publicado en Boletín Oficial, elimina los tres niveles de ingreso que se venían considerando y establece nuevos requisitos

Guardar
El Gobierno nacional oficializó la
El Gobierno nacional oficializó la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados

El Gobierno nacional oficializó la creación del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) a través del decreto 943/2025, publicado este viernes en Boletín Oficial. Esta medida unifica los subsidios energéticos de jurisdicción nacional y redefine los criterios de acceso y administración para los hogares vulnerables que reciben asistencia en electricidad y gas.

Con la nueva normativa, se eliminó el esquema anterior de segmentación de subsidios en tres niveles de ingresos (N1, N2, N3) y se unificaron todos los beneficiarios en una sola categoría de usuarios residenciales que requieren asistencia. Los criterios de inclusión y exclusión para acceder al beneficio quedaron detallados en los Anexos que acompañan la medida, así como también los porcentajes de bonificaciones a otorgar.

De acuerdo con el texto, calificarán como beneficiarios del régimen “los hogares inscriptos en el anterior RASE -Registro Acceso a los Subsidios a la Energía- o que se inscriban en el actual ReSEF y cuyos integrantes registren, en conjunto, ingresos netos iguales o inferiores a un valor equivalente a tres (3) Canastas Básicas Totales (CBT) para un (1) ‘Hogar 2’” según el Indec.

De hecho, el ReSEF reemplazará al actual RASE. Los usuarios ya inscriptos en anterior registro no deberán reinscribirse, dado que sus datos migrarán al nuevo sistema, y podrán actualizarlos a través de la plataforma Mi Argentina y acceder a revisiones mediante Trámites a Distancia.

El nuevo sistema elimina la
El nuevo sistema elimina la segmentación antes utilizada (Imagen Ilustrativa Infobae)

En paralelo, el nuevo esquema elimina los programas separados, como el Programa Hogar y la Tarifa Social de Gas, para establecer un único régimen simplificado. Desde este año solo existirán dos categorías: los hogares que acceden a la asistencia estatal y los que afrontan el costo pleno de la energía.

El decreto estableció bloques de consumo base subsidiado para la energía eléctrica: 300 kWh para los meses de mayor demanda (enero, febrero, mayo, junio, julio, agosto y diciembre) y 150 kWh para el resto del año. En electricidad, la bonificación base cubrirá el 50% del costo sobre el bloque subsidiado.

Para el gas natural, se mantienen los bloques fijados por resoluciones previas, que ahora también se aplicarán al gas propano indiluido por redes. Los consumos que superen los volúmenes máximos subsidiables no recibirán bonificación. En tanto que el bloque subsidiado se definirá por región, manteniendo los criterios de necesidades estacionales vigentes.

Para usuarios de garrafas y gas propano, el subsidio se transferirá directamente a través de billeteras virtuales, como Mercado Pago, y comprenderá el equivalente a media garrafa por mes durante todo el año, con una adicional en invierno.

Los consumos de gas que
Los consumos de gas que superen los volúmenes máximos subsidiables no recibirán bonificación

La transición al nuevo régimen será gradual. Este mes se aplicará una bonificación extraordinaria del 25% adicional, alcanzando una cobertura total del 75% en electricidad y 25% en gas en ese mes. Este plus se reducirá progresivamente hasta desaparecer a fin del año, evitando saltos abruptos en las facturas. El precio mayorista de la electricidad quedará alineado con el valor monómico de generación, estimado en USD 75 por MWh, y el gas tendrá un precio plano de USD 3,80 por millón de BTU.

Las bonificaciones también alcanzarán a entidades de bien público, clubes de barrio y pueblo y otras organizaciones sin fines de lucro.

Respecto a la Tarifa Social Federal de Gas, dispone que, para el gas natural, las bonificaciones solo se aplicarán sobre el precio promedio anual definido por el Plan Gas.Ar. No se bonificará el costo de abastecimiento de gas natural regasificado o de contratos fuera del marco mencionado. La Secretaría de Energía del Ministerio de Economía será la autoridad de aplicación y tendrá facultades para revisar volúmenes máximos, actualizar bases de datos, dictar normas complementarias y coordinar con otros organismos públicos la implementación del régimen.

Para los usuarios de gas licuado de petróleo (GLP) en garrafas, la Secretaría de Energía podrá implementar mecanismos de descuento o reembolso a través de entidades financieras o billeteras digitales, y queda facultada para definir la forma de percepción del beneficio.

Temas Relacionados

subsidiosgasluzserviciosúltimas noticias

Últimas Noticias

Las inversiones que recomiendan los traders para este año y sus expectativas para la economía en 2026

El mercado financiero inicia el año marcado por la expectativa de un regreso al crédito internacional y el impacto de nuevas reglas cambiarias. Los analistas coinciden en que la acumulación de reservas y la estabilidad serán claves para el desempeño de la economía argentina y la evolución de las inversiones

Las inversiones que recomiendan los

Inflación versus dólar: cuál subirá más en 2026 y qué chances hay de que la divisa vuelva a ganar la carrera

En 2025 el tipo de cambio aumentó 40%, mientras que el ajuste de los precios fue de 30%, lo que mejoró la competitividad al menos marginalmente. Qué es lo que hay que saber de la “fase 4” del plan financiero del Banco Central que arranca hoy

Inflación versus dólar: cuál subirá

Inflación de enero: qué pronostican los expertos, los aumentos que meten presión y la nueva forma de medir del Indec

El arranque de 2026 combina estimaciones moderadas con ajustes ya confirmados en servicios y precios regulados, que vuelven a tensionar el bolsillo.

Inflación de enero: qué pronostican

Plazo fijo: cuánto pagan los principales bancos por depósitos a 30 días en la primera rueda del año

El sector bancario ofrece diversas alternativas para quienes buscan proteger sus ahorros y obtener rentabilidad mediante depósitos en pesos

Plazo fijo: cuánto pagan los

Cómo liderar empresas en un mundo en cambio permanente: Damián Di Pace presentará su nuevo libro en Punta del Este

El evento se realizará en el marco del Summit Edition de “Voces en Foco”, el próximo lunes a las 10 en The Grand Hotel, con la moderación de Daniel Hadad

Cómo liderar empresas en un
DEPORTES
La revelación del argentino Marcos

La revelación del argentino Marcos Patronelli: por qué no volvió a competir en el Rally Dakar tras ganarlo tres veces

Marcelo Gallardo avanza con la renovación del plantel de River Plate: el refuerzo que está cerca y las otras negociaciones abiertas

La figura del fútbol argentino que el Inter Miami de Messi le quiere arrebatar a Racing

La burla de Felipe Melo a River Plate con un guiño a Boca Juniors

Tras asegurarse la continuidad de Neymar, el Santos va por otra estrella con pasado de selección

TELESHOW
Verano en familia: Sofía Zámolo

Verano en familia: Sofía Zámolo y un día pleno de juegos y sol en la costa esteña

El renacer de Roly Serrano luego de su accidente: “Dios me regaló la vida y un amor”

El furioso mensaje de la China Suárez contra Wanda Nara en Año Nuevo que terminó borrando: “Me veo hermosa”

Claudia Villafañe volvió a MasterChef Celebrity para reemplazar a Maxi López

Sofía Jujuy presentó a su novio para recibir el Año Nuevo: “Juré que no me iba a volver a pasar”

INFOBAE AMÉRICA

Los cambios del mundo laboral

Los cambios del mundo laboral en los próximos 20 años: el liderazgo del futuro combinará inteligencia emocional y habilidades tecnológicas

A un mes de las elecciones presidenciales y legislativas en Costa Rica crece el número de los indecisos a un 45%

Kim Ju-ae, la “amada” hija y posible sucesora del dictador Kim Jong-un, reapareció en una visita a un mausoleo familiar en Pyongyang

MTV se despidió para siempre y esto es apenas un poco de todo lo que hay para agradecerle

Germaine Derbecq, una vida de arte, bohemia y valentía se revela en la Colección Amalita