Escala la crisis en las empresas de autopartes y el sector reclama cambios urgentes para frenar la ola de productos chinos

La cadena de suministro de las terminales automotrices y el mercado de reposición volvió a mostrar caída en la producción de las empresas argentinas contra un fuerte aumento de las importaciones, especialmente de China

El cierre de la empresa de rulemanes SKF en octubre pasado o el reciente caso de la fabricante de neumáticos Fate no afectan a la industria automotriz en sí, pero son indirectamente parte del ecosistema del mundo de los automóviles.

La reconversión del negocio de los proveedores de la industria y del mercado automotor de reposición -los repuestos que los usuarios compran para sus autos usados-, es global y no afecta solo a la Argentina. Pero la combinación de la apertura de las importaciones con varios cambios simultáneos en modelos de autos que se fabrican en las plantas argentinas suman una complejidad más a un sector preocupado por la coyuntura.

El sector autopartista argentino atravesó una caída del 17,7% en su nivel de actividad durante diciembre de 2025, según el informe publicado por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC). Este retroceso mensual, que se agudizó en comparación con el mismo período de 2024, cerró un año en el que prevaleció la retracción en casi todos los indicadores relevantes del sector.

De acuerdo con el documento, el último mes del año mostró una tendencia negativa más marcada respecto de noviembre, cuando ya se había registrado una baja de 3,2%. La contracción interanual de diciembre, además, fue la más pronunciada del año, y reflejó el impacto que sufrieron tanto la producción directa de vehículos como la de sus proveedores de autopartes, incluidos los neumáticos, dato de relevancia ante los acontecimientos más recientes con la marca Fate.

Los indicadores de actividad económica en Argentina para diciembre de 2025 muestran una significativa caída en la producción de autopartes y neumáticos, mientras que la venta de combustible experimenta un aumento. (AFAC)

Datos duros

El informe fue elaborado a partir de estadísticas suministradas por el INDEC, la Asociación de Fábricas de Automotores (ADEFA) y el Ministerio de Economía.

En el análisis puntual del último mes del año el informe evaluó primero la producción local de vehículos, que se redujo un 30,4% frente a diciembre de 2024 y un 30,3% respecto a noviembre. Esta dinámica acentuó la tendencia recesiva que predominó en la industria manufacturera vinculada al sector automotor, en la que, por ejemplo, la actividad del rubro neumáticos presentó una baja del 39,7% en la comparación mensual, y se constituyó en uno de los descensos más severos registrados durante el período.

Por su parte, la exportación de autopartes también experimentó una merma destacada en diciembre, con una contracción del 9,5% en relación con noviembre. El informe de AFAC atribuye parte de este retroceso a la menor demanda de los mercados externos, marcada también por una desaceleración generalizada del comercio internacional durante el último trimestre de 2025.

El segmento de mercado de reposición, medido a través de la venta de combustible, fue el único indicador que arrojó un resultado positivo en diciembre, al crecer 8,3% respecto de noviembre. El indicador es además un potencial buen resultado porque ante un mayor uso de los vehículos, hay una inevitable dinamización de la demanda de repuestos y servicios de mantenimiento. De todos modos, el informe destaca que este incremento resulta insuficiente para compensar la caída en los rubros industriales preponderantes para el sector.

Las estadísticas muestran un aumento en la venta de combustible en Argentina durante 2025, reflejando el consumo asociado al sector autopartista a pesar de la caída en la producción de neumáticos. (AFAC)

El balance 2025

En el balance de los doce meses de 2025, el sector autopartista acumuló una baja del 3,9% respecto a 2024. La producción total de vehículos alcanzó 490.876 unidades, lo que equivale a una caída del 3,1% en el año. Las exportaciones de autopartes descendieron 2,9% en términos interanuales, reflejando el impacto de la menor actividad industrial en Brasil y otros mercados relevantes para la Argentina.

El informe señala que el rubro de neumáticos acumuló una baja del 31,9% en el índice de producción, cifra que representó uno de los peores desempeños entre los subsectores medidos. En el resultado anual, la venta total de combustible durante 2025 fue de 19.215.226 metros cúbicos, lo que significa un incremento de 1,2% frente a 2024. Este dato fue el único que mostró variación positiva en el informe del año completo.

En general, lo que muestra el documento es una caída general en todos los segmentos del sector autopartista, con una tendencia que se mantendría en 2026 de si no hay cambios sustanciales de políticas arancelarias.

AFAC interpreta que hubo un impacto en el sector relacionado directamente con la caída en la producción de vehículos, pero que se sumó a cancelación de proyectos (Nissan Frontier, Renault Alaskan y VW Taos) y otros nuevos pero con mucha menor integración local (Fiat Titano y Ram Dakota).

En cuanto al mercado de reposición, la producción local tuvo una fuerte caída por la mayor participación China, que tuvo un crecimiento del 81% de importaciones en dólares en 2025.

“En este contexto, resulta urgente empezar a discutir reglas de origen más realistas en el Mercosur con mayor contenido industrial de la región y una política arancelaria con respecto a China más alineada con lo que está llevando a cabo Estados Unidos y la Unión Europea. Tenemos que empezar a comparar peras con peras, y manzanas con manzanas”, dijo Juan Cantarella, presidente de AFAC a Infobae.