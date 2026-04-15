Econtech 2026: la Facultad de Ciencias Económicas organiza un evento sobre transformación digital con la presencia de líderes empresarios

Charlas con referentes internacionales y una Feria de Empleo componen la agenda de Econtech 2026, organizada por la Facultad de Ciencias Económicas (UBA)

La Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires (UBA) organizará Econtech 2026, una jornada dedicada a la transformación digital y a la inteligencia artificial en el ámbito laboral. El evento tiene lugar el 16 de abril en la sede de la Facultad, en Uriburu 781, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La organización corresponde al Centro de Desarrollo Empresarial, la Secretaría de Graduados y el Centro de Estudiantes de la Facultad.

El lema del evento es “Conecta con el futuro de las Ciencias Económicas”. Econtech 2026 propone un ciclo de charlas a cargo de CEOs y especialistas de empresas tecnológicas líderes, junto a reconocidos expertos internacionales. Entre los disertantes confirmados figuran Ariel Szarfsztejn, CEO Global de Mercado Libre; Patricia Jebsen, referente en transformación digital y mercado laboral; Gabriel Antelo, Global VP of Technology Strategic Partnerships en Globant; y Walter Castro, orador internacional en inteligencia artificial generativa.

El acto de apertura, a las 10, contará con la presencia del decano, Ricardo Pahlen, presidente del Comité Académico, y Gabriela Russo, presidenta del Comité Ejecutivo, directora del Centro de Desarrollo Empresarial y titular de la carrera de Contador Público.

La propuesta de Econtech 2026 incluye conferencias, paneles y actividades prácticas orientadas a estudiantes, graduados y público general. Según explicó la Facultad en un comunicado, se trata de “un evento diseñado para aquellos que buscan sumergirse en la transformación digital, el cambiante ecosistema empresarial y que además ofrece una feria de Empleo, con la participación de empresas de primer nivel”.

Durante toda la jornada funcionará además la Feria de Empleo, donde empresas de distintos rubros instalan stands para interactuar con asistentes y potenciar la inserción laboral de estudiantes y graduados. Participan consultoras internacionales como EY, PwC, KPMG y Lisicki Litvin & Abelovich; empresas tecnológicas como Globant, Softtek, Mercado Libre y Naranja X; compañías energéticas como Pan American Energy, Chevron y ExxonMobil; firmas del sector financiero como Banco Patagonia; y otras compañías como Axira, Balanz, Renault, Terminales Río de la Plata y Osdepym.

Una de las propuestas centrales es la Carpa Tech, donde los asistentes pueden interactuar con dispositivos de realidad virtual, robots y experiencias de networking. Las dinámicas lúdicas buscan fomentar el intercambio entre el sector académico y el mundo empresarial, con actividades como el desafío de patear penales a una máquina, que une innovación y entretenimiento.

El programa de conferencias inicia a las 10:15 con Gabriel Antelo (Globant), quien aborda “Empresas organismo: el nuevo ADN del trabajo en la era de la IA”. A las 10:45, Walter Castro expone sobre “Sinfonía emocional: convertite en el director de tu futuro en la era de la IA”. A las 11:30, Guillermo Vázquez, presidente de la Asociación de Deportes Electrónicos y Videojuegos de Argentina (DEVA), analiza “La industria del gaming: innovación, tecnología y oportunidades de negocio”. Por la tarde, a las 15:00, Patricia Jebsen desarrolla “¿Cómo prepararse para el futuro del trabajo?”. El cierre, a las 19:15, está a cargo de Ariel Szarfsztejn, quien enfocará su disertación en “Liderazgo y transformación digital en Mercado Libre”.

Gabriela Russo afirmó que Econtech “es un espacio donde confluyen innovación, competencias profesionales y experiencias interactivas”. Al mismo tiempo, subrayó que “el empleo está mutando y las tecnologías ya no son una herramienta, sino el entorno donde tomar decisiones. Las ciencias económicas son las protagonistas de este cambio tecnológico”

Las actividades de Econtech 2026 se extienden hasta las 21, con conferencias y propuestas interactivas abiertas a toda la comunidad universitaria y al público interesado en la transformación digital, la economía y el empleo.

La inscripción para el evento y la agenda completa de actividades y disertantes puede consultarse en: https://economicas.uba.ar/wp-content/uploads/Programa-Econtech-3.pdf.