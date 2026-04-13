Caputo aseguró que la inflación de marzo será mayor a 3% y proyectó una desaceleración a partir de abril

El ministro de Economía, Luis Caputo participó de la presentación de un libro en la Bolsa de Comercio de Rosario.

En la Bolsa de Comercio de Rosario, el ministro de Economía, Luis Caputo, abordó el escenario económico actual del país y anticipó que la inflación de marzo superará el 3%. Frente a un auditorio compuesto por empresarios y representantes del sector financiero, el titular del Palacio de Hacienda expuso una serie de conceptos sobre la situación macroeconómica, la confianza del equipo económico y el rumbo que impulsa la administración encabezada por el presidente.

Respecto al dato de inflación de marzo que mañana va a publicar el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), Caputo señaló: “Seguramente será arriba del 3% porque hubo un shock que evidentemente tuvo impacto obvio en todo lo que está relacionado con el petróleo, desde pasajes de avión de cabotaje hasta de transporte; tenes temas como la educación, que en marzo tiene su estacionalidad. A partir de abril se viene un proceso de desinflación y crecimiento, se vienen los mejores meses”.

La afirmación se produjo horas antes de la publicación oficial del índice de precios al consumidor y en la presentación del libro “Cambia la música, ahora hay que cambiar el paso” de Salvador Di Stefano en la Bolsa de Comercio de Rosario. En la previa de su viaje del ministro Caputo a Washington D.C., Estados Unidos, para participar de las reuniones de primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial.

Se trata de un dato que coincide con las proyecciones de las consultoras que consideran que la inflación se va a ubicar entre 2,7% —las más optimistas— y 3,5% en marzo. Como también del último Relevamiento de Expectativa de Mercado del Banco Central, en donde el “Top 10″ marcó que se ubicaría en 3,1 por ciento.

Lo que pasa desde abril

De cara a lo que viene, el ministro sostuvo que a partir de abril comienzan los mejores 18 meses en donde va a haber desinflación y crecimiento. “No puede estar más optimista; el contraste que yo siento y que sentimos en el equipo económico y el presidente versus lo que se lee, ese gap, está en los máximos porque se vienen los mejores 18 meses de la Argentina en las últimas dos décadas”, afirmó.

El ministro de Economía, Luis Caputo, sostuvo que se vienen los mejores 18 meses a partir de abril.

El ministro dedicó buena parte de su exposición a desarmar lo que describió como una tendencia cultural local: “Hay como una tendencia común en Argentina de creer que ya la vimos toda y porque a Argentina le fue mal en el pasado, ahora le va a ir mal (...)”. Según el funcionario, este tipo de perspectivas condiciona la visión de los actores económicos y sociales, dificultando la instalación de un clima de optimismo sostenido.

Sin embargo, reitero, que ellos nunca dijeron que los problemas se van a solucionar en 24 horas y que gran parte del cambio no solo depende de los sectores, sino también de lo actitudinal. “Cambio la música, ¿estoy dispuesto a bailar esta música nueva? Esa es una decisión personal, cada uno es libre de hacerlo. FATE cazaba en el zoológico; entraron cuatro gomas chinas y dijo: “No juego”. Esa es una opción. Entonces uno puede decir que la industria de los neumáticos en Argentina no es competitiva y no sabemos si fue una decisión de alguien”, planteó.

Es que el equipo económico, en palabras de Caputo, no se quiere arrogar tener que decir cuáles son los sectores a los que les tiene que ir bien y a los que les tiene que ir mal. Y volvió a poner el ejemplo de la joven que se le acercó en el Argentina Week para comentarle que una empresa de transformadores cerró un contrato de exportación a Estados Unidos por USD 300 millones. “Son ustedes los que van a explotar el potencial que Argentina tiene y la mayoría de las veces nosotros mismos nos vamos a sorprender. No será una sorpresa energía o minería, pero estoy seguro de que va a haber un monto de casos que no hubieran pasado por el radar nuestro ni mucho menos”, comentó.

La llegada al Gobierno

Se trató de la primera vez que Caputo habló de cómo fue su llegada al Gobierno de La Libertad Avanza (LLA). En su relato confesó que antes de que tomara la decisión de ser ministro, diferentes políticos y economistas lo llamaron para que no lo hiciera y que, una vez que tomó la decisión, le dijeron que dejara que explotara todo, comentarios a los que asegura que no escuchó. ”La potencia del plan era que nosotros realmente creíamos y teníamos la confianza absoluta de que se podía arreglar, evitándole una crisis a la gente. No escuché ni por dos segundos esos consejos de hacer pomada todo", marcó.