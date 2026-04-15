Teleshow

Solange Abraham no pudo ingresar a “La casa de los famosos” en México: los verdaderos motivos

Después del largo viaje internacional, la participante de Gran Hermano no pudo cumplir la entrada al reality estadounidense. ¿Qué sucedió realmente con la jugadora argentina?

Guardar
El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro habló sobre la salud de Sol

La noche del intercambio entre Gran Hermano Generación Dorada y La Casa de los Famosos generó expectativas en ambos lados del continente. El acuerdo entre Telefe y Telemundo estableció que cada reality recibiría a un participante del otro, pero lo que parecía una mecánica simple se transformó en noticia cuando la llegada de Solange Abraham a México tuvo un giro inesperado.

Mientras Fabio Agostini ya se encuentra en la casa argentina, la situación de Solange centró la atención por motivos ajenos al juego: la participante fue asistida por médicos apenas llegó a los estudios del formato estadounidense en México, lo que postergó su ingreso. La información oficial, difundida desde la cuenta de X de la propia Solange, detalló: “Sol está en los estudios en México, le bajó un poco la presión y por precaución no quisieron que ingrese así hasta que esté recuperada. Puede ser en las próximas horas o mañana”.

El intercambio entre ambos realities quedó, así, incompleto por el momento. El ingreso de Fabio Agostini a Gran Hermano sí se concretó según lo planeado, mientras que la presencia argentina en el programa de Telemundo debió posponerse por motivos de salud.

En La casa de los Famosos informan que Sol Abraham no pudo ingresar

La situación de Sol fue seguida en vivo por la audiencia y los conductores. Del Moro, a cargo de la transmisión de Gran Hermano, mostró imágenes del traslado de la participante hasta el aeropuerto y explicó: “Primero tuvo un retraso en un vuelo y después se descompensó un poquito Sol”. El conductor dejó en claro que, por cuestiones ajenas a la producción, la entrada de Solange a la casa se demoraría al menos un día.

El ingreso de Solange, previsto para el martes, se trasladó al miércoles, ya que la producción de La Casa de los Famosos no pudo sumarla en vivo durante la emisión, por lo que su arribo podría verse en la siguiente jornada, si la evolución médica es favorable.

Por su parte, Javier Poza, conductor del ciclo en Telemundo, también se dirigió a la los participantes de esa edición para aclarar el panorama: “Miren, Sol llegó aquí a la casa, llegó al foro, pero como es costumbre en un viaje tan, pero tan largo, ya saben ustedes, el jet lag, la emoción, en fin. Pues, estoy en posibilidad de informarles que ella no se siente en condiciones de entrar esta noche a la casa, en este momento y compartir con ustedes. Así es que el ingreso va a suceder en las próximas horas, es un hecho, pero en este momento la prioridad es su salud, su bienestar, se tiene que recuperar de este viaje largo y después sí lo dará todo dentro de la casa cuando esté recuperada. Como saben el Sol se hace esperar como cada noche, cuando amanezca”.

El español fue recibido por los participantes del reality (Video: GH, Telefe)

Ambos conductores remarcaron que la decisión de postergar el ingreso no respondía a ninguna cuestión de formato ni a cambios de último momento en las reglas del reality, sino exclusivamente a la condición física de la participante.

El intercambio entre Gran Hermano y La Casa de los Famosos implicó el traslado de un participante a cada reality. Fabio Agostini fue recibido en la casa argentina sin incidentes y ya forma parte de la dinámica del programa. En el caso de Sol, su presencia en el show estadounidense quedó en suspenso hasta su recuperación.

La situación fue seguida de cerca por la producción y las audiencias de ambos países, en medio de la expectativa por la interacción entre participantes de realidades distintas y el interés de ver cómo se adaptan cada uno al formato extranjero.

Temas Relacionados

Solange AbrahamGran Hermano Generación DoradaLa Casa de los FamososTelefeTelemundoReality show

Últimas Noticias

El costado más tierno de Alex Caniggia con su hija Venezia: “Nos contamos secretos abajo de la mesa”

En el video, el influencer compartió la intimidad de su vínculo con su niña, fruto de su relación con Melody Luz. Risas, cuentos y susurros afianzan el amor y la compañía mutua

El costado más tierno de Alex Caniggia con su hija Venezia: “Nos contamos secretos abajo de la mesa”

La original estrategia de Rocío Marengo para zanjar el debate sobre el parecido de su hijo: “¡Miren el resultado!"

Mientras sus seguidores aseguran que Isidro tiene los genes de su padre Eduardo Fort, la conductora encontró una forma creativa de sumarse a la discusión y desató una catarata de mensajes en las redes

La original estrategia de Rocío Marengo para zanjar el debate sobre el parecido de su hijo: “¡Miren el resultado!"

Luana Fernández habló por primera vez de su vínculo con Yao Cabrera, el youtuber en prisión: “Me pagaron”

La participante admitió haber trabajado y convivido en la Mansión WiFi, señalada por la justicia y allanada por la policía

Luana Fernández habló por primera vez de su vínculo con Yao Cabrera, el youtuber en prisión: “Me pagaron”

Jonatan Viale contó detalles desconocidos de la histórica pelea entre su padre y Alberto Samid: “Hay mucho mito”

Entre anécdotas divertidas y reflexiones profundas, el hijo de Mauro habló sobre el trasfondo del escándalo con el empresario y el impacto que tuvo en la televisión argentina

Jonatan Viale contó detalles desconocidos de la histórica pelea entre su padre y Alberto Samid: “Hay mucho mito”

Son gemelos, perdieron a su hermana y emocionaron a Abel Pintos en Es mi sueño: “Tu canción nos recuerda a ella”

Ignacio y Agustín Godoy se dieron el gusto de cantar con el bahiense. Una presentación que traspasó lo musical y conectó corazones

Son gemelos, perdieron a su hermana y emocionaron a Abel Pintos en Es mi sueño: “Tu canción nos recuerda a ella”
DEPORTES
River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

River Plate buscará treparse a la cima de su zona en la Copa Sudamericana ante Carabobo: hora, TV y formaciones

Las vacaciones de los pilotos de F1 por el parate: clases de taekwondo, carrera de karting y la salida de Hamilton con Kim Kardashian

Boca Juniors confirmó la gravedad de la lesión que sufrió Agustín Marchesín: cuánto tiempo estará sin jugar

El polémico saque del rival de Tomás Etcheverry que definió el partido en el ATP de Barcelona

Sigue el escándalo por la relación extramatrimonial entre una periodista y un entrenador: la explosiva carta de renuncia

TELESHOW
El costado más tierno de Alex Caniggia con su hija Venezia: “Nos contamos secretos abajo de la mesa”

El costado más tierno de Alex Caniggia con su hija Venezia: “Nos contamos secretos abajo de la mesa”

La original estrategia de Rocío Marengo para zanjar el debate sobre el parecido de su hijo: “¡Miren el resultado!"

Luana Fernández habló por primera vez de su vínculo con Yao Cabrera, el youtuber en prisión: “Me pagaron”

Jonatan Viale contó detalles desconocidos de la histórica pelea entre su padre y Alberto Samid: “Hay mucho mito”

Son gemelos, perdieron a su hermana y emocionaron a Abel Pintos en Es mi sueño: “Tu canción nos recuerda a ella”

INFOBAE AMÉRICA

Emprendedor salvadoreño es galardonado en Río de Janeiro en los premios 50 Top Pizza Latin America 2026

Emprendedor salvadoreño es galardonado en Río de Janeiro en los premios 50 Top Pizza Latin America 2026

Una bacteria resistente a los antibióticos se propaga silenciosamente en Estados Unidos y genera alerta

Las razones que posicionan a Colsubsidio entre las mejores empresas para trabajar en Colombia

Dos hermanos reciben 15 años de cárcel por delitos contra menores en Panamá

Leandro Erlich sorprende en la Toscana con una obra de arte efímero hecha de arena bajo un puente medieval