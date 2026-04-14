Economía

Hoy se publica el dato de inflación de marzo y el Gobierno y los analistas anticipan que superaría el 3%

Este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) difundirá de cuánto fue el alza de precios en el tercer mes del año. Qué proyectó el ministro de Economía, Luis Caputo, y qué número estiman los privados

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A las 16 horas el Indec va a dar a conocer la inflación de marzo.
A las 16 horas el Indec va a dar a conocer la inflación de marzo.

Este martes, el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) dará a conocer la inflación de marzo, un dato clave que servirá de termómetro para evaluar cómo sigue la tendencia de los precios, luego de varios meses de persistente aceleración.

El ministro de Economía, Luis Caputo, ya dejó de manifiesto que estará por encima del 2,9% de febrero, por lo que, en caso de confirmarse un dato superior al 3%, se tratará de la 11° vez que se habría ubicado en ese nivel en lo que va de gestión de Javier Milei.

Sin embargo, tras las cifras elevadas de los primeros meses del 2024, luego la suba de precios comenzó a ceder y registró una fuerte desaceleración. Hasta que en julio del año pasado volvió a escalar. El Gobierno no logra torcer aún esta tendencia de aceleración, pese a que el tipo de cambio sigue funcionando como ancla, pero controlar este flagelo sigue siendo prioridad para la actual gestión. Ahora, todos los esfuerzos estarán en que la inflación desacelere en abril.

Caputo reconoció que, por el impacto del conflicto de Oriente Medio en el precio del petróleo, que llevó a que aumenten un 20% los combustibles en Argentina, la inflación en marzo tendría una aceleración respecto de febrero. “Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo un impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; hay temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad. A partir de abril, se viene un proceso de desinflación y crecimiento, se vienen los mejores meses”.

Una proyección que condice con los relevamientos de las consultoras, que marcan que la inflación del tercer mes del año se ubicará entre un 2,7% y un 3,5 por ciento. El Indec oficializará el dato este martes a las 16.

De cara a lo que suceda este mes con los aumentos, ayudará el hecho de que YPF decidiera no aplicar aumentos en los surtidores por 45 días para acompañar a los consumidores. Los privados creen que en abril la inflación debería comenzar a bajar, ya que marzo suele ser un mes estacionalmente alto en materia de precios debido, entre otros factores, al inicio escolar.

De publicarse hoy un dato superior al 2,9% de febrero, serían nueve meses consecutivos de aceleración de precios desde julio, cuando fue del 1,9 por ciento.

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Según los relevamientos de la consultora Equilibra, en marzo de 2026 la inflación nacional fue 3,3%, liderada por Regulados (5,1%) y Alimentos y bebidas no estacionales (4,2%), tras subas de naftas, carnes y tabaco. “De hecho, el shock internacional en combustibles explica la totalidad de la aceleración contra febrero (+0,4 p.p. de inflación). El resto de la inflación Núcleo (no incluye alimentos y bebidas) arrojó 2,9% liderada por Educación. Por último, los precios Estacionales subieron por debajo del 1%”, señala el reporte.

La economista de Fundación Libertad, Delfina Barbero, explicó que el contexto internacional agrega incertidumbre a una dinámica de precios que ya muestra niveles elevados. Barbero identificó que el frente macroeconómico presenta fundamentos que, en principio, deberían favorecer una desaceleración inflacionaria, entre ellos el equilibrio fiscal, la estabilidad y la apreciación del tipo de cambio nominal, así como el control de los agregados monetarios.

Pero a pesar de los mismos, la inflación no logró ceder de forma sostenida. Desde fines de 2023, los registros mensuales sorprendieron con subas: 2,8% en diciembre y 2,9% en enero y febrero, acumulando ocho meses consecutivos de aceleración. Según Barbero, parte de esta dinámica respondió a la recomposición de precios relativos, un proceso que continuó impactando sobre el nivel general del IPC.

La economista subrayó que los ajustes en precios regulados, en particular las tarifas de servicios públicos, el transporte y los peajes, resultaron necesarios para corregir atrasos y reducir subsidios, pero al mismo tiempo complejizaron la trayectoria desinflacionaria en el corto plazo. Barbero observó que la inflación núcleo, que excluye componentes estacionales y regulados, comenzó a mostrar señales de desaceleración en el margen. En el caso de alimentos, uno de los rubros de mayor peso en el índice, detectó una moderación relevante, ya que este segmento incrementó menos de 2% durante marzo. El shock de oferta en alimentos, especialmente en carne, dejó de presionar el índice general.

Javier Milei y Luis Caputo
En lo que va de la gestión de Javier Milei, la inflación se ubicó diez veces por encima del 3% mensual.

La desaceleración en carnes, alimento que impulsa la inflación los meses previos, fue compensada parcialmente en marzo por subas en combustibles, asociadas al incremento del precio internacional del petróleo en el marco del conflicto en Medio Oriente. Pero las cifras privadas de abril comenzaron a converger hacia un número más cercano al 2,5 por ciento. Este escenario se explica, en parte, por la contención del precio de los combustibles.

“De cara a abril, el principal riesgo pasa por la velocidad con que el pass-through (traslado a precios) de combustibles se traslade a la canasta general vía costos de transporte”, evaluó Julián Neufeld, economista de la Fundación Libertad y Progreso.

En el último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) que dio a conocer el Banco Central /BCRA), la mediana de respuestas del “Top 10″ prevé una inflación de 3,1% para marzo, pero para abril consideran que habrá una desaceleración de los precios y se ubicará en 2,7% y seguirá con esa tendencia a la baja, aunque recién en agosto volverá al 2% mensual. Según datos oficiales y privados, el sendero de desaceleración permanece condicionado por factores internos y externos. La consolidación del ancla fiscal, la postura monetaria y la evolución del tipo de cambio figuran entre los elementos que pueden contribuir a contener el alza de precios en el mediano plazo.

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