Emprendedor salvadoreño es galardonado en Río de Janeiro en los premios 50 Top Pizza Latin America 2026

Juan Cárcamo, de La Clásica, recibe el premio al pizzero del año en la gala de 50 Top Pizza Latin America en Río de Janeiro./(Facebook de Pizzería La Clásica)

El emprendedor salvadoreño Juan Cárcamo, fundador de pizzería La Clásica en El Salvador, fue distinguido como “Pizza Maker of the Year 2026 – Ferrarelle Award” durante la ceremonia de premiación de 50 Top Pizza Latin America 2026, celebrada en el Instituto Italiano de Cultura de Río de Janeiro, Brasil. El evento, considerado el más influyente del sector en la región, reunió a los principales exponentes de la pizza latinoamericana y destacó la labor de Cárcamo, quien ha elevado el nivel de la gastronomía salvadoreña con su propuesta artesanal.

La edición 2026 del ranking, publicada por la guía internacional 50 Top Pizza, reconoció a Leggera Pizza Napoletana, de André Guidon en São Paulo, Brasil, como la mejor pizzería de América Latina este año. El segundo puesto recayó en Allería, ubicada en Providencia, Chile. El tercer lugar fue compartido por Pizzardi Artigianale, en Bogotá, Colombia, y QT Pizza Bar, en São Paulo, Brasil. La Clásica, de Cárcamo, se posicionó en el quinto lugar del ranking general y fue elegida como la mejor pizzería de El Salvador.

La ceremonia no solo reconoció a las mejores pizzerías de la región, sino que también entregó distinciones especiales en categorías clave. El reconocimiento a la “Pizza of the Year 2026 – Latteria Sorrentina Award” fue para Pomodori, de QT Pizza Bar, en São Paulo.

El premio a la “Performance of the Year 2026 – Robo Award” recayó en Pizzardi Artigianale, en Colombia, mientras que el galardón “New Entry of the Year 2026 – Solania Award” fue otorgado a Diavolo Rosso, en Samborondón, Ecuador. La categoría “Best Dessert List 2026 – Latteria San Salvatore Award” fue para Colitvi, en Río de Janeiro, Brasil, y el “Best Cocktail List 2026 – Sei Bellissimi Award” se concedió a A Pizza da Mooca, en São Paulo.

El emocionante momento en que Juan Cárcamo, de la pizzería La Clásica en El Salvador, es anunciado como el 'Pizza Maker of the Year 2026' en la ceremonia de los 50 Top Pizza Latin America. /(Redes sociales Pizzería La Clásica)

El listado de las quince mejores pizzerías de América Latina lo completan Ti Amo (Argentina), Flama (Perú), A Pizza da Mooca (Brasil), Unica Pizzeria (Brasil), Portarossa (Venezuela), L’Incanto (Uruguay), Bento Pizzeria (Brasil), Raffaella (Chile), Veridiana (Brasil), Brunapoli (Chile), Atte. Pizzeria Napoletana (Argentina) y Seba’s (Costa Rica). Estas pizzerías, al ocupar los primeros quince lugares, contarán con un “Golden Ticket” que les permitirá competir en septiembre por un lugar dentro del exclusivo ranking mundial de 50 Top Pizza World 2026 en Nápoles.

La Clásica: tradición artesanal en El Salvador

La Clásica es una pizzería que, bajo la dirección de Juan Cárcamo, se ha consolidado como un referente en la escena gastronómica salvadoreña. Fundada en 2019, La Clásica destaca por su enfoque en técnicas tradicionales napolitanas, selección cuidadosa de ingredientes y elaboración artesanal. Su propuesta se centra en pizzas de masa madre, cocidas en horno de leña, y en la búsqueda de sabores auténticos que conecten con la cultura local. En pocos años, el emprendimiento de Cárcamo ha logrado posicionarse entre las mejores de la región, atrayendo tanto a comensales locales como a visitantes internacionales.

La guía 50 Top Pizza distingue a La Clásica como la mejor pizzería de El Salvador./(Facebook Pizzería La Clásica)

“Esto sí no me lo esperaba: el pizzero del año. Y La Clásica en quinto lugar como mejor pizzería de América Latina”, dijo Cárcamo en un video compartido en la cuenta de Instagram.

Cárcamo se formó en la Escuela Nacional de Pizzeros de España. Adicionalmente cursó estudios en la Scuola Italiana Pizzaioli (Venecia) y en la Academia de Pizza Romana, en Madrid.

El ranking 50 Top Pizza Latin America 2026: prestigio y alcance

El ranking 50 Top Pizza Latin America 2026 es elaborado por la guía italiana 50 Top Pizza, reconocida internacionalmente por su rigor y objetividad en la evaluación de pizzerías. La lista abarca diecisiete países latinoamericanos y este año creció hasta reconocer 92 establecimientos, gracias a la inclusión de la categoría “Excellent Pizzerias”. Brasil lidera la presencia en la guía con cuarenta y cuatro pizzerías, seguido por Argentina con once y Chile con nueve. São Paulo es la ciudad más representada, con trece pizzerías destacadas.

El prestigio de este ranking reside en su proceso de evaluación, en el que expertos visitan de forma anónima los establecimientos y califican aspectos como la calidad de la masa, los ingredientes, la técnica y el servicio. La ceremonia de premiación, transmitida en vivo y seguida por la comunidad gastronómica internacional, es considerada un termómetro del avance y la innovación en la pizza de la región. Los ganadores de las principales categorías se convierten en referentes y marcan tendencias para el futuro del sector.