La ONG Cubalex denunció el empleo sistemático de la represión a las familias y contactos de los opositores a la dictadura

Raúl Castro, a la derecha, observa el desfile del Primero de Mayo acompañado por Miguel Díaz-Canel (AP Foto/Ramón Espinosa/Archivo)

La organización Cubalex denunció el uso sistemático de la represión por asociación en Cuba, una modalidad que consiste en el castigo a opositores o activistas a través de la presión estatal ejercida sobre familiares y amistades. Según la ONG, esta práctica representa una violación a los derechos humanos.

En un comunicado, Cubalex detalló que ha identificado esta dinámica como represión por asociación y subrayó que “no se trata de hechos aislados, sino de un patrón represivo sistemático y selectivo que convierte los vínculos familiares, afectivos y comunitarios en instrumentos de presión estatal”.

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La organización documentó situaciones en las que la acción de las autoridades cubanas afecta a familiares directos de opositores, activistas, periodistas independientes, defensores de derechos humanos y exiliados. Cubalex señaló que, en ocasiones, se utiliza el sistema penal como mecanismo de represalia.

Entre los casos mencionados, la ONG destacó el de Jordania Pérez Quevedo, hermana de la presa política Yanet Pérez Quevedo, y el de Wendy Campuzano, hija de Armando Campuzano y condenada a dos años de prisión.

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Un hombre cruza una calle en La Habana, Cuba, el lunes 25 de mayo de 2026 (AP Foto/Jorge Luis Baños)

“La finalidad es castigar indirectamente a las personas señaladas, debilitar sus redes de apoyo, impedir la circulación de denuncias y extender las consecuencias de la disidencia al entorno familiar, social o comunitario”, explicó Cubalex.

La ONG advirtió que la represión por asociación afecta diversos derechos fundamentales reconocidos por el derecho internacional de los derechos humanos y contraviene la legalidad cubana. Según su análisis, esta práctica podría constituir delitos como abuso de autoridad, ejecución indebida de sanciones o medidas de seguridad, prevaricación y denegación de auxilio.

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Por último, Cubalex afirmó: “Identificar y denunciar este patrón es un paso fundamental para combatir la impunidad, proteger a las víctimas y reconocer una modalidad de persecución política que afecta no solo a quienes alzan la voz, sino también a quienes los acompañan, apoyan o simplemente comparten un vínculo con ellos”.