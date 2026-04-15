El lado oculto de Aryna Sabalenka: cómo la número 1 del tenis mundial superó sus peores pesadillas

Aryna Sabalenka reveló cómo afrontó los problemas de confianza en su carrera como número uno del tenis mundial (IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

La intensidad feroz de Aryna Sabalenka revolucionó el circuito del tenis femenino. Aclamada como la jugadora más dominante del momento, la número uno del mundo forjó una identidad basada en su competitividad implacable, según relató en una entrevista exclusiva con Esquire.

Sabalenka aprendió no solo a infundir respeto, sino también a transformar la percepción de sus rivales y a crecer a partir de cada experiencia, ya sea victoria o derrota.

Desde la disciplina intensa hasta el aprendizaje emocional, la tenista reconstruyó su mentalidad y redefinió el enfoque en su carrera profesional. Aryna Sabalenka, número uno del mundo y ganadora de 4 títulos de Grand Slam, forjó su reputación al transformar el escepticismo y las críticas en motivación, fortaleciéndose a través del trabajo y la resiliencia.

Sabalenka destacó en Esquire que aprendió a transformar las críticas y el escepticismo del circuito en motivación para fortalecerse mentalmente

Desde sus primeros años en Bielorrusia, cada experiencia, tanto dentro como fuera de la cancha, contribuyó a consolidar su confianza: “Aprendí a amar el miedo de mis rivales”.

La doble vida de Aryna Sabalenka dentro y fuera de la cancha

La imagen de Aryna Sabalenka durante la competencia difiere de su personalidad fuera de la pista. En una entrevista exclusiva con la revista de estilo de vida Esquire, expresó que canaliza su intensidad en el juego y busca la paz en su vida cotidiana. La tenista resumió: “La agresividad es indispensable en el desempeño”.

Sabalenka afirma mantener límites claros y subrayó: “Siempre seré yo misma, pero hay una línea que no se puede cruzar”, resaltando la importancia del respeto hacia quienes la rodean. Agrega que fuera de los torneos es distinta y sabe encontrar momentos de calma y celebración.

La vida personal y la disciplina profesional marcan el equilibrio de Aryna Sabalenka, quien encuentra apoyo en su familia y pareja (IMAGN IMAGES via Reuters Connect)

En tono desenfadado, Sabalenka habló sobre su futuro: podría imaginarse como boxeadora o incluso modelo de talla grande, señalando entre risas a Esquire que le iría bien en ambos caminos.

Superar el miedo y las críticas en el circuito profesional

En su camino a la cima, Sabalenka enfrentó críticas y episodios desafiantes. Reconoció a Esquire que los comentarios negativos y el entorno a veces afectaron su confianza, pero también la empujaron a demostrar lo contrario: “Destruyen tu creencia, pero... me impulsó a demostrar que estaban equivocados”.

Uno de los momentos particularmente complicados para Sabalenka fueron los problemas con el servicio: “Era una pesadilla. No se lo desearía ni a mi peor enemigo”, explicó. Esta etapa casi la lleva a abandonar y la obligó a buscar estrategias como técnicas de respiración y control mental, sobre todo tras derrotas dolorosas, como la sufrida ante Coco Gauff en el Roland Garros de 2025. La tenista relató que le envió un mensaje a su rival: “Le mandé un mensaje diciéndole: ‘Escucha, lo siento mucho’”, para afrontar la polémica posterior.

La pérdida de su padre en 2019 fue un punto de inflexión en la carrera y desarrollo emocional de Sabalenka como jugadora de élite (REUTERS/Edgar Su)

La pérdida de su padre en 2019 fue un punto de inflexión. Sabalenka admitió: “Si no fuera por el tenis, no sé dónde estaría ahora mismo”. Durante el duelo, consideró fundamental permitirse sentir y expresar emociones: “Es importante llorar, atravesar las emociones y no guardarlas adentro, porque te destruyen por dentro”.

La lectura fue una herramienta clave en su proceso de desarrollo. Compartió con Esquire: “Aprendí técnicas de respiración para calmarme, cómo controlar tus pensamientos. Fue muy útil después de perder en Wimbledon”.

Rutinas, disciplina y entorno personal de Sabalenka

“El equilibrio entre la exigencia profesional y la vida personal se volvió esencial para Sabalenka”. Durante la pretemporada o en competencia, evita el alcohol: “Cuando estoy en la pretemporada o durante un torneo, no bebo nada”. No obstante, después de una contundente victoria, considera importante celebrar.

Destacó que privarse de todos los placeres puede ser contraproducente: “En algún punto puede que lo pierdas y te vuelvas loca en direcciones distintas”, manifestó.

Sabalenka mantiene límites claros entre la agresividad en la cancha y la búsqueda de paz fuera de la competencia, según confesó en entrevista exclusiva (Ben Whitley/PA vía AP)

La familia y su relación con el empresario brasileño Georgios Frangulis son pilares en la vida de Sabalenka. “Ves que cada área de la vida exige la misma dedicación, disciplina y trabajo duro”, contó sobre sus vínculos personales. Su padre tuvo un papel fundamental en su formación: le enseñó a mantener la fortaleza ante la adversidad y a encontrar momentos de alegría.

En el aspecto espiritual, Sabalenka señaló a Esquire: “Creo en Dios y en la energía. Tras la muerte de mi padre empecé a ir más seguido a la iglesia”.

Aunque es la N°1 del mundo, no es ajena al tedio en su carrera deportiva, especialmente durante la pretemporada: “La pretemporada es bastante aburrida y dura. Es lo mismo cada día, trabajo duro y terminas agotada”, reconoció.

Mirada al futuro y aprendizaje continuo

En su mirada al futuro, Sabalenka considera cada error y arrepentimiento como una oportunidad para aprender y reinventar su carrera deportiva (REUTERS/Edgar Su)

Sabalenka acepta sus errores y los considera parte fundamental de su desarrollo. Cada tropiezo o arrepentimiento representa para ella una oportunidad de reinvención personal y deportiva.

A lo largo de su carrera, la tenista convirtió las dudas, las derrotas y los desafíos personales en nuevas etapas de crecimiento. Más allá de los títulos, su historia es la de una deportista que transforma la dificultad en experiencia.