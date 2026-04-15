Solange Abraham no pudo ingresar a “La casa de los famosos” en México: los verdaderos motivos

El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro habló sobre la salud de Sol

La noche del intercambio entre Gran Hermano Generación Dorada y La Casa de los Famosos generó expectativas en ambos lados del continente. El acuerdo entre Telefe y Telemundo estableció que cada reality recibiría a un participante del otro, pero lo que parecía una mecánica simple se transformó en noticia cuando la llegada de Solange Abraham a México tuvo un giro inesperado.

Mientras Fabio Agostini ya se encuentra en la casa argentina, la situación de Solange centró la atención por motivos ajenos al juego: la participante fue asistida por médicos apenas llegó a los estudios del formato estadounidense en México, lo que postergó su ingreso. La información oficial, difundida desde la cuenta de X de la propia Solange, detalló: “Sol está en los estudios en México, le bajó un poco la presión y por precaución no quisieron que ingrese así hasta que esté recuperada. Puede ser en las próximas horas o mañana”.

El intercambio entre ambos realities quedó, así, incompleto por el momento. El ingreso de Fabio Agostini a Gran Hermano sí se concretó según lo planeado, mientras que la presencia argentina en el programa de Telemundo debió posponerse por motivos de salud.

En La casa de los Famosos informan que Sol Abraham no pudo ingresar

La situación de Sol fue seguida en vivo por la audiencia y los conductores. Del Moro, a cargo de la transmisión de Gran Hermano, mostró imágenes del traslado de la participante hasta el aeropuerto y explicó: “Primero tuvo un retraso en un vuelo y después se descompensó un poquito Sol”. El conductor dejó en claro que, por cuestiones ajenas a la producción, la entrada de Solange a la casa se demoraría al menos un día.

El ingreso de Solange, previsto para el martes, se trasladó al miércoles, ya que la producción de La Casa de los Famosos no pudo sumarla en vivo durante la emisión, por lo que su arribo podría verse en la siguiente jornada, si la evolución médica es favorable.

Por su parte, Javier Poza, conductor del ciclo en Telemundo, también se dirigió a la los participantes de esa edición para aclarar el panorama: “Miren, Sol llegó aquí a la casa, llegó al foro, pero como es costumbre en un viaje tan, pero tan largo, ya saben ustedes, el jet lag, la emoción, en fin. Pues, estoy en posibilidad de informarles que ella no se siente en condiciones de entrar esta noche a la casa, en este momento y compartir con ustedes. Así es que el ingreso va a suceder en las próximas horas, es un hecho, pero en este momento la prioridad es su salud, su bienestar, se tiene que recuperar de este viaje largo y después sí lo dará todo dentro de la casa cuando esté recuperada. Como saben el Sol se hace esperar como cada noche, cuando amanezca”.

El español fue recibido por los participantes del reality (Video: GH, Telefe)

Ambos conductores remarcaron que la decisión de postergar el ingreso no respondía a ninguna cuestión de formato ni a cambios de último momento en las reglas del reality, sino exclusivamente a la condición física de la participante.

El intercambio entre Gran Hermano y La Casa de los Famosos implicó el traslado de un participante a cada reality. Fabio Agostini fue recibido en la casa argentina sin incidentes y ya forma parte de la dinámica del programa. En el caso de Sol, su presencia en el show estadounidense quedó en suspenso hasta su recuperación.

La situación fue seguida de cerca por la producción y las audiencias de ambos países, en medio de la expectativa por la interacción entre participantes de realidades distintas y el interés de ver cómo se adaptan cada uno al formato extranjero.