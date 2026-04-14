Se consolida la baja del riesgo país y los analistas de mercado ponen la atención sobre un activo argentino

Pese a la volatilidad de las últimas semanas, el riesgo país de Argentina cayó a 529 puntos básicos.

El petróleo sigue dominando. Los mercados siguen el ritmo de las declaraciones de Donald Trump, que anunció un reinicio de las conversaciones de paz, poco antes de que se depriman los mercados.

El crudo revirtió las alzas, que habían llegado a USD 105 por barril, subieron los tres principales indicadores de las Bolsas de Nueva York y el dólar se equilibró.

Por supuesto, hay descreimiento de que esta vez será la definitiva. Matias Togni, analista de la consultora petrolera NextBarrel, señaló que “más allá de las idas y vueltas, sobre el fin de semana se conocieron noticias alentadores en el Golfo Pérsico. Arabia Saudita, Kuwait e Iraq están empezando a programar cargas para abril, seguramente tienen una perspectiva positiva sobre la apertura del estrecho de Ormuz y las negociaciones. En cuanto a precios, sigue la dicotomía de la semana pasada, el mercado físico sigue marcando récords, y el lunes tocó casi los 150 dólares por barril en el Mar del Norte, cuna del indicador Brent”.

“Por su parte, en Asia, donde está el mayor escollo por la escasez de gasoil y jet, el combustible de los aviones, los precios parecen estar acomodándose a la nueva realidad de la demanda. Pero en la realidad, nada cambió, los barcos transitan por el Estrecho a cuentagotas y, lo más importante, no vemos todavía ningún barco vacío que entre a buscar cargas. Hay muchas dudas sobre la nueva aventura de Trump”, sumó Togni.

El barril de petróleo Brent superó los USD 100 para luego recortar la suba, en medio de las novedades del conflicto en Medio Oriente. REUTERS/Alexander Manzyuk/Foto de archivo

La Argentina reaccionó bien al cambio de rumbo del conflicto. Los bonos soberanos fueron los más buscados: subieron hasta 1,5% y se ubicaron con tasas de retorno inferiores a 10%, lo que representa una baja de la renta porque el mercado los ve más seguros y, con la caída del riesgo país a 529 puntos básicos (-4,5%), está más cerca el financiamiento en los mercados internacionales.

Con este escenario cambiaron las recomendaciones para invertir. Federico Filippini, Head of Research y Javier Casabal, Sr. Fixed Income Strategist de Adcap Grupo Financiero observan que “en moneda dura, el Banco Central continúa sosteniendo la dinámica a través de una acumulación constante de reservas, respaldando la estrategia en bonos soberanos de mayor duración (Global 2035), mientras que el Bonar 2030 también resulta atractivo por rendimiento. Los bonos de la Provincia de Buenos Aires han mostrado resiliencia, manteniendo spreads en torno a 200–225 puntos básicos y siguen siendo de las pocas alternativas con rendimientos cercanos al 12 por ciento".

“En el mercado local, la estrategia en pesos pierde impulso, con una reducción del diferencial de desempeño, lo que nos lleva a recomendar una rotación hacia moneda dura. Para la exposición remanente, seguimos privilegiando instrumentos ajustados por inflación. En acciones, vemos espacio para una rotación gradual desde Energía hacia Bancos, a medida que las valuaciones del sector financiero se vuelven más atractivas, pese a fundamentos aún débiles”, agregaron.

Para Alejandro Fagan, estratega en Balanz, “el riesgo país tenderá a comprimir hacia los niveles de países con calificación B- a medida que el BCRA consiga acumular reservas. En las últimas dos semanas las compras de reservas se intensificaron, con compras diarias promedio que pasaron de USD 72 millones a USD 173 millones, impulsadas por la cosecha y por emisiones de deuda del sector privado. En tanto, el eventual financiamiento que consiga el Gobierno, tanto de fuentes bilaterales como de mercado, debería respaldar la acumulación de reservas a lo largo del año”.

“Para perfiles moderados preferimos el bono de Santa Fe a 2034, SFD34 y el bono del Tesoro Nacional AL30. SFD34 ofrece una buena combinación de carry y potencial de alza bajo la compresión de riesgo país. El bono AL30 rinde unos 120 puntos básicos por encima de sus pares ley extranjera. Estos bonos se beneficiarían por la compresión del riesgo país y también por compresión del spread de legislación, dado que creemos que tendrían igual tratamiento que los de ley extranjera”, agregó.

Auxtin Maquieyra, Gerente Comercial de Sailing Inversiones indicó que “el contexto reciente combina varios drivers positivos: compresión del riesgo país, resolución positiva del caso judicial de YPF y una dinámica del BCRA que evidencia una trayectoria de compras diarias muy elevadas y reservas netas pasando a terreno positivo. A esto se suma un cuadro macro más ordenado, con superávit fiscal, balanza comercial positiva, tasas reales disminuyendo y una cuenta corriente más equilibrada. En este marco, creemos que empieza a consolidarse un régimen donde los factores externos siguen pesando, pero los fundamentos locales comienzan a ganar protagonismo, habilitando compresión adicional de spreads soberanos”.

“Para carteras moderadas, vemos atractivo en bonos soberanos hard dollar de tramo largo ley local (AL35, AE38), donde todavía hay espacio para compresión. La combinación de mejora en fundamentals y un mundo que podría tender a tasas más estables de resolverse la guerra de Medio Oriente juega a favor de estos activos. En paralelo, en pesos preferimos mantener cautela en CER/LECAP, donde ya se observan tasas reales exigentes y priorizar exposición en instrumentos vinculados al dólar como los bonos soberanos mencionados anteriormente u obligaciones negociables de empresas de buen crédito”, recomendaron.

Por otro lado, las reservas de libre disponibilidad por primera vez están positivas en 273 millones de dólares. El Banco Central ayer se alzó con el 20% de las operaciones del Mercado Libre de Cambios (MLC) donde se negociaron 582 millones de dólares. Los USD 112 millones comprados no alcanzaron para impedir que las reservas bajen USD 21 millones a USD 45.410 millones porque el fortalecimiento del dólar hizo caer el oro, yuan y euros que representan más de la mitad de las reservas. El dólar mayorista cayó $16 (-2,19) a $1.354.

En la plaza financiera, el MEP perdió $8 (-0,6%) al cerrar a $1.404 y quedó al borde de perforar 1.400 pesos. El contado con liquidación (CCL) tuvo una caída de $6,38 (-0,4%) a 1.464 pesos. El “blue” siguió el rumbo opuesto y aumentó $10 a $1.400 por la mayor demanda del público, especialmente de los futuros viajeros al mundial, que quieren aprovechar la oportunidad de que esté casi al mismo valor del mayorista.

Cabe notar que los aumentos de los bonos soberanos pueden favorecer, en la licitación de deuda pública de esta semana, a los Bonares AO27 y AO28, especialmente a este último que despertó cautela en los inversores porque vencen después del actual mandato presidencial.

Además, las tasas de interés en pesos registraron una fuerte caída. La TAMAR, que sirve como referencia por ser la tasa pagada para plazos fijos de entre 30 y 35 días superiores a $1.000 millones, bajó a 22,8% y se acerca al 20%, el nivel más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei. Las LECAP de vencimiento más próximo, previstas para fines de este mes y de mayo, ofrecen rendimientos de 1,47% y 1,75% efectivo mensual respectivamente. Hasta fines de julio, todas las tasas se mantienen por debajo del 2% efectivo mensual.

Esta semana el Tesoro enfrenta vencimientos por $8,3 billones de los cuales la mayor parte corresponden a la LECAP que vencen a fin de este mes. La baja de las tasas va de la mano de este título que se puede refinanciar a menor costo. De todas maneras, el Tesoro dispone de $6 billones para afrontar los compromisos, por lo que la licitación no lo torna vulnerable.

El informe de la consultora F2 que dirige Andrés Reschini señala que “los depósitos del Tesoro en moneda local en la cuenta del BCRA al 9 de abril, alcanzan el equivalente a USD 4.400 millones, por lo que tiene municiones suficientes para comprar divisas por casi la totalidad de la deuda de mercado que vence durante lo que resta del año. Las tasas en pesos se encuentran relativamente calmas y negativas en términos reales por lo que no está claro que le interese expandir o contraer. Pero con depósitos en moneda extranjera en torno a USD 428 millones probablemente esté más enfocado en hacerse de divisas mediante los bonos AO27 y AO28. También daría la impresión de que apunta a despejar el perfil de vencimientos en pesos de 2027 ya que anunció otra conversión mediante la cual entregaría instrumentos ajustables a 2028, además de las opciones ajustables tanto por CER como por tipo de cambio que se incluyen en el menú de la licitación, todas con vencimiento posterior a 2027”.

La Bolsa no respondió como los bonos de la deuda y el S&P Merval de las acciones líderes bajó 0,2% en pesos y subió 0,2% en dólares por la caída del CCL. Entre los escasos papeles que subieron se destacaron Transener (+4,4%), Ternium (+2,5%) y Aluar (+1,3%).

Para hoy los mercados del exterior que operaban overnite se mostraban optimistas. Las Bolsas de Nueva York operaban en verde, el oro subía 0,55% y el petróleo registraba caídas de hasta 3% a USD 95 por barril. El dólar caía, lo que es una buena noticia para las reservas argentinas. Hoy puede ser otro día de alzas para los bonos y las acciones podrían acompañarlos.