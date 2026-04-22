A la espera de su reunión con Milei, el magnate tech Peter Thiel cenó en la casa de un ministro: IA, energía y flan con dulce de leche

Peter Thiel (AFP)

Comieron pollo al curry y, de postre, flan con dulce de leche. En su raid argentino y a la espera de su reunión ya confirmada con el presidente Javier Milei, el millonario e inversor estadounidense Peter Thiel cenó con su familia en la casa de un ministro. Del encuentro participó otro funcionario de gabinete familiar, invitados e integrantes de las familias del fundador de Palantir y del anfitrión.

Fue el lunes de la semana pasada, luego de la reunión que Thiel tuvo con el asesor presidencial Santiago Caputo, como adelantó ayer Infobae.

El encuentro fue en domicilio personal de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. También estuvo presente el canciller Pablo Quirno y el economista Lucas Llach, muy cercano a Sturzenegger y segundo durante su gestión al frente del Banco Central, en el gobierno de Mauricio Macri. Thiel estuvo acompañado por su esposo, Matt Danzeisen, un ex banquero de Wall Street, quien fue vicepresidente del poderoso fondo BlackRock.

Federico Sturzenegger

Según pudo reconstruir este medio, fue un encuentro fuera de agenda oficial. “Ambos se querían conocer. Fue una charla distendida, no se dio por trabajo ni nada parecido”, detalló una fuente con conocimiento de la reunión.

Hablaron de actualidad global, mucho de Inteligencia Artificial y también del futuro de la Argentina, sobre todo con cuestiones como el potencial energético del país. El empresario está muy interesado, en los últimos tiempos, en energía nuclear. El menú fue mixto, entre sabores internacionales y otros bien locales, como se detalló.

Reunión oficial

Como confirmó esta mañana este medio, la esperada reunión entre Milei y Thiel será mañana jueves a las 14 en la Casa Rosada. El fin de semana, además, estuvo presente en el Monumental, en el superclásico que Boca le ganó a River 1-0.

En 2024 ya había estado en el país y visitó la Casa Rosada junto a Alec Oxenford, cuando aún no era embajador en Estados Unidos. “Visité a Javier Milei en la Casa Rosada con Peter Thiel, quien me dijo que cree que las ideas de Milei son tan relevantes a nivel global como lo son para Argentina. Estoy totalmente de acuerdo”, posteó en X Oxenford entonces.

El canciller, Pablo Quirno

Peter Thiel es el histórico fundador de PayPal junto a Elon Musk, con quien tiene un vínculo de idas y vueltas a lo largo de las últimas décadas. No sólo eso: fue cofundador de Palantir, una de las grandes empresas de big data del mundo que tiene un valor de mercado de más de USD 300.000 millones, salió de la incubadora de empresas de la CIA y acaba de publicar un manifiesto que generó revuelo y polémica en todo el mundo. La empresa tiene contratos multimillonarios con el gobierno de EEUU y siempre está en el centro de las controversias.

Cercano a Donald Trump y sobre todo a su vice, JD Vance, quien fue su empleado, el magnate ya tuvo un encuentro de alto nivel con un integrante del gobierno de Javier Milei, como adelantó Infobae: almorzó con Santiago Caputo el lunes de la semana pasada.

Thiel ya habría cerrado la compra de una casa en Barrio Parque y estaría analizando invertir en otras propiedades en el país. ¿Campos en la Patagonia? Podría ser.

El economista Lucas Llach también fue parte de la cena

El empresario argentino Martín Varsavsky lo conoce bien y lo considera su amigo. “Su trabajo es encontrar los nuevos emprendedores más exitosos del mundo, algo de eso seguramente mirará del país. Se dedica a eso. Tiene las antenas encendidas en esa dirección. Su fondo, Founders Fund, del cual soy inversor, es uno de los más exitosos del mundo- Peter invierte en gente, en fundadores, por eso es un inversor diferente”, le contó a este medio desde España, donde vive hace varias décadas.

“Pero que su interés por Argentina es parecido al mío, por un lado un país curioso, diferente, contradictorio pero ahora muy bien encaminado con Javier Milei y además un refugio para la tercera guerra mundial nuclear que esperemos que no sea necesario pero que es siempre una posibilidad", agregó.

Otros dos fuentes consultadas por este medio coincidieron: “Le resulta muy interesante el fenómeno Milei y Argentina puede ser un lugar de refugio ante la eventualidad de un mundo en crisis”.

El empresario tiene una fortuna personal de unos USD 30.000 millones. Se define como libertario y sus posturas políticas generan controversia. Por ejemplo, en términos generales y simplificados, relacionó la decadencia de la democracia con el voto femenino, dijo que democracia y libertad son ideas incompatibles y recomendó que los países sean manejados como empresas.