Mariano Winograd: “El dólar barato hace que venga cualquier cosa de Brasil y que sea baratísima”

En un contexto en el que todos los sectores productivos se encuentran afectados por la pérdida de competitividad y la competencia de la importación, el empresario y especialista en el mercado frutihortícola, Mariano Winograd compartió una radiografía del estado actual del sector y lanzó una advertencia clave: el atraso cambiario desalienta las exportaciones y pone en riesgo la producción nacional.

En una entrevista concedida a Infobae en Vivo, el experto planteó que la combinación de una inflación que ronda el 3% mensual con un tipo de cambio oficial prácticamente congelado genera una pérdida sistemática de competitividad para los productores locales. “Tenemos una inflación del dos o tres por ciento mensual y un crawling peg que es del cero por ciento. Entonces, todos los meses Argentina es más cara en dólares o más barato el dólar”, explicó.

Esta distorsión cambiaria, afirmó, tiene un efecto directo en la dinámica del mercado interno. “Estamos jaqueados en el Mercado Central por productos importados que muchas veces son más baratos y hasta de mejor aspecto que los nacionales”, señaló. Y agregó que el tipo de cambio actual beneficia la importación de alimentos y genera un desplazamiento de la producción local, especialmente en un rubro tan sensible como el frutihortícola.

Frente a este panorama, Winograd planteó un dilema estratégico que aún no ha sido resuelto: “¿Qué hacemos para no repetir lo que ya ocurrió con Martínez de Hoz y con Cavallo? ¿Cómo hacemos para que los dólares se inviertan y no se dilapiden en importaciones o en turismo?”.

El especialista remarcó que, si bien un dólar bajo puede facilitar la compra de tecnología y bienes de capital, también implica una amenaza directa para las economías regionales que dependen del comercio exterior para sostenerse. “Hay que buscar un equilibrio para que el país no vuelva a sufrir una reprimarización sin industria ni agregado de valor”, advirtió.

Del liderazgo al retroceso: el caso del arándano

Uno de los ejemplos más contundentes de pérdida de protagonismo exportador, según Winograd, es el del arándano. “Argentina detectó en su momento que podía producir arándanos un mes antes que Chile y se convirtió en exportador líder. Hubo 5.000 hectáreas cultivadas y se invirtieron cerca de 200 millones de dólares”, relató.

El especialista en el mercado frutihortícola, Mariano Winograd, dialogó en Infobae en Vivo sobre los desafíos que enfrenta el sector

Sin embargo, ese liderazgo se diluyó con el tiempo. “Hace 20 años Perú no tenía arándanos y hoy exporta 100 veces más que nosotros”, indicó. ¿La diferencia? Según Winograd, Perú diseñó políticas de largo plazo, apostó por la estabilidad macroeconómica, la inversión en infraestructura y la integración de su fruticultura a los mercados globales. Argentina, en cambio, retrocedió en competitividad, financiamiento y planificación sectorial.

Para el especialista, la Argentina cuenta con una enorme diversidad agroecológica que permite cultivar desde frutas tropicales hasta productos de climas templados. “Podemos producir bananas en Jujuy, pitayas en Concordia, guayabas criollas en el Delta. Pero sin estrategia productiva ni incentivos, es difícil sostener el esfuerzo de los productores”, remarcó.

Además, advirtió que el país no está aprovechando la tendencia mundial hacia la diversificación y sofisticación del consumo. “Frutas como el maracuyá, la pitaya o el asaí ganan terreno en el mundo por su valor nutricional y su asociación con estilos de vida saludables. La Argentina podría posicionarse como proveedor de estas frutas exóticas, pero necesita un marco que favorezca la inversión y la exportación”, dijo.

Winograd insistió en que sin un enfoque integral que combine educación, logística, financiamiento y política cambiaria, el país seguirá perdiendo terreno. “Tenemos una frutihorticultura atrasada por años de políticas antiagrarias. No alcanza con abrir mercados; hay que fortalecer al productor local y darle herramientas para competir”, concluyó.

La entrevista completa a Mariano Winograd

